Petrol Diesel Price Today 28 March 2026: सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केल्यावर आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले? जाणून घ्या दर

Petrol Diesel Price Today: केंद्र सरकारने 27 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. त्यामुळे आता सर्वात प्रश्न पडला आहे की, आज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले आहेत का. चला आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर जाणून घ्या. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 28, 2026, 11:07 AM IST
Petrol Diesel Price Today 28 March 2026 in Maharashtra: आज, 28 मार्च 2026 रोजी पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. कारण अलीकडेच भारत सरकार ने इंधनावरच्या उत्पादन शुल्कात कपात जाहीर केली होती. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती की आजपासून पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होईल. मात्र प्रत्यक्षात तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या दरांनुसार बहुतांश शहरांमध्ये आजही दर स्थिरच राहिले आहेत.

देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल दर (₹/लिटर)

  • मुंबई – 103.54
  • बेंगळुरू – 102.96
  • हैदराबाद – 107.46
  • कोलकाता – 105.45
  • चेन्नई – 100.85
  • गुरुग्राम – 95.57
  • नोएडा – 94.90
  • अहमदाबाद – 94.63
  • लखनऊ – 94.69
  • पटना – 105.23
  • पुणे – 103.95

प्रमुख शहरांतील डिझेल दर (₹/लिटर)

  • मुंबई – 90.03
  • बेंगळुरू – 90.99
  • हैदराबाद – 95.70
  • कोलकाता – 92.02
  • चेन्नई – 92.81
  • गुरुग्राम – 87.83
  • नोएडा – 87.81
  • अहमदाबाद – 90.61
  • लखनऊ – 87.81
  • पटना – 91.49
  • पुणे – 90.03

महाराष्ट्रातील CNG दर (अंदाजे)

पेट्रोल-डिझेल महाग असल्यामुळे अनेक वाहनधारक CNG कडे वळत आहेत. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरांतील CNG दर पुढीलप्रमाणे,

  • मुंबई – ₹76 ते ₹79 प्रति किलो
  • पुणे – ₹87 ते ₹90 प्रति किलो
  • नागपूर – ₹92 ते ₹95 प्रति किलो
  • ठाणे – ₹76 ते ₹80 प्रति किलो

(दर स्थानिक कर आणि वितरण खर्चानुसार थोडेफार बदलू शकतात.)

एक्साइज ड्युटी कपात – नेमकं काय झालं?

भारत सरकार ने पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे 10 रुपयांची एक्साइज ड्युटी कमी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण येऊ नये, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.

यासोबतच सरकारने डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) निर्यातीवर शुल्क लावले आहे.

  • डिझेल निर्यात शुल्क: ₹21.5 प्रति लिटर
  • ATF निर्यात शुल्क: ₹29.5 प्रति लिटर

एक्साइज ड्युटी कमी झाल्यानंतरही आजच्या घडीला पेट्रोल-डिझेलच्या दरात तात्काळ घट दिसून आलेली नाही. मात्र येत्या काही दिवसांत त्याचा परिणाम दिसू शकतो, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, CNG हा तुलनेने स्वस्त पर्याय असल्याने वाहनधारकांचा त्याकडे कल वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे इंधन खर्च कमी करण्यासाठी पर्यायी उपायांचा विचार करणेही गरजेचे ठरत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

Gen Z चा बदला! आपला PM निवडून आणत माजी PM ला पाठवलं तुरुंगा...

विश्व