/Petrol Diesel Rates Today : भारतात सर्वात स्वस्त पेट्रोल 88.66 तर डिझेल 84.56 रुपये लीटर, तुमच्या शहरातील भाव जाणून घ्या

Petrol Diesel Rates Today 3 June : भारतात सर्वात स्वस्त पेट्रोल पोर्ट ब्लेअरमध्ये ₹88.66 प्रति लिटर दराने मिळते. पोर्ट ब्लेअरमध्ये डिझेलची किंमत ₹८४.५६ प्रति लिटर आहे. पेट्रोल डिझेलची मला सविस्तर माहिती समजून घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये मुंबईसह महाराष्ट्रातील इतर शहरांमधील दर किती आहेत हे पाहूया. 3 जून 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल $96.76 पर्यंत झालेली किंचित वाढ आणि जागतिक घडामोडींमुळे देशांतर्गत इंधन दरांवर त्याचा थेट प्रभाव पाहायला मिळत आहे. भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांद्वारे (HPCL, BPCL, IOCL) दररोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर अपडेट केले जातात
दिनांक: ३ जून २०२६ (थेट बाजार दर)
|शहर / जिल्हा
|पेट्रोलचा दर (प्रति लिटर)
|डिझेलचा दर (प्रति लिटर)
|मुंबई (Mumbai)
|₹ १११.२१
|₹ ९६.८६
|पुणे (Pune)
|₹ ११२.०४
|₹ ९६.८६
|ठाणे (Thane)
|₹ १०९.३१
|₹ ९५.८५
|नागपूर (Nagpur)
|₹ १०८.१७
|₹ ९४.७३
|नाशिक (Nashik)
|₹ १०८.८१
|₹ ९५.३२
|कोल्हापूर (Kolhapur)
|₹ १०८.९४
|₹ ९५.४७
|लातूर (Latur)
|₹ १०९.४२
|₹ ९५.९३
|नांदेड (Nanded)
|₹ १०९.८१
|₹ ९६.०८
* टीप: स्थानिक कर (व्हॅट) आणि वाहतूक खर्चामुळे वेगवेगळ्या शहरांतील दरांमध्ये किरकोळ फरक असू शकतो.
दरांमध्ये तफावत असण्याचे कारण (VAT आणि वाहतूक खर्च):देशभरात कच्च्या तेलाची मूळ किंमत सारखीच असली तरी, प्रत्येक राज्याचा स्वतःचा व्हॅट (Value Added Tax) आणि स्थानिक वाहतूक खर्च (Freight Charges) वेगवेगळा असतो. यामुळे मुंबई, पुणे किंवा इतर शहरांमधील दरांमध्ये काही पैशांपासून ते रुपयांपर्यंतचा फरक दिसून येतो.२. कच्च्या तेलाचा परिणाम (Global Market Effect):भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. सध्या अमेरिका आणि इराणमधील भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ब्रेंट क्रूडच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे गेल्या मे महिन्यात पेट्रोलियम कंपन्यांनी चार वेळा दरवाढ केली होती.३. कर रचना (Tax Structure):सध्या पेट्रोल आणि डिझेल हे थेट जीएसटी (GST) च्या कक्षेत येत नाहीत. यावर केंद्र सरकारकडून एक्साईज ड्युटी (उत्पादन शुल्क) आणि राज्य सरकारकडून व्हॅट (Vat) आकारला जातो, ज्यामुळे मूळ किमतीपेक्षा इंधनाचे किरकोळ बाजारातील दर दुप्पट होतात.