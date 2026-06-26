/Petrol Price Today: सकाळीच इंधन दर झाले अपडेट; तुमच्या शहरात आज पेट्रोल-डिझेल कितीला?

देशातील सार्वजनिक तेल कंपन्यांनी (IOCL, BPCL आणि HPCL) आज, 26 जून 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. प्रत्येक राज्यातील VAT, स्थानिक कर आणि वाहतूक खर्चामुळे इंधनाचे दर शहरानुसार बदलतात. त्यामुळे काही शहरांमध्ये पेट्रोलचा दर 115 रुपयांच्या पुढे गेला आहे, तर काही ठिकाणी दर स्थिर आहेत.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (26 जून 2026)
- अहमदनगर – ₹112.41 (बदल नाही)
- अकोला – ₹111.78 (बदल नाही)
- अमरावती – ₹113.14 (+₹0.97)
- औरंगाबाद – ₹112.08 (बदल नाही)
- भंडारा – ₹112.81 (बदल नाही)
- बीड – ₹112.45 (बदल नाही)
- बुलढाणा – ₹112.63 (बदल नाही)
- चंद्रपूर – ₹112.58 (बदल नाही)
- धुळे – ₹112.19 (बदल नाही)
- गडचिरोली – ₹112.95 (बदल नाही)
- गोंदिया – ₹113.04 (बदल नाही)
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹113.17 (बदल नाही)
- जळगाव – ₹112.54 (बदल नाही)
- जालना – ₹113.21 (बदल नाही)
- कोल्हापूर – ₹112.60 (बदल नाही)
- लातूर – ₹113.03 (बदल नाही)
- मुंबई – ₹111.21 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹111.72 (बदल नाही)
- नांदेड – ₹113.18 (बदल नाही)
- नंदुरबार – ₹112.48 (बदल नाही)
- नाशिक – ₹112.44 (बदल नाही)
- उस्मानाबाद – ₹112.45 (बदल नाही)
- पालघर – ₹112.04 (बदल नाही)
- परभणी – ₹113.17 (बदल नाही)
- पुणे – ₹112.02 (बदल नाही)
- रायगड – ₹111.46 (बदल नाही)
- रत्नागिरी – ₹113.17 (बदल नाही)
- सांगली – ₹112.44 (बदल नाही)
- सातारा – ₹113.03 (बदल नाही)
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17 (बदल नाही)
- सोलापूर – ₹111.85 (बदल नाही)
- ठाणे – ₹111.38 (बदल नाही)
- वर्धा – ₹111.76 (बदल नाही)
- वाशीम – ₹112.63 (बदल नाही)
- यवतमाळ – ₹113.17 (बदल नाही)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (26 जून 2026)
- अहमदनगर – ₹99.06 (बदल नाही)
- अकोला – ₹98.48 (बदल नाही)
- अमरावती – ₹99.78 (+₹0.93)
- औरंगाबाद – ₹98.72 (बदल नाही)
- भंडारा – ₹99.47 (बदल नाही)
- बीड – ₹99.11 (बदल नाही)
- बुलढाणा – ₹99.28 (बदल नाही)
- चंद्रपूर – ₹99.26 (बदल नाही)
- धुळे – ₹98.84 (बदल नाही)
- गडचिरोली – ₹99.61 (बदल नाही)
- गोंदिया – ₹99.66 (बदल नाही)
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹99.83 (बदल नाही)
- जळगाव – ₹99.17 (बदल नाही)
- जालना – ₹99.87 (बदल नाही)
- कोल्हापूर – ₹99.25 (बदल नाही)
- लातूर – ₹99.66 (बदल नाही)
- मुंबई – ₹97.83 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹98.38 (बदल नाही)
- नांदेड – ₹99.83 (बदल नाही)
- नंदुरबार – ₹99.13 (बदल नाही)
- नाशिक – ₹99.05 (बदल नाही)
- उस्मानाबाद – ₹99.11 (बदल नाही)
- पालघर – ₹98.66 (बदल नाही)
- परभणी – ₹99.83 (बदल नाही)
- पुणे – ₹98.66 (बदल नाही)
- रायगड – ₹98.11 (बदल नाही)
- रत्नागिरी – ₹99.83 (बदल नाही)
- सांगली – ₹99.11 (बदल नाही)
- सातारा – ₹99.64 (बदल नाही)
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83 (बदल नाही)
- सोलापूर – ₹98.52 (बदल नाही)
- ठाणे – ₹98.02 (बदल नाही)
- वर्धा – ₹98.46 (बदल नाही)
- वाशीम – ₹99.28 (बदल नाही)
- यवतमाळ – ₹99.83 (बदल नाही)
महाराष्ट्रातील CNG दर (26 जून 2026)
- अहमदनगर – ₹103.02 (+₹7.52)
- अकोला – ₹99.53 (+₹5.28)
- अमरावती – ₹99.78 (+₹5.28)
- औरंगाबाद – ₹103.02 (+₹10.02)
- भंडारा – ₹92.93 (+₹3.43)
- बीड – ₹96.50 (बदल नाही)
- चंद्रपूर – ₹90.00 (बदल नाही)
- धुळे – ₹93.65 (बदल नाही)
- गडचिरोली – ₹92.93 (+₹3.43)
- गोंदिया – ₹92.93 (+₹3.43)
- हिंगोली – ₹99.53 (+₹14.58)
- जळगाव – ₹96.50 (+₹0.30)
- जालना – ₹96.50 (बदल नाही)
- कोल्हापूर – ₹96.95 (बदल नाही)
- लातूर – ₹85.50 (बदल नाही)
- मुंबई – ₹86.00 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹88.90 (बदल नाही)
- नांदेड – ₹90.65 (बदल नाही)
- नंदुरबार – ₹94.64 (+₹4.69)
- नाशिक – ₹93.65 (बदल नाही)
- उस्मानाबाद – ₹85.50 (बदल नाही)
- पालघर – ₹79.50 (बदल नाही)
- परभणी – ₹90.65 (बदल नाही)
- पुणे – ₹96.50 (बदल नाही)
- रायगड – ₹87.07 (+₹3.07)
- रत्नागिरी – ₹85.50 (बदल नाही)
- सांगली – ₹103.02 (+₹7.52)
- सातारा – ₹103.02 (+₹7.52)
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65 (बदल नाही)
- सोलापूर – ₹93.00 (बदल नाही)
- ठाणे – ₹86.00 (बदल नाही)
- वर्धा – ₹90.00 (बदल नाही)
- वाशीम – ₹99.53 (+₹14.58)
- यवतमाळ – ₹99.78 (+₹14.83)
पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होणार का?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) किमती घसरत असल्या तरी त्याचा परिणाम देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर तात्काळ दिसून येत नाही. इंधनाचे किरकोळ दर हे दररोजच्या चढ-उतारावर नव्हे, तर मागील दोन आठवडे किंवा महिनाभरातील कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतीच्या आधारे ठरवले जातात.
तज्ज्ञांच्या मते, जर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती काही काळ कमी राहिल्या, तर त्याचा फायदा ग्राहकांना पुढील काही दिवसांत किंवा आठवड्यांत मिळू शकतो. यापूर्वीही जागतिक बाजारात दर वाढल्यानंतर सरकारी तेल कंपन्यांनी सुमारे अडीच महिने किरकोळ दर स्थिर ठेवले होते. त्यानंतरच मर्यादित दरवाढ करण्यात आली होती.