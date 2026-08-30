/आज पेट्रोल-डिझेलचे दर किती? दिल्ली, मुंबईसह प्रमुख शहरांतील ताजे भाव जाणून घ्या

देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आज, रविवार 30 ऑगस्ट रोजी जाहीर झाले आहेत. वाहनचालकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात आज कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. मात्र, प्रत्येक राज्यातील कर आणि स्थानिक करांमुळे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये इंधनाच्या किमतीत फरक पाहायला मिळतो. तुम्ही आज कार किंवा दुचाकीमध्ये पेट्रोल-डिझेल भरून घेणार असाल, तर तुमच्या शहरातील ताजा दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. चला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नईसह महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये आज पेट्रोल आणि डिझेल किती रुपयांना मिळत आहे, ते पाहूया.
राजधानी दिल्लीमध्ये आज पेट्रोलचा दर सुमारे ₹102.12 प्रति लिटर, तर डिझेलचा दर ₹95.20 प्रति लिटर आहे. आजच्या दरांमध्ये विशेष बदल झालेला दिसत नाही.
मुंबईकरांना पेट्रोलसाठी आज सुमारे ₹111.21 प्रति लिटर मोजावे लागतील. तर डिझेलचा दर ₹97.83 प्रति लिटर आहे. दिल्लीच्या तुलनेत मुंबईत पेट्रोलचे दर अधिक आहेत.
कोलकात्यात आज पेट्रोलचा भाव सुमारे ₹113.51 प्रति लिटर, तर डिझेल ₹99.82 प्रति लिटर आहे. येथेही पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल झालेला नाही.
चेन्नईमध्ये आज पेट्रोल ₹107.76 प्रति लिटर, तर डिझेल ₹99.55 प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.
महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये आज पेट्रोलचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
महाराष्ट्रातील निवडक शहरांमध्ये आज डिझेलचे भाव असे आहेत:
महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये CNGच्या दरातही फरक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार:
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये गेल्या काही दिवसांत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. 25 ऑगस्टच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ब्रेंट क्रूडचा भाव सुमारे 92 डॉलर प्रति बॅरल होता. जागतिक पातळीवरील तेलाचा पुरवठा, भू-राजकीय घडामोडी आणि कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर बाजाराची नजर आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या आणि ही घसरण काही काळ कायम राहिली, तर त्याचा परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर होण्याची शक्यता असते. मात्र, कच्च्या तेलाच्या दरातील बदलाचा परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर लगेचच दिसेल असे नाही.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज बदलू शकतात. त्यामुळे वाहनात इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजा भाव तपासणे फायदेशीर ठरते. तेल कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाइट्स, संबंधित फ्यूल प्राइस अॅप्स तसेच SMS सेवांच्या माध्यमातूनही दर जाणून घेता येतात.
याशिवाय, पेट्रोल पंपावरील डिजिटल डिस्प्लेवरही त्या दिवसाचा पेट्रोल आणि डिझेलचा ताजा दर पाहता येतो.