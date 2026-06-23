/Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे आजचे दर जाहीर; घराबाहेर पडण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील आपल्या शहरातील भाव तपासा

Petrol And Diesel Price Today 23 June 2026: दररोज सकाळी सहा वाजता देशातील तेल विपणन कंपन्यांकडून (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती तसेच विविध कररचना यांचा या दरांवर थेट परिणाम होत असतो. आज जाहीर झालेल्या दरांमध्ये महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये किरकोळ चढ-उतार दिसून आले. काही ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या असून काही शहरांमध्ये किंचित घट नोंदवली गेली आहे. राज्यनिहाय करांमधील फरकामुळे प्रत्येक शहरातील दर वेगवेगळे असतात.
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी दर
- अहमदनगर – ₹112.50
- अकोला – ₹112.14
- अमरावती – ₹112.55
- औरंगाबाद – ₹113.08
- भंडारा – ₹112.40
- बीड – ₹113.03
- बुलढाणा – ₹112.58
- चंद्रपूर – ₹112.17
- धुळे – ₹112.24
- गडचिरोली – ₹112.91
- गोंदिया – ₹113.11
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.36
- हिंगोली – ₹113.17
- जळगाव – ₹112.86
- जालना – ₹113.18
- कोल्हापूर – ₹112.17
- लातूर – ₹112.85
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹111.72
- नांदेड – ₹113.17
- नंदुरबार – ₹112.64
- नाशिक – ₹112.46
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹113.02
- पालघर – ₹112.00
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹111.65
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.13
- सांगली – ₹112.74
- सातारा – ₹112.73
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹112.64
- ठाणे – ₹111.79
- वर्धा – ₹111.85
- वाशीम – ₹112.58
- यवतमाळ – ₹113.17
- अहमदनगर – ₹99.15
- अकोला – ₹98.82
- अमरावती – ₹99.21
- औरंगाबाद – ₹99.68
- भंडारा – ₹99.07
- बीड – ₹99.65
- बुलढाणा – ₹99.23
- चंद्रपूर – ₹98.86
- धुळे – ₹98.90
- गडचिरोली – ₹99.57
- गोंदिया – ₹99.75
- ग्रेटर मुंबई – ₹98.00
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹99.51
- जालना – ₹99.83
- कोल्हापूर – ₹98.84
- लातूर – ₹99.48
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.38
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.28
- नाशिक – ₹99.07
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.65
- पालघर – ₹98.62
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.30
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.77
- सांगली – ₹99.38
- सातारा – ₹99.34
- सिंधुदुर्ग – ₹99.84
- सोलापूर – ₹99.28
- ठाणे – ₹98.41
- वर्धा – ₹98.53
- वाशीम – ₹99.23
- यवतमाळ – ₹99.83
राज्यातील काही शहरांमध्ये सीएनजीच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. अहमदनगर, औरंगाबाद, सांगली आणि सातारा येथे सीएनजी दरांमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. मुंबई आणि ठाणे येथे सीएनजीचा दर ₹86 प्रति किलो कायम आहे.
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- औरंगाबाद – ₹103.02
- भंडारा – ₹92.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹90.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹89.50
- गोंदिया – ₹89.50
- हिंगोली – ₹84.95
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹96.95
- लातूर – ₹85.50
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹88.90
- नांदेड – ₹90.65
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹93.65
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹85.50
- पालघर – ₹79.50
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹84.00
- रत्नागिरी – ₹85.50
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹86.00
- वर्धा – ₹90.00
- वाशीम – ₹84.95
- यवतमाळ – ₹84.95
1. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती
पेट्रोल आणि डिझेल निर्मितीसाठी कच्च्या तेलाचा वापर केला जातो. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले की त्याचा परिणाम देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींवर होतो.
भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. आयात व्यवहार डॉलरमध्ये होत असल्याने रुपया कमकुवत झाल्यास इंधनाचा खर्च वाढतो.
3. केंद्र व राज्य सरकारांचे कर
पेट्रोल आणि डिझेलच्या अंतिम किमतीत विविध करांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील दरांमध्ये फरक दिसून येतो.
4. रिफायनिंग आणि वाहतूक खर्च
कच्चे तेल शुद्ध करून वापरयोग्य इंधन तयार करण्यासाठी लागणारा खर्चही दरांवर परिणाम करतो.
सणासुदीचा काळ, पर्यटन हंगाम किंवा औद्योगिक मागणी वाढल्यास इंधनाच्या किमतींमध्ये बदल होऊ शकतो.
मोबाईलवरून इंधनाचे दर कसे तपासाल?
ग्राहकांना आपल्या शहरातील ताजे दर एसएमएसद्वारेही जाणून घेता येतात.
- Indian Oil: शहराचा कोड लिहून "RSP" सोबत 9224992249 वर SMS पाठवा.
- BPCL: "RSP" लिहून 9223112222 वर पाठवा.
- HPCL: "HP Price" लिहून 9222201122 वर पाठवा.
इंधनाच्या किमतींमध्ये रोज बदल होऊ शकतो. त्यामुळे वाहनात इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासणे फायदेशीर ठरते.