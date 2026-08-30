Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /आज पेट्रोल-डिझेलचे दर किती? दिल्ली, मुंबईसह प्रमुख शहरांतील ताजे भाव जाणून घ्या

आज पेट्रोल-डिझेलचे दर किती? दिल्ली, मुंबईसह प्रमुख शहरांतील ताजे भाव जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today 30 august 2026: तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG च्या सध्याच्या विक्रीदरांबाबत जाणून घ्या. भारतातील महत्त्वाच्या शहरांनुसार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तपासू शकता.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 30, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:16 AM IST
आज पेट्रोल-डिझेलचे दर किती? दिल्ली, मुंबईसह प्रमुख शहरांतील ताजे भाव जाणून घ्या
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Government Job ची सुवर्णसंधी! 23757 पदांसाठी भरती.. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा, ना परीक्षा, ना मुलाखत, दहावी पास इतकीच अट; कुठे करायचा अर्ज? पगार किती? जाणून घ्या
2
3
4
5