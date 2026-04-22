22 April Petrol Price Today: आज, 22 एप्रिल रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर अपडेट झाले आहेत. रेग्युलर ते प्रीमियम आणि खासगी पंपांवरील दर काय आहेत जाणून घ्या. आज तुमच्या शहरातील नवीन दर काय आहेत? संपूर्ण यादी येथे पहा.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 22, 2026, 11:30 AM IST
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 11 रुपयांनी महागले! आजचे रेग्युलर पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर पाहा

Petrol Diesel Price CNG Today 22th April 2026: रोजचे पेट्रोल-डिझलचे दर फार महत्त्वाचे असतात. या दारांवर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात.  २२ एप्रिल २०२६ रोजी देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्थिरता कायम असल्याचे दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार सुरू असले, तसेच पश्चिम आशियातील तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अडथळ्यांमुळे जागतिक पातळीवर अस्थिरता निर्माण झाली असली, तरी भारतात सध्या इंधनदर वाढवले गेलेले नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळत आहे. तज्ञांच्या मते,  सरकारी तेल कंपन्या सध्या दर स्थिर ठेवत आहेत. मात्र ही स्थिरता किती दिवस टिकेल, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.

 प्रीमियम इंधन वापरणाऱ्यांना मोठा झटका

दरम्यान, साधारण पेट्रोलचे दर स्थिर असले तरी प्रीमियम इंधन वापरणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या XP100 या प्रीमियम प्रकाराची किंमत तब्बल ११ रुपयांनी वाढून सुमारे १६० रुपये प्रति लिटर झाली आहे. तसेच एक्स्ट्रा ग्रीन डिझेलचे दरही वाढून जवळपास ९२.९९ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहेत. याचा परिणाम विशेषतः लक्झरी कार आणि उच्च क्षमतेच्या बाइक्स वापरणाऱ्या ग्राहकांवर जाणवत आहे.

प्रमुख शहरांतील आजचे पेट्रोल-डिझेल दर (लिटर)

  • नवी दिल्ली – 94.72 / 87.62
  • मुंबई – 104.21 / 92.15
  • कोलकाता – 103.94 / 90.76
  • चेन्नई – 100.75 / 92.34
  • अहमदाबाद – 94.49 / 90.17
  • बंगळुरू – 102.92 / 89.02
  • हैदराबाद – 107.46 / 95.70
  • जयपूर – 104.72 / 90.21
  • लखनऊ – 94.69 / 87.80
  • पुणे – 104.04 / 90.57
  • चंदीगड – 94.30 / 82.45
  • इंदौर – 106.48 / 91.88
  • पटना – 105.58 / 93.80
  • सुरत – 95.00 / 89.00
  • नाशिक – 95.50 / 89.50

पेट्रोल-डिझेलचे नवीन दर जाहीर
जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या हालचालींचा थेट परिणाम
मुख्य शहरांतील आजचे दर काय?

  • मुंबई – सुमारे ₹80 ते ₹82/kg
  • पुणे – सुमारे ₹91 ते ₹92.5/kg
  • ठाणे / नवी मुंबई /मुंबई ₹82/kg (MGL क्षेत्र)
  • अहमदनगर / औरंगाबाद – ₹92–₹96/kg
  • अमरावती / अकोला – ₹93–₹94/kg
  • भंडारा – ₹86/kg

सध्या दर स्थिर असले तरी कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाची घसरण यामुळे तेल कंपन्यांवर दबाव वाढत आहे. जर जागतिक तणाव कायम राहिला, तर पुढील काळात साधारण पेट्रोल-डिझेलचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, सामान्य इंधन वापरणाऱ्यांना सध्या दिलासा असला तरी प्रीमियम इंधन महागल्यामुळे काही ग्राहकांना खर्चाचा फटका बसत आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

IPL 2026 : Sir अभिषेक! कधी चप्पल फेकून मारेन म्हणणाऱ्या युव...

स्पोर्ट्स