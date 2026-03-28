Petrol Diesel Price Today 28 March 2026: सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केल्यावर आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले? जाणून घ्या दर

Petrol Diesel Price Today 28 March 2026 in Maharashtra: आज, 28 मार्च 2026 रोजी पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. कारण अलीकडेच भारत सरकार ने इंधनावरच्या उत्पादन शुल्कात कपात जाहीर केली होती. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती की आजपासून पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होईल. मात्र प्रत्यक्षात तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या दरांनुसार बहुतांश शहरांमध्ये आजही दर स्थिरच राहिले आहेत.
पेट्रोल-डिझेल महाग असल्यामुळे अनेक वाहनधारक CNG कडे वळत आहेत. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरांतील CNG दर पुढीलप्रमाणे,
(दर स्थानिक कर आणि वितरण खर्चानुसार थोडेफार बदलू शकतात.)
भारत सरकार ने पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे 10 रुपयांची एक्साइज ड्युटी कमी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण येऊ नये, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.
यासोबतच सरकारने डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) निर्यातीवर शुल्क लावले आहे.
एक्साइज ड्युटी कमी झाल्यानंतरही आजच्या घडीला पेट्रोल-डिझेलच्या दरात तात्काळ घट दिसून आलेली नाही. मात्र येत्या काही दिवसांत त्याचा परिणाम दिसू शकतो, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, CNG हा तुलनेने स्वस्त पर्याय असल्याने वाहनधारकांचा त्याकडे कल वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे इंधन खर्च कमी करण्यासाठी पर्यायी उपायांचा विचार करणेही गरजेचे ठरत आहे.