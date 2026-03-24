Petrol Diesel Price Today: मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बदल? जाणून घ्या आजचा रेट

Petrol Diesel Price Today 24 March 2026: आजच्या दिवशी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींची ताजी अपडेट जारी झाली आहे. प्रत्येक दिवसाची सुरुवात या अपडेटने होते जे आपल्या खिशावर परिणाम करतात. तेल कंपन्या (OMCs) सकाळी 6 वाजता दर प्रकाशित करतात, जे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलर-रुपये विनिमय दर, कर आणि डीलर मार्जिन यावर आधारित असतात. मध्यपूर्वेतील युद्धानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू आहेत. इराणमधील युद्ध सुरू झाल्यापासून परिस्थितीत सातत्त्याने बदल झाला आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७१ डॉलरवरून १०० डॉलरच्या वर गेल्या आहेत.
मिडल ईस्टमधील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठे बदल झाले आहेत. ब्रेंट क्रूडच्या भावात जवळपास 45% वाढ झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतातील फ्युएल दरांवर होतो. चला, आज 24 मार्च, 2026 रोजी प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या नवीन दरांवर नजर टाकूयात. आज दरवाढ झाली की दर कमी झाले याबद्दल जाणून घेऊयात...
जर तुम्हाला तुमच्या शहराचे अचूक दर माहित करायचे असतील, तर इंटरनेटशिवायही SMS द्वारे माहिती मिळवता येईल:
Indian Oil: ‘RSP <सिटी कोड>’ 9224992249 वर पाठवा
BPCL: ‘RSP’ 9223112222 वर पाठवा
HPCL: ‘HP Price’ 9222201122 वर पाठवा
आजच्या या दरांवरून प्रत्येक वाहनधारक आणि व्यापारी आपल्या खर्चाचे नियोजन करू शकतो, कारण पेट्रोल-डिझेलच्या दरात झालेल्या बदलांचा थेट परिणाम दैनंदिन जीवनावर होतो.
येथे महाराष्ट्रातील CNG (कम्प्रेश्ड नैचरल गॅस) ची सध्याची दरस्थिती खालीलप्रमाणे आहे (24 मार्च 2026 च्या आसपास – दर शासन कंपन्यांद्वारे रोज सकाळी 6 वा नुन अद्यतनित होतात):
सामान्य सरासरी दर: सुमारे ₹80–₹96 प्रति किलो (शहरी व ग्रामीण ठिकाणांनुसार फरक) अशी स्थिती पहायला मिळते. उदाहरणार्थ, मुंबईमध्ये सुमारे ₹80.50/kg इतका दर आहे, तर इतर शहरांमध्ये काही भागात तो ₹90+ पर्यंतही आहे. हे दर कच्च्या नैचरल गॅसच्या जागतिक किमती, स्थानिक कर, वितरण खर्च इत्यादीवर अवलंबून दररोज बदलू शकतात. म्हणूनच वाहनधारकांनी ट्रिप किंवा प्रवास पूर्वी सद्य दर एकदा स्थानिक CNG स्टेशनवर/ऑनलाइन तपासणे चांगले.
तुमच्या शहराचे अचूक CNG दर जाणून घेण्यासाठी स्थानिक स्टेशन किंवा आपल्या वितरण कंपनीकडून ताजा अपडेट घ्या—कारण CNG दर हर शहरात वेगळे असू शकतात