/Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता कायम? तेल कंपन्यांवर अजूनही तोट्याचा भार; जाणून घ्या आजचे इंधन दर

Petrol-Diesel Rate Today on June 4: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती पुन्हा वाढू लागल्याने देशातील पेट्रोल-डिझेल दरांबाबत चर्चा रंगली आहे. अमेरिका-इराण तणाव, तसेच पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थितीमुळे ब्रेंट क्रूड ९५ डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आगामी काळात इंधन दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तेल कंपन्यांवर अजूनही आर्थिक दबाव
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, अलीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली असली तरी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांचा (OMCs) तोटा पूर्णपणे भरून निघालेला नाही. सध्या पेट्रोलच्या प्रत्येक लिटरमागे सुमारे ५.५ रुपये आणि डिझेलच्या प्रत्येक लिटरमागे सुमारे ४.५ रुपयांचा तोटा होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या मिळून दररोज शेकडो कोटी रुपयांचा भार सहन करत असल्याचे सांगितले जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महागडे कच्चे तेल खरेदी करावे लागत असताना देशांतर्गत विक्री दर तुलनेने नियंत्रित असल्याने हा ताण वाढत आहे.
आजचे पेट्रोल-डिझेल दर स्थिर
गुरुवारी सकाळी जाहीर करण्यात आलेल्या दरांनुसार देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
- दिल्ली – पेट्रोल ₹102.12 प्रति लिटर | डिझेल ₹95.20 प्रति लिटर
- • मुंबई – पेट्रोल ₹111.18 प्रति लिटर | डिझेल ₹97.83 प्रति लिटर
- • कोलकाता – पेट्रोल ₹113.47 प्रति लिटर | डिझेल ₹99.82 प्रति लिटर
- • चेन्नई – पेट्रोल ₹107.77 प्रति लिटर | डिझेल ₹99.55 प्रति लिटर
- • बेंगळुरू – पेट्रोल ₹110.93 प्रति लिटर | डिझेल ₹98.80 प्रति लिटर
- • भोपाळ – पेट्रोल ₹114.54 प्रति लिटर | डिझेल ₹99.64 प्रति लिटर
- • भुवनेश्वर – पेट्रोल ₹108.98 प्रति लिटर | डिझेल ₹100.71 प्रति लिटर
- • चंदीगड – पेट्रोल ₹101.51 प्रति लिटर | डिझेल ₹89.47 प्रति लिटर
- • देहरादून – पेट्रोल ₹100.54 प्रति लिटर | डिझेल ₹96.00 प्रति लिटर
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- महाराष्ट्रातील पेट्रोल, डिझेल आणि CNG दर (४ जून)
- • अहमदनगर – पेट्रोल ₹111.83 | डिझेल ₹98.49 | CNG ₹95.50
- • अकोला – पेट्रोल ₹111.81 | डिझेल ₹98.51 | CNG ₹99.53
- • अमरावती – पेट्रोल ₹112.78 | डिझेल ₹99.44 | CNG ₹99.78
- • औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) – पेट्रोल ₹113.01 | डिझेल ₹99.62 | CNG ₹93.00
- • भंडारा – पेट्रोल ₹112.59 | डिझेल ₹99.24 | CNG ₹92.93
- • बीड – पेट्रोल ₹113.18 | डिझेल ₹99.83 | CNG ₹96.50
- • बुलढाणा – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83
- • चंद्रपूर – पेट्रोल ₹111.82 | डिझेल ₹98.53 | CNG ₹90.00
- • धुळे – पेट्रोल ₹111.70 | डिझेल ₹98.36 | CNG ₹93.65
- • गडचिरोली – पेट्रोल ₹112.64 | डिझेल ₹99.30 | CNG ₹89.50
- • गोंदिया – पेट्रोल ₹112.67 | डिझेल ₹99.32 | CNG ₹89.50
- • हिंगोली – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.82 | CNG ₹84.95
- • जळगाव – पेट्रोल ₹112.88 | डिझेल ₹99.52 | CNG ₹96.20
- • जालना – पेट्रोल ₹113.21 | डिझेल ₹99.87 | CNG ₹96.50
- • कोल्हापूर – पेट्रोल ₹112.00 | डिझेल ₹98.68 | CNG ₹96.95
- • लातूर – पेट्रोल ₹112.89 | डिझेल ₹99.53 | CNG ₹85.50
- • मुंबई – पेट्रोल ₹111.18 | डिझेल ₹97.83 | CNG ₹86.00
- • नागपूर – पेट्रोल ₹111.80 | डिझेल ₹98.49 | CNG ₹88.90
- • नांदेड – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | CNG ₹90.65
- • नंदुरबार – पेट्रोल ₹112.76 | डिझेल ₹99.39 | CNG ₹94.64
- • नाशिक – पेट्रोल ₹112.22 | डिझेल ₹98.87 | CNG ₹93.65
- • धाराशिव (उस्मानाबाद) – पेट्रोल ₹112.56 | डिझेल ₹99.22 | CNG ₹85.50
- • पालघर – पेट्रोल ₹112.00 | डिझेल ₹98.62 | CNG ₹79.50
- • परभणी – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | CNG ₹90.65
- • पुणे – पेट्रोल ₹112.26 | डिझेल ₹98.90 | CNG ₹96.50
- • रायगड – पेट्रोल ₹112.08 | डिझेल ₹98.70 | CNG ₹84.00
- • रत्नागिरी – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | CNG ₹85.50
- • सांगली – पेट्रोल ₹111.81 | डिझेल ₹98.50 | CNG ₹95.50
- • सातारा – पेट्रोल ₹112.34 | डिझेल ₹98.98 | CNG ₹95.50
- • सिंधुदुर्ग – पेट्रोल ₹112.99 | डिझेल ₹99.62 | CNG ₹83.65
- • सोलापूर – पेट्रोल ₹112.20 | डिझेल ₹98.86 | CNG ₹93.00
- • ठाणे – पेट्रोल ₹111.61 | डिझेल ₹98.22 | CNG ₹86.00
- • वर्धा – पेट्रोल ₹112.48 | डिझेल ₹99.14 | CNG ₹90.00
- • वाशीम – पेट्रोल ₹112.73 | डिझेल ₹99.40 | CNG ₹84.95
- • यवतमाळ – पेट्रोल ₹112.14 | डिझेल ₹98.83 | CNG ₹84.95
- • बृहन्मुंबई (Greater Mumbai) – पेट्रोल ₹111.21 | डिझेल ₹97.83
कच्च्या तेलाच्या दरात पुन्हा तेजी
आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या अहवालानुसार, अमेरिका-इराण चर्चेतील अनिश्चितता आणि इस्रायल-लेबनान संघर्षामुळे तेल बाजारात पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. परिणामी ब्रेंट क्रूड आणि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) या दोन्ही प्रमुख बेंचमार्कच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणखी बिघडल्यास किंवा होर्मुझ सामुद्रधुनीसंबंधी अनिश्चितता कायम राहिल्यास जागतिक तेल बाजारावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्याचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरही होण्याची शक्यता आहे.
CNG दरांमध्ये काही शहरांत वाढ
महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये CNG दर स्थिर असले तरी अकोला, अमरावती, भंडारा आणि नंदुरबार या भागांत किंमतीत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मुंबई आणि ठाणे येथे CNGचा दर प्रतिकिलो ₹86 वर कायम आहे.
सध्या इंधन दर स्थिर असले तरी जागतिक घडामोडी लक्षात घेता आगामी काही दिवसांत तेल कंपन्या आणि सरकार कोणता निर्णय घेतात, याकडे वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे.