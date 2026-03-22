  • Petrol Diesel Price Today: विकेंडला बाहेर पडण्याआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price Today: विकेंडला बाहेर पडण्याआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price Today 22 March 2026 Updated (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर):  आज सकाळी सुमारे 6 वाजता देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. काही शहरांमध्ये दर स्थिर राहिले, तर इतर शहरांमध्ये करांमुळे किरकोळ बदल दिसून आले. चला आजचे ताजे दर जाणून घेऊयात...     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 22, 2026, 09:07 AM IST
Petrol Diesel Price Today: विकेंडला बाहेर पडण्याआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर
Petrol Diesel Price Today 22 March Maharashtra Updated Petrol Diesel CNG Rate in Mumbai Pune Nashik Nagpur in Marathi

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 22 March: दररोज सकाळी सुमारे 6 वाजता देशातील तेल कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करतात. या किंमतींवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यांचा मोठा परिणाम होत असतो. आज काही शहरांमध्ये दर स्थिर राहिले असले, तरी काही ठिकाणी करांमुळे किरकोळ बदल दिसून आले आहेत. आजच्या घडीला पेट्रोल-डिझेलचे दर केवळ वाहनधारकांसाठीच महत्त्वाचे नाहीत, तर ते सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर थेट परिणाम करतात. सध्या सुरु असलेल्या जागतिक घडामोडीमुळे इंधनावर चांगलाच परिणाम झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे घराबाहेर गाडी घेऊन पडताना तुम्हाला आजचे इंधनाचे भाव जाणून घेणे फार गरजेचे आहे. सरकारने दररोज दर जाहीर करण्याची प्रणाली पारदर्शक ठेवली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अचूक माहिती मिळते आणि गैरसमज टाळले जातात. चला आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर किती आहेत हे जाणून घेऊयात... 

प्रमुख शहरांतील आजचे दर (22 मार्च 2026)

  • नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
  • मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
  • कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
  • चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
  • अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17
  • बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
  • हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
  • जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21
  • लखनौ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80
  • पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
  • चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45
  • इंदौर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
  • पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80
  • सूरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00
  • नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50

इंधन दरांवर परिणाम करणारे घटक

पेट्रोल आणि डिझेल हे कच्च्या तेलापासून तयार होतात. त्यामुळे जागतिक बाजारातील दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत दरांवर होतो. भारत कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. रुपया कमजोर झाला तर इंधन महाग होते. केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर हे अंतिम किमतीचा मोठा भाग असतात, त्यामुळे राज्यागणिक दर बदलतात.

CNG चे आजचे दर

22 मार्च 2026 रोजी महाराष्ट्रातील CNG दर (ताज्या उपलब्ध माहितीनुसार) खालीलप्रमाणे आहेत

  • मुंबई: सुमारे ₹77 ते ₹80.5/kg
  • पुणे: सुमारे ₹92.50/kg
  • नवी मुंबई / पिंपरी-चिंचवड: सुमारे ₹94.90/kg
  • औरंगाबाद / इतर भाग: ~₹92 ते ₹95/kg पर्यंत

 एकूण पाहता, महाराष्ट्रात CNG दर साधारण ₹77 ते ₹95 प्रति किलो या रेंजमध्ये आहेत.

हे लक्षात घ्या 

दर शहरानुसार बदलतात. मागील काही दिवसांत दर स्थिर आहेत यामध्ये मोठा बदल नाही. 

 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

Explained : महायुद्धामुळं ओढावतंय अदृश्य महासंकट! सामान्यां...

भारत