Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 11 रुपयांनी महागले! आजचे रेग्युलर पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर पाहा

Petrol Diesel Price CNG Today 22th April 2026: रोजचे पेट्रोल-डिझलचे दर फार महत्त्वाचे असतात. या दारांवर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. २२ एप्रिल २०२६ रोजी देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्थिरता कायम असल्याचे दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार सुरू असले, तसेच पश्चिम आशियातील तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अडथळ्यांमुळे जागतिक पातळीवर अस्थिरता निर्माण झाली असली, तरी भारतात सध्या इंधनदर वाढवले गेलेले नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळत आहे. तज्ञांच्या मते, सरकारी तेल कंपन्या सध्या दर स्थिर ठेवत आहेत. मात्र ही स्थिरता किती दिवस टिकेल, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
दरम्यान, साधारण पेट्रोलचे दर स्थिर असले तरी प्रीमियम इंधन वापरणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या XP100 या प्रीमियम प्रकाराची किंमत तब्बल ११ रुपयांनी वाढून सुमारे १६० रुपये प्रति लिटर झाली आहे. तसेच एक्स्ट्रा ग्रीन डिझेलचे दरही वाढून जवळपास ९२.९९ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहेत. याचा परिणाम विशेषतः लक्झरी कार आणि उच्च क्षमतेच्या बाइक्स वापरणाऱ्या ग्राहकांवर जाणवत आहे.
सध्या दर स्थिर असले तरी कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाची घसरण यामुळे तेल कंपन्यांवर दबाव वाढत आहे. जर जागतिक तणाव कायम राहिला, तर पुढील काळात साधारण पेट्रोल-डिझेलचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, सामान्य इंधन वापरणाऱ्यांना सध्या दिलासा असला तरी प्रीमियम इंधन महागल्यामुळे काही ग्राहकांना खर्चाचा फटका बसत आहे.