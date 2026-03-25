Petrol Diesel Price Today 25 March: पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर! घर बसल्या जाणून घ्या एका क्लिकवर

Petrol Diesel Price Today 25 March 2026 Updated: आज सकाळी 6 वाजता देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. नवीन तेलाच्या किमती  डॉलर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींवर दर अवलंबून असतात.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 25, 2026, 09:45 AM IST
Petrol Diesel Price Today 25 March 2026 Updated: दररोज सकाळी 6 वाजता जाहीर होणारे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे आता प्रत्येकाच्या दिवसाची सुरुवात ठरवत आहेत. आज (25 मार्च 2026) देखील देशभरात नवीन दर जाहीर झाले असून, काही शहरांमध्ये दर स्थिर राहिले तर काही ठिकाणी किरकोळ बदल दिसून आले. इंधन दरांवर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यांचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांचा प्रभाव आपल्या दैनंदिन खर्चावरही पडतो.त्यामुळे हे दर आधीच जाणून घेणं महत्त्वाचं असतं. सरकार आणि तेल कंपन्या ही प्रक्रिया पारदर्शक ठेवतात, त्यामुळे ग्राहकांना दररोज अचूक माहिती मिळते.

25 मार्च 2026 रोजी प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेल दर

नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17
बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21
लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80
पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45
इंदौर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80
सुरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00
नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50
महाराष्ट्रातील आजचे CNG दर
मुंबई: सुमारे ₹77 प्रति किलो
पुणे: सुमारे ₹92–₹92.5 प्रति किलो
महाराष्ट्र (सरासरी): ₹87 ते ₹94 प्रति किलो दरम्यान

काही शहरांमध्ये दर ₹95 पर्यंतही जाऊ शकतात, तर काही ठिकाणी किंचित कमी आहेत.

SMS द्वारे इंधन दर कसे तपासाल?

  • Indian Oil Corporation: “RSP + शहर कोड” 9224992249 वर पाठवा
  • Bharat Petroleum: “RSP” 9223112222 वर पाठवा
  • Hindustan Petroleum: “HP Price” 9222201122 वर पाठवा

दररोज बदलणाऱ्या इंधन दरांची माहिती ठेवणे आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे तुमचे बजेट अधिक प्रभावीपणे नियोजित करता येते.

पेट्रोल संपणार या अफवेनं धावाधाव, पेट्रोल पंपांवर गर्दी

पेट्रोल बंद होणार अशी अफवा सोशल मीडियावर पसरल्यानं येवल्यात नागरिकांनी मध्यरात्रीच पेट्रोलपंपावर गर्दी केली..  अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या येवल्यात पेट्रोल बंद होणार अशी अफवा असलेला मेसेज सोशल फिरला आणि रात्री 11 ते 12 वाजेच्या दरम्यान झोपेतून उठून आपली वाहने घेऊन नागरिकांनी येवलातील पेट्रोल पंपांवर एकच गर्दी केल्याचा चित्र पाहायला मिळाले मात्र केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये भारतात कुठेही इंधन टंचाई नाही अशी माहिती दिली आहे. शहरात पेट्रोल तसंच इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट  केले असले तरीही  नागपुरातील अनेक पेट्रोल पंपांवर रात्री वाहन चालकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. अचानक वाढलेल्या गर्दीमुळे काही ठिकाणी इंधन साठा संपल्याची स्थिती  निर्माण झाली . प्रशासनाने वारंवार आवाहन करत नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, तसेच अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे सांगितले आहे. शहरात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसून पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

Indian Railway : पैसे पाण्यात जाणार? रेल्वे तिकीटासंदर्भाती...

भारत