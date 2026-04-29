Petrol Diesel Price: महाराष्ट्रात काय आहेत आजचे पेट्रोल-डिझेल CNG चे दर? शहरानुसार जाणून घ्या भाव

Petrol Diesel Price Today 29 April 2026 Updated: जागतिक बाजारातील चढ-उतारांदरम्यान, 29 एप्रिल 2026 रोजी भारतातील आणि महाराष्ट्रातील  पेट्रोल आणि डिझेलचे दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात. या सोबत CNG चे दरही जाणून घ्या.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 29, 2026, 11:40 AM IST
Image Created by AI

Petrol Diesel and CNG Price Today 29 April 2026 Updated: 29 एप्रिल 2026 रोजी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठा बदल झालेला नसून किमती स्थिर दिसत आहेत. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मात्र चढ-उतार सुरू आहेत. तरीही देशांतर्गत पातळीवर इंधन दर सध्या स्थिर ठेवण्यात यश आले आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी या चढ-उताराचा काही प्रमाणात भार स्वतः उचलत असल्यामुळे ग्राहकांना तात्काळ दरवाढीचा फटका बसलेला नाही. सरकारकडूनही सध्या पेट्रोल-डिझेल दर वाढवण्याचा कोणताही तातडीचा निर्णय नसल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी किरकोळ बदल झाले असले तरी बहुतांश शहरांमध्ये दर स्थिर आहेत. विरोधकांकडून ही स्थिरता तात्पुरती असल्याचा दावा केला जात असला तरी, सध्या तरी ग्राहकांना दिलासा मिळालेला दिसतो.

प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 

  • नवी दिल्लीमध्ये पेट्रोल सुमारे ₹94.77 प्रति लिटर असून डिझेल ₹87.67 प्रति लिटर आहे.
  • मुंबईमध्ये पेट्रोल ₹103.50 प्रति लिटर तर डिझेल ₹90.03 प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.
  • कोलकातामध्ये पेट्रोल ₹105.41 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹92.02 प्रति लिटर आहे.
  • चेन्नईमध्ये पेट्रोल ₹100.90 प्रति लिटर असून डिझेल ₹92.48 प्रति लिटर आहे.
  • बेंगळुरूमध्ये पेट्रोल ₹102.92 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹90.99 प्रति लिटर आहे.
  • हैदराबादमध्ये पेट्रोल ₹107.50 प्रति लिटर तर डिझेल ₹95.70 प्रति लिटर आहे.
  • अहमदाबादमध्ये पेट्रोल ₹94.49 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹90.16 प्रति लिटर आहे.
  • लखनऊमध्ये पेट्रोल ₹95.34 प्रति लिटर तर डिझेल ₹88.50 प्रति लिटर आहे.
  • पुण्यात पेट्रोल सुमारे ₹103.94 प्रति लिटर असून डिझेल साधारण ₹90 च्या आसपास आहे.
  • नोएडामध्ये पेट्रोल ₹94.88 प्रति लिटर आणि डिझेल साधारण ₹88 च्या आसपास आहे.

हे दर स्थानिक कर (VAT) आणि वाहतूक खर्चामुळे शहरानुसार थोडेफार बदलू शकतात.

महाराष्ट्रातील काही शहरांचे पेट्रोल दर

  • अकोला – ₹104.64
  • अमरावती – ₹105.16
  • औरंगाबाद – ₹105.50
  • चंद्रपूर – ₹104.35
  • धुळे – ₹104.77
  • गोंदिया – ₹105.36

महाराष्ट्रातील काही शहरांचे  डिझेलदर

  • अकोला – ₹91.18
  • अमरावती – ₹91.69
  • औरंगाबाद – ₹92.03
  • चंद्रपूर – ₹90.92
  • धुळे – ₹91.29
  • गोंदिया – ₹91.86

महाराष्ट्रातील CNG चे दर 

  • मुंबईमध्ये CNGचा दर साधारण ₹80 ते ₹82 प्रति किलो दरम्यान आहे.
  • पुण्यात CNGचा दर सुमारे ₹91.5 ते ₹92.5 प्रति किलो आहे (काही भागात ग्रामीण क्षेत्रात ₹94.5 पर्यंतही नोंद).
  • पिंपरी-चिंचवड परिसरात CNG सुमारे ₹94.90 प्रति किलो दराने मिळत आहे.
  • नाशिकमध्ये CNGचा दर अंदाजे ₹93.65 प्रति किलो आहे.
  • औरंगाबादमध्ये CNG सुमारे ₹95.50 प्रति किलो दराने उपलब्ध आहे.
  • सांगलीमध्ये CNGचा दर साधारण ₹95.50 प्रति किलो आहे.
  • नागपूरमध्ये CNGचा दर साधारण ₹90 प्रति किलोच्या आसपास असल्याचे अहवालांमध्ये दिसते (पुरवठा आणि मागणीनुसार किंचित बदल होतो)

दरांमध्ये फरक का?

वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये दरांमध्ये फरक पडण्यामागे स्थानिक कर (VAT) आणि इतर शुल्क कारणीभूत असतात. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी किंमती वेगळ्या असतात.

एसएमएसच्या माध्यमातून दर जाणून घ्या 

जर तुम्हाला आपल्या शहरातील अचूक दर जाणून घ्यायचे असतील, तर तुम्ही एसएमएसच्या माध्यमातूनही माहिती मिळवू शकता. उदाहरणार्थ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) च्या ग्राहकांनी ‘HPPRICE <डीलर कोड>’ असा मेसेज 9222201122 या क्रमांकावर पाठवला, तर त्यांना ताजे दर मिळू शकतात.

Tejashree Gaikwad

তেজশ্রী গায়কওয়াড- কদম 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

Vidhan Parishad Election 2026: तटकरेंचे निकटवर्तीय की पार्थ...

महाराष्ट्र बातम्या