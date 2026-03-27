Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क झाले कमी, आजचे ताजे दर काय? जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today 27 March 2026 in Maharashtra: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या घसरणीचा परिणाम आता भारतातही हळू हळू दिसू लागला आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे काही दिवसांपूर्वी तेलपुरवठ्याबाबत चिंता वाढली होती. सगळीकडे लोकांनी पॅनिक केलं होता. पण खरतर अशी काही स्थिती नाहीये. आपल्या देशात मुबलक प्रमाणात साठा आहे. याशिवाय परिस्थितीत काहीसा दिलासा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) कपात करून सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सरकारसोबतच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तेल कंपन्यांनीही स्पष्ट केलं आहे की देशात इंधनाची कोणतीही कमतरता नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवून घाईघाईत इंधन खरेदी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. चला आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे नेमके दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात...
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क,
या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार असून बाजारात इंधनपुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत होणार आहे.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील ऊर्जा प्रकल्पांवर होणाऱ्या संभाव्य कारवाईला 10 दिवसांची मुदत दिल्याने जागतिक बाजारात काहीशी स्थिरता आली आहे. ब्रेंट क्रूड सुमारे $107 प्रति बॅरल तर, WTI क्रूड सुमारे $93 प्रति बॅरलवर गेले आहे. या घसरणीचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर होत आहे.
दिल्ली
पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लिटर
डिझेल: ₹87.67 प्रति लिटर
मुंबई
पेट्रोल: ₹103.54 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.03 प्रति लिटर
कोलकाता
पेट्रोल: ₹105.41 प्रति लिटर
डिझेल: ₹92.02 प्रति लिटर
चेन्नई
पेट्रोल: ₹100.80 प्रति लिटर
डिझेल: ₹92.39 प्रति लिटर
काही राज्यांमध्ये किंमतीत किरकोळ घट किंवा वाढ झाली आहे, तर काही ठिकाणी दर स्थिर आहेत.
महाराष्ट्रात CNG ही स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. सध्या विविध शहरांतील अंदाजे दर पुढीलप्रमाणे:
CNG दर शहरानुसार आणि स्थानिक करांनुसार थोडेफार बदलू शकतात.
आपल्या शहरातील ताजे दर जाणून घेण्यासाठी खालील सोपे मार्ग वापरू शकता:
सरकारने एक्साईज ड्यूटीत कपात करून नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात घेतलेला हा निर्णय इंधन दर स्थिर ठेवण्यास मदत करेल.