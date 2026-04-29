Petrol Diesel Price: महाराष्ट्रात काय आहेत आजचे पेट्रोल-डिझेल CNG चे दर? शहरानुसार जाणून घ्या भाव

Petrol Diesel and CNG Price Today 29 April 2026 Updated: 29 एप्रिल 2026 रोजी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठा बदल झालेला नसून किमती स्थिर दिसत आहेत. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मात्र चढ-उतार सुरू आहेत. तरीही देशांतर्गत पातळीवर इंधन दर सध्या स्थिर ठेवण्यात यश आले आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी या चढ-उताराचा काही प्रमाणात भार स्वतः उचलत असल्यामुळे ग्राहकांना तात्काळ दरवाढीचा फटका बसलेला नाही. सरकारकडूनही सध्या पेट्रोल-डिझेल दर वाढवण्याचा कोणताही तातडीचा निर्णय नसल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी किरकोळ बदल झाले असले तरी बहुतांश शहरांमध्ये दर स्थिर आहेत. विरोधकांकडून ही स्थिरता तात्पुरती असल्याचा दावा केला जात असला तरी, सध्या तरी ग्राहकांना दिलासा मिळालेला दिसतो.
हे दर स्थानिक कर (VAT) आणि वाहतूक खर्चामुळे शहरानुसार थोडेफार बदलू शकतात.
जर तुम्हाला आपल्या शहरातील अचूक दर जाणून घ्यायचे असतील, तर तुम्ही एसएमएसच्या माध्यमातूनही माहिती मिळवू शकता. उदाहरणार्थ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) च्या ग्राहकांनी ‘HPPRICE <डीलर कोड>’ असा मेसेज 9222201122 या क्रमांकावर पाठवला, तर त्यांना ताजे दर मिळू शकतात.