/Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार; काय आहेत महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर

Petrol Diesel CNG Price Today: देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी आज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे ताजे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती आणि राज्यनिहाय कररचना यांचा थेट परिणाम इंधन दरांवर होत असतो. त्यामुळे काही शहरांमध्ये दर स्थिर असले तरी काही ठिकाणी किरकोळ वाढ किंवा घट दिसून आली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये होणारे बदल केवळ वाहनधारकांपुरते मर्यादित नसतात. वाहतूक खर्च, मालवाहतूक, भाजीपाला आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींवरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे दररोजचे इंधन दर जाणून घेणे आता गरजेचे बनले आहे. तेल कंपन्या दररोज सकाळी नवीन दर जाहीर करतात, ज्यामुळे ग्राहकांना पारदर्शक माहिती उपलब्ध होते.
मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर ₹111.21 प्रति लिटर असून कोणताही बदल झालेला नाही. पुण्यात पेट्रोल ₹111.65 प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. नागपूरमध्ये दर ₹111.72 प्रति लिटर असून किंचित घट झाली आहे. दरम्यान, यवतमाळमध्ये पेट्रोलच्या दरात सर्वाधिक ₹1.03 ची वाढ झाली असून सध्याचा दर ₹113.17 प्रति लिटर आहे. सातारा, सोलापूर आणि ठाणे येथेही किंमतीत वाढ नोंदवली गेली आहे.
मुंबईमध्ये डिझेल ₹97.83 प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे, तर पुण्यात हा दर ₹98.30 प्रति लिटर आहे. नागपूरमध्ये डिझेलचा दर ₹98.38 प्रति लिटर आहे. यवतमाळमध्ये डिझेलच्या दरात ₹1 ची वाढ झाली असून दर ₹99.83 प्रति लिटरवर पोहोचला आहे. सातारा, सोलापूर आणि ठाणे येथेही किंमतीत वाढ दिसून आली.
महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये CNG चे दर स्थिर असले तरी अहमदनगर, औरंगाबाद, सांगली आणि सातारा येथे मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. औरंगाबादमध्ये CNG चा दर तब्बल ₹10.02 ने वाढून ₹103.02 प्रति किलो झाला आहे. अहमदनगर, सांगली आणि सातारा येथेही ₹7.52 ची वाढ झाली आहे. मुंबई आणि ठाण्यात मात्र CNG चा दर ₹86 प्रति किलोवर स्थिर आहे.
गेल्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये काहीशी घसरण झाली असली तरी देशांतर्गत इंधन दरांमध्ये अद्याप कपात झालेली नाही. तेल कंपन्यांच्या मते, पूर्वी झालेल्या आर्थिक तुटीची भरपाई करणे अजूनही आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर कच्च्या तेलाच्या किंमती दीर्घकाळ कमी राहिल्या, तर भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाणून घेण्यासाठी संबंधित तेल कंपन्यांच्या वेबसाइटचा किंवा SMS सेवेचा वापर करता येतो.
इंडियन ऑइलचे ग्राहक RSP आणि डीलर कोड लिहून 92249 92249 या क्रमांकावर SMS पाठवून ताजे दर मिळवू शकतात. तसेच BPCL आणि HPCL देखील अशाच प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देतात.