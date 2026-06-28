/Petrol Diesel Price Today: आज विकेंडला काय आहे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चा भाव? जाणून घ्या लेटेस्ट दर

Petrol Diesel Price Today 28 June 2026: देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी आज (28 जून 2026) सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती आणि राज्यनिहाय कररचनेनुसार इंधनाचे दर निश्चित केले जातात. मागील महिन्यात सलग चार वेळा इंधनाच्या किंमतीत वाढ झाल्यानंतर आज बहुतांश शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. मात्र काही ठिकाणी किरकोळ वाढ किंवा घट नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनात इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील आजचा दर जाणून घेणे फायदेशीर ठरेल.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹112.41 (+₹0.08)
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹112.17
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.08
- भंडारा – ₹112.81
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹112.63
- चंद्रपूर – ₹112.58
- धुळे – ₹112.19
- गडचिरोली – ₹112.95
- गोंदिया – ₹113.04 (-₹0.13)
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21
- हिंगोली – ₹113.17
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.21
- कोल्हापूर – ₹112.60
- लातूर – ₹113.03
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹111.72
- नांदेड – ₹113.18
- नंदुरबार – ₹112.48
- नाशिक – ₹112.44
- धाराशिव – ₹112.45
- पालघर – ₹112.04
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹112.02
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.17
- सांगली – ₹112.44
- सातारा – ₹113.03
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹111.85
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹111.76
- वाशीम – ₹112.63
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹99.06 (+₹0.08)
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹98.85
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹98.72
- भंडारा – ₹99.47
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.28
- चंद्रपूर – ₹99.26
- धुळे – ₹98.84
- गडचिरोली – ₹99.61
- गोंदिया – ₹99.66 (-₹0.17)
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.87
- कोल्हापूर – ₹99.25
- लातूर – ₹99.66
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.38
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.13
- नाशिक – ₹99.05
- धाराशिव – ₹99.11
- पालघर – ₹98.66
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.66
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.83
- सांगली – ₹99.11
- सातारा – ₹99.64
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.52
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹98.46
- वाशीम – ₹99.28
- यवतमाळ – ₹99.83
महाराष्ट्रातील CNG चे दर (प्रति किलो)
- अहमदनगर – ₹103.02 (+₹7.52)
- अकोला – ₹99.53 (+₹5.28)
- अमरावती – ₹99.78 (+₹5.28)
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹103.02 (+₹10.02)
- भंडारा – ₹92.93 (+₹3.43)
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00 (+₹9.00)
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹92.93 (+₹3.43)
- गोंदिया – ₹92.93 (+₹3.43)
- हिंगोली – ₹99.53 (+₹14.58)
- जळगाव – ₹96.50 (+₹0.30)
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹96.95
- लातूर – ₹85.50
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹88.90
- नांदेड – ₹90.65
- नंदुरबार – ₹94.64 (+₹4.69)
- नाशिक – ₹93.65
- धाराशिव – ₹85.50
- पालघर – ₹79.50
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹87.07 (+₹3.07)
- रत्नागिरी – ₹85.50
- सांगली – ₹103.02 (+₹7.52)
- सातारा – ₹103.02 (+₹7.52)
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹86.00
- वर्धा – ₹99.00 (+₹9.00)
- वाशीम – ₹99.53 (+₹14.58)
- यवतमाळ – ₹99.78 (+₹14.83)
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज सकाळी 6 वाजता अपडेट केले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, डॉलर-रुपया विनिमय दर तसेच राज्य सरकारांकडून आकारला जाणारा व्हॅट आणि इतर स्थानिक कर यावर इंधनाच्या किंमती अवलंबून असतात. त्यामुळे प्रत्येक शहरातील दरांमध्ये काही प्रमाणात फरक दिसून येतो.