/Petrol-Diesel Rate Today: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? सरकारने केले निर्यात शुल्क कमी, जाणून घ्या आजचे महाराष्ट्रातील दर

Petrol Diesel Rate Today, 31 May: दरवाढीला ब्रेक लागून पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. सरकारने निर्यात शुल्क कमी केले असून आजचे दर काय आहेत याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.
Petrol Diesel Rate Today, 31 May 2026: देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढत असतानाच केंद्र सरकारने इंधन क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. 1 जूनपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्कात कपात करण्यात येणार असल्याने इंधनाचे दर कमी होणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार, तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेल निर्यात करताना भराव्या लागणाऱ्या शुल्कात दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाचा थेट परिणाम देशांतर्गत ग्राहकांना मिळणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर होणार नाही. कारण ही कपात निर्यात शुल्कात करण्यात आली असून किरकोळ विक्रीवरील कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पूर्ववत राहण्याची शक्यता आहे. मात्र या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांच्या खर्चात काही प्रमाणात घट होणार असून उद्योग क्षेत्राला त्याचा फायदा मिळू शकतो.
राजधानी दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर ₹102.12 प्रति लिटर असून डिझेल ₹95.20 प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोल ₹111.18 तर डिझेल ₹97.83 प्रति लिटर आहे. कोलकाता, चेन्नई आणि बेंगळुरूसारख्या महानगरांमध्येही इंधनाचे दर शंभर रुपयांच्या पुढे कायम आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि केंद्र-राज्य सरकारांच्या कर धोरणांवर पुढील काळातील इंधनदर अवलंबून राहतील. सध्या मात्र ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये तातडीने दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.