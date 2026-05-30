/Petrol Diesel Price Today: महागाईचा फटका कायम, आजचे महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल-डिझेल दर जाणून घ्या

Fuel Price Today 30 May 2026: गेल्या दोन आठवड्यांत पेट्रोल आणि डिझेल 7.50 रुपयांपर्यंत महाग झाले आहे. महागाईचा फटका कायम आहे. महाराष्ट्रातील शहरातील आजचे दर काय आहेत हे जाणून घ्या
Petrol Diesel Price Today 30 May 2026: शनिवार, ३० मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसला तरी गेल्या काही आठवड्यांतील सातत्याने झालेल्या दरवाढीमुळे वाहनचालकांच्या खिशावरचा भार कायम आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी आजचे दर जसेच्या तसे ठेवले असले, तरी इंधनाचे भाव अद्याप विक्रमी पातळीवर आहेत. गेल्या १५ दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये एकूण सुमारे ₹७.५० प्रति लिटरची वाढ झाली आहे. २५ मे रोजीच इंधन दरांमध्ये ₹२.५० पेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे देशभरातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर मागील काही वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ सुरूच आहे. पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि पुरवठा साखळीवर झालेला परिणाम यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला आहे. भारत हा कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळे आणि वाढती आयात किंमत यामुळे आगामी काळातही इंधन दरांवर दबाव कायम राहू शकतो.
इंधन दरांमधील वाढीचा परिणाम वाहतूक खर्च, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आणि एकूणच महागाईवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष आता पुढील दरआढाव्याकडे लागले आहे.