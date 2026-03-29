English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Petrol Diesel Price Today 29 March: कर बदलांनंतर आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले? जाणून घ्या CNG चेही दर

Petrol Diesel Price Today 29 March: कर बदलांनंतर आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले? जाणून घ्या CNG चेही दर

Petrol Diesel Price Today 29 March 2026 Updated: केंद्र सरकारने 27 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. त्यानंतर आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर जाणून घ्या. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 29, 2026, 10:43 AM IST
Petrol Diesel Price Today 29 March: कर बदलांनंतर आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले? जाणून घ्या CNG चेही दर
Petrol Diesel Price Today 29 March Maharashtra Updated Petrol Diesel CNG Rate in Mumbai Pune Nashik Nagpur in Marathi

Petrol Diesel Price Today 29 March 2026 in Maharashtra: दररोज सकाळी 6 वाजता जाहीर होणारे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर थेट परिणाम करतात. 29 मार्च रोजी जाहीर झालेल्या दरांमध्ये काही शहरांमध्ये स्थिरता दिसून आली, तर काही ठिकाणी करातील बदलांमुळे किरकोळ चढ-उतार नोंदवले गेले. इंधनाच्या दरांवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि स्थानिक कर यांचा प्रभाव असतो. याशिवाय, CNG (Compressed Natural Gas) च्या दरांकडेही वाहनचालकांचे लक्ष असते, कारण तो तुलनेने स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक पर्याय मानला जातो. चला आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दार जाणून घ्या. 

 29 मार्च 2026: प्रमुख शहरांतील इंधन दर 

New Delhi (नवी दिल्ली):
पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62 | CNG ₹74/kg
Mumbai (मुंबई):
पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15 | CNG ₹76/kg
Kolkata (कोलकाता):
पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76 | CNG ₹82/kg
Chennai (चेन्नई):
पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34 | CNG ₹78/kg
Ahmedabad (अहमदाबाद):
पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17 | CNG ₹72/kg
Bengaluru (बेंगळुरू):
पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02 | CNG ₹85/kg
Hyderabad (हैदराबाद):
पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70 | CNG ₹90/kg
Jaipur (जयपूर):
पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21 | CNG ₹79/kg
Lucknow (लखनऊ):
पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80 | CNG ₹78/kg
Pune (पुणे):
पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57 | CNG ₹80/kg
Chandigarh (चंदीगड):
पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45 | CNG ₹77/kg
Indore (इंदूर):
पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88 | CNG ₹81/kg
Patna (पटना):
पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80 | CNG ₹83/kg
Surat (सुरत):
पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00 | CNG ₹70/kg
Nashik (नाशिक):
पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50 | CNG ₹75/kg

दर कसे ठरतात?

देशातील तेल विपणन कंपन्या म्हणजेच तेल विपणन कंपन्या(OMCs) दररोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर जाहीर करतात. या प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता राखली जाते आणि ग्राहकांना अचूक माहिती मिळते. इंधनाच्या किंमतीत होणारे छोटे बदलसुद्धा सामान्य माणसाच्या खर्चावर परिणाम करतात. ऑफिसला जाणाऱ्यांपासून ते छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच त्याचा फटका बसतो.

CNG दराबद्दल महत्त्वाची माहिती

CNG चे दर शहरानुसार बदलू शकतात आणि स्थानिक वितरण कंपन्यांवर अवलंबून असतात.
काही शहरांमध्ये CNG अजूनही मर्यादित उपलब्ध आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत CNG स्वस्त आणि कमी प्रदूषण करणारा पर्याय आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Petrol Diesel Price TodayFuel RatesCNG PriceMaharashtra News

