Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे आजचे दर जाहीर; घराबाहेर पडण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील आपल्या शहरातील भाव तपासा

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे आजचे दर जाहीर; घराबाहेर पडण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील आपल्या शहरातील भाव तपासा

Petrol Diesel and CNG Price Today: दररोज प्रमाणे आज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे अद्ययावत दर जाहीर करण्यात आले.आज राज्यातील आपल्या शहरातील भाव तपासा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 23, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:25 AM IST
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे आजचे दर जाहीर; घराबाहेर पडण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील आपल्या शहरातील भाव तपासा

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये इराणच्या संघाने ड्रेसिंग रूममध्ये सोडलं पत्र
FIFA World Cup 202616 min ago
2
30 min ago
3
high court38 min ago
4
Qatar explosion41 min ago
5
12 years old boy1 hr ago