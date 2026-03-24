Petrol Diesel Price Today: मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बदल? जाणून घ्या आजचा रेट

Petrol Diesel Price Today 24 March 2026 Updated:  मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात काही बदल झाले आहेत का हे आपल्या गाडीची टाकी भरण्यापूर्वी जाणून घ्या. आजचे नवीनतम दर नेमके काय आहेत हे जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 24, 2026, 11:10 AM IST
Petrol Diesel Price Today 24 March 2026: आजच्या दिवशी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींची ताजी अपडेट जारी झाली आहे. प्रत्येक दिवसाची सुरुवात या अपडेटने होते जे आपल्या खिशावर परिणाम करतात. तेल कंपन्या (OMCs) सकाळी 6 वाजता दर प्रकाशित करतात, जे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलर-रुपये विनिमय दर, कर आणि डीलर मार्जिन यावर आधारित असतात. मध्यपूर्वेतील युद्धानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू आहेत. इराणमधील युद्ध सुरू झाल्यापासून परिस्थितीत सातत्त्याने बदल झाला आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७१ डॉलरवरून १०० डॉलरच्या वर गेल्या आहेत. 

मिडल ईस्टमधील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठे बदल झाले आहेत. ब्रेंट क्रूडच्या भावात जवळपास 45% वाढ झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतातील फ्युएल दरांवर होतो. चला, आज 24 मार्च, 2026 रोजी प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या नवीन दरांवर नजर टाकूयात. आज दरवाढ झाली की दर कमी झाले याबद्दल जाणून घेऊयात... 

आजच्या प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डीझेल दर:

  • नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
  • मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
  • कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
  • चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
  • बेंगलुरु: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
  • हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
  • पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
  • इंदौर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
  • सूरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00

इंटरनेटशिवायही SMS द्वारे मिळवा दर 

जर तुम्हाला तुमच्या शहराचे अचूक दर माहित करायचे असतील, तर इंटरनेटशिवायही SMS द्वारे माहिती मिळवता येईल:

Indian Oil: ‘RSP <सिटी कोड>’ 9224992249 वर पाठवा
BPCL: ‘RSP’ 9223112222 वर पाठवा
HPCL: ‘HP Price’ 9222201122 वर पाठवा

आजच्या या दरांवरून प्रत्येक वाहनधारक आणि व्यापारी आपल्या खर्चाचे नियोजन करू शकतो, कारण पेट्रोल-डिझेलच्या दरात झालेल्या बदलांचा थेट परिणाम दैनंदिन जीवनावर होतो.

आजचे CNG चे दर काय?

येथे महाराष्ट्रातील CNG (कम्प्रेश्ड नैचरल गॅस) ची सध्याची दरस्थिती खालीलप्रमाणे आहे (24 मार्च 2026 च्या आसपास – दर शासन कंपन्यांद्वारे रोज सकाळी 6 वा नुन अद्यतनित होतात):

महाराष्ट्रातील CNG दर आज

सामान्य सरासरी दर: सुमारे ₹80–₹96 प्रति किलो (शहरी व ग्रामीण ठिकाणांनुसार फरक) अशी स्थिती पहायला मिळते. उदाहरणार्थ, मुंबईमध्ये सुमारे ₹80.50/kg इतका दर आहे, तर इतर शहरांमध्ये काही भागात तो ₹90+ पर्यंतही आहे.  हे दर कच्च्या नैचरल गॅसच्या जागतिक किमती, स्थानिक कर, वितरण खर्च इत्यादीवर अवलंबून दररोज बदलू शकतात. म्हणूनच वाहनधारकांनी ट्रिप किंवा प्रवास पूर्वी सद्य दर एकदा स्थानिक CNG स्टेशनवर/ऑनलाइन तपासणे चांगले.

तुमच्या शहराचे अचूक CNG दर जाणून घेण्यासाठी स्थानिक स्टेशन किंवा आपल्या वितरण कंपनीकडून ताजा अपडेट घ्या—कारण CNG दर हर शहरात वेगळे असू शकतात

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

