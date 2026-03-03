English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Petrol Diesel Price Today : 3 मार्चला काय आहे पेट्रोल, डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price : मुंबईसह महाराष्ट्रात आणि भारतात पेट्रोल,डिझेलचे दर काय आहेत जाणून घ्या. होळीच्या दिवशी तुमच्या शहरात काय आहेत दर पाहा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 3, 2026, 03:07 PM IST
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपया-डॉलर विनिमय दरावर अवलंबून असतात. बहुतेक शहरांमध्ये किमती स्थिर राहिल्या, परंतु काही राज्यांमध्ये लागू कर आणि स्थानिक घटकांमुळे किरकोळ बदल दिसून आले.

प्रत्येक दिवसाची सुरुवात केवळ सूर्यप्रकाशानेच होत नाही, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या नवीन किमतींनी देखील होते, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होतो. सकाळी 6 वाजता, देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरातील बदलांवर आधारित नवीनतम दर जाहीर करतात. हे बदल दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतात - मग ते कार्यालयात जाणारे असोत किंवा फळे आणि भाजीपाला विक्रेते असोत. अशा परिस्थितीत, दैनंदिन किमतींबद्दल अपडेट राहणे केवळ आवश्यकच नाही तर शहाणपणाचे देखील आहे. ही सरकारी व्यवस्था पारदर्शकता सुनिश्चित करते जेणेकरून ग्राहकांना कोणतीही दिशाभूल करणारी माहिती मिळू नये.

आजचे प्रवास दर 

मुंबई - पेट्रोल: ₹103.54 | डिझेल: ₹87.81प्रति लिटर 

नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62

मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15

कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76

चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34

अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17

बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02

हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46| डिझेल ₹95.70

जयपूर: पेट्रोल ₹104.72| डिझेल ₹90.21

लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80

पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57

चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45

इंदूर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88

पाटणा: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80

सुरत: पेट्रोल ₹95.00| डिझेल ₹89.00

नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50

गेल्या दोन वर्षांपासून किमती स्थिर का आहेत?

केंद्र सरकार आणि अनेक राज्यांनी केलेल्या कर कपातीनंतर मे 2022 पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार होत असताना, भारतीय ग्राहकांसाठी किमती तुलनेने स्थिर राहिल्या आहेत.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

