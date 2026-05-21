/तेलाचा खेळ सर्वसामान्यांच्या खिशाला जड! अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलने 100 पार, पहा आजचे Petrol-Diesel महाराष्ट्रातील दर

Petrol, Diesel Prices Today, May 21: आज, 21 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर झाले आहेत. गाडीची टाकी पूर्ण भरण्याचा विचार करत असाल तर आजचे पेट्रोल-डिझेलचे नवीन दर तपासा.
Petrol Diesel Price Today: देशभरातील वाहनचालकांसाठी 21 मे रोजी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर करण्यात आले असून काही शहरांमध्ये इंधनाचे दर वाढले आहेत, तर काही ठिकाणी ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे गाडीची टाकी फुल करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतंय.
दिल्ली, कोलकाता, गुरुग्राम आणि बेंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये आज इंधन दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. दिल्लीमध्ये पेट्रोल 98.64 रुपये तर डिझेल 91.58 रुपये प्रति लिटर दराने मिळत आहे. कोलकातामध्ये पेट्रोल 109.70 रुपये आणि डिझेल 96.07 रुपये प्रति लिटर आहे. दुसरीकडे नोएडा, भुवनेश्वर आणि तिरुवनंतपुरममध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे. नोएडामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही 19 पैशांनी महागले आहेत. तिरुवनंतपुरममध्ये पेट्रोल 111 रुपयांच्या पुढे गेले असून डिझेलचा दरही 100 रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. तर चेन्नई, जयपूर, पटना, मुंबई, हैदराबाद आणि लखनऊमध्ये इंधन दरात किरकोळ घट झाली आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोलच्या दरात 4 पैशांची घट झाली असली तरी डिझेलचा दर स्थिर आहे.
अहमदनगर – ₹108.12 (-0.71)
अकोला – ₹108.43 (+0.28)
अमरावती – ₹109.48 (-0.07)
औरंगाबाद – ₹108.52 (-1.02)
भंडारा – ₹108.96 (-0.12)
बीड – ₹109.54 (+0.68)
बुलढाणा – ₹108.85 (+0.01)
चंद्रपूर – ₹108.14 (-0.40)
धुळे – ₹108.80 (+0.80)
गडचिरोली – ₹109.01 (-0.53)
गोंदिया – ₹109.32 (0.00)
ग्रेटर मुंबई – ₹107.73 (+0.18)
हिंगोली – ₹109.54 (+0.44)
जळगाव – ₹108.77 (0.00)
जालना – ₹109.54 (0.00)
कोल्हापूर – ₹108.48 (-0.46)
लातूर – ₹109.54 (+0.12)
मुंबई – ₹107.59 (0.00)
नागपूर – ₹108.11 (-0.06)
नांदेड – ₹109.54 (0.00)
नंदुरबार – ₹109.02 (-0.23)
नाशिक – ₹108.36 (-0.45)
उस्मानाबाद – ₹109.26 (+0.33)
पालघर – ₹108.12 (-0.54)
परभणी – ₹109.53 (-0.03)
पुणे – ₹108.00 (-0.92)
रायगड – ₹108.22 (+0.40)
रत्नागिरी – ₹109.55 (+0.05)
सांगली – ₹108.90 (+0.11)
सातारा – ₹109.18 (+0.41)
सिंधुदुर्ग – ₹109.56 (+0.01)
सोलापूर – ₹108.50 (-0.39)
ठाणे – ₹107.98 (0.00)
वर्धा – ₹108.92 (-0.04)
वाशीम – ₹109.00 (0.00)
यवतमाळ – ₹109.69 (+1.51)
अहमदनगर – ₹94.66 (-0.69)
अकोला – ₹94.98 (+0.26)
अमरावती – ₹95.99 (-0.09)
औरंगाबाद – ₹95.05 (-1.02)
भंडारा – ₹95.49 (-0.11)
बीड – ₹96.08 (+0.70)
बुलढाणा – ₹95.39 (+0.01)
चंद्रपूर – ₹94.72 (-0.39)
धुळे – ₹95.33 (+0.77)
गडचिरोली – ₹95.55 (-0.53)
गोंदिया – ₹95.83 (0.00)
ग्रेटर मुंबई – ₹94.25 (+0.17)
हिंगोली – ₹96.07 (+0.46)
जळगाव – ₹95.28 (0.00)
जालना – ₹96.08 (+0.01)
कोल्हापूर – ₹95.04 (-0.43)
लातूर – ₹96.08 (+0.15)
मुंबई – ₹94.08 (0.00)
नागपूर – ₹94.64 (-0.09)
नांदेड – ₹96.08 (0.00)
नंदुरबार – ₹95.53 (-0.22)
नाशिक – ₹94.88 (-0.44)
उस्मानाबाद – ₹95.76 (+0.30)
पालघर – ₹94.63 (-0.51)
परभणी – ₹96.07 (-0.02)
पुणे – ₹94.53 (-0.89)
रायगड – ₹94.73 (+0.38)
रत्नागिरी – ₹96.08 (+0.07)
सांगली – ₹95.43 (+0.11)
सातारा – ₹95.67 (+0.37)
सिंधुदुर्ग – ₹96.08 (0.00)
सोलापूर – ₹95.05 (-0.37)
ठाणे – ₹94.47 (0.00)
वर्धा – ₹95.46 (-0.04)
वाशीम – ₹95.53 (0.00)
यवतमाळ – ₹96.22 (+1.46)
प्रत्येक शहरात पेट्रोल-डिझेलचे दर वेगवेगळे असण्यामागे अनेक कारणं आहेत. कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत, केंद्र सरकारची एक्साइज ड्युटी आणि राज्य सरकारांचा VAT यावर इंधनाचे अंतिम दर ठरतात. त्यामुळे राज्यागणिक आणि शहरागणिक किंमती बदलतात.