Petrol- Diesel Price: देशात पेट्रोल-डिझेलचा आणि CNG चा तुटवडा? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील इंधनाचे दर!

Petrol Diesel Price Today 26 March 2026 in Maharashtra: देशाच्या सरकारी तेल विपणन कंपन्या जसे की इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम दररोज सकाळी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करतात. हे दर आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या आधारावर ठरवले जातात. देशातील इंधन दरांवर पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. दररोजप्रमाणे आजही सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतींच्या आधारे हे दर ठरवले जातात, आणि सध्या क्रूड ऑइलचे दर उच्च पातळीवर असल्याने ग्राहकांमध्येही उत्सुकता आहे की नेमके दर वाढले की स्थिर राहिले.
इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या प्रमुख तेल कंपन्यांनी आजचे दर जाहीर केले असून, मोठा बदल न करता बहुतांश ठिकाणी दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, राज्यनिहाय कर आणि स्थानिक करांमुळे काही शहरांमध्ये किरकोळ चढ-उतार दिसून आले.
काही ठिकाणी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात हलका फरक जाणवला. उदाहरणार्थ, जयपूर आणि पटना येथे दरात किंचित वाढ झाली आहे, तर लखनऊ आणि तिरुवनंतपुरम येथे थोडी घट नोंदवली गेली. हे बदल प्रामुख्याने स्थानिक करांमुळे होत असतात.
महाराष्ट्रात CNG हा स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक इंधन पर्याय मानला जातो. शहरानुसार दरांमध्ये थोडाफार फरक दिसतो:
आज पेट्रोल-डिझेल दर स्थिर असले तरी CNG हा पर्याय अजूनही किफायतशीर ठरत आहे. विशेषतः मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये CNG वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी आपल्या शहरातील दर नियमित तपासूनच इंधनाचा योग्य पर्याय निवडावा.
अनेक भागांमध्ये, इंधनाच्या उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. पेट्रोल संपेल या भीतीने नागरिक पेट्रोल पंपावर गर्दी करत आहेत. पंरतु देशात
इंधन किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही.त्यामुळे ग्राहकांना विनंती आहे की, त्यांनी घाबरून खरेदी करणे टाळावे आणि नेहमीच्या गरजेनुसार इंधन भरावे. पुरवठा स्थिर आहे.