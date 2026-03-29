Petrol Diesel Price Today 29 March: कर बदलांनंतर आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले? जाणून घ्या CNG चेही दर

Petrol Diesel Price Today 29 March 2026 in Maharashtra: दररोज सकाळी 6 वाजता जाहीर होणारे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर थेट परिणाम करतात. 29 मार्च रोजी जाहीर झालेल्या दरांमध्ये काही शहरांमध्ये स्थिरता दिसून आली, तर काही ठिकाणी करातील बदलांमुळे किरकोळ चढ-उतार नोंदवले गेले. इंधनाच्या दरांवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि स्थानिक कर यांचा प्रभाव असतो. याशिवाय, CNG (Compressed Natural Gas) च्या दरांकडेही वाहनचालकांचे लक्ष असते, कारण तो तुलनेने स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक पर्याय मानला जातो. चला आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दार जाणून घ्या.
New Delhi (नवी दिल्ली):
पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62 | CNG ₹74/kg
Mumbai (मुंबई):
पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15 | CNG ₹76/kg
Kolkata (कोलकाता):
पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76 | CNG ₹82/kg
Chennai (चेन्नई):
पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34 | CNG ₹78/kg
Ahmedabad (अहमदाबाद):
पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17 | CNG ₹72/kg
Bengaluru (बेंगळुरू):
पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02 | CNG ₹85/kg
Hyderabad (हैदराबाद):
पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70 | CNG ₹90/kg
Jaipur (जयपूर):
पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21 | CNG ₹79/kg
Lucknow (लखनऊ):
पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80 | CNG ₹78/kg
Pune (पुणे):
पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57 | CNG ₹80/kg
Chandigarh (चंदीगड):
पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45 | CNG ₹77/kg
Indore (इंदूर):
पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88 | CNG ₹81/kg
Patna (पटना):
पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80 | CNG ₹83/kg
Surat (सुरत):
पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00 | CNG ₹70/kg
Nashik (नाशिक):
पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50 | CNG ₹75/kg
देशातील तेल विपणन कंपन्या म्हणजेच तेल विपणन कंपन्या(OMCs) दररोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर जाहीर करतात. या प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता राखली जाते आणि ग्राहकांना अचूक माहिती मिळते. इंधनाच्या किंमतीत होणारे छोटे बदलसुद्धा सामान्य माणसाच्या खर्चावर परिणाम करतात. ऑफिसला जाणाऱ्यांपासून ते छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच त्याचा फटका बसतो.
CNG चे दर शहरानुसार बदलू शकतात आणि स्थानिक वितरण कंपन्यांवर अवलंबून असतात.
काही शहरांमध्ये CNG अजूनही मर्यादित उपलब्ध आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत CNG स्वस्त आणि कमी प्रदूषण करणारा पर्याय आहे.