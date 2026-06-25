/Petrol Diesel Price: आज देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर काय असतील? महाराष्ट्रातील विविध शहरांमधील दर तपासा

Petrol diesel price today 25 June 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे इंधनदर कमी होण्याच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र, २५ जून रोजी देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या नव्या दरांनुसार बहुतांश शहरांमध्ये इंधनाचे दर स्थिर आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत असल्याने जागतिक बाजारातील तेलपुरवठ्यावरील दबाव कमी झाला आहे. परिणामी ब्रेंट क्रूडचा दर पुन्हा प्रति बॅरल सुमारे ७२ डॉलरच्या पातळीवर आला आहे. तरीही त्याचा तात्काळ फायदा भारतीय ग्राहकांना मिळालेला नाही.
कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या असल्या तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर सध्या स्थिर असल्याने ग्राहकांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत नाही. पुढील काही दिवसांत जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि तेल कंपन्यांच्या निर्णयांवर इंधनदरांची दिशा अवलंबून राहणार आहे.