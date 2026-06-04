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Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता कायम? तेल कंपन्यांवर अजूनही तोट्याचा भार; जाणून घ्या आजचे इंधन दर

Petrol-Diesel Rate 4 June 2026: एका अहवालानुसार, तेल विपणन कंपन्यांना प्रति लिटर तोटा होत आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार का असा प्रश्न समोर आला आहे. चला आजचे महाराष्ट्रातील दर जाणून घेऊयात. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 04, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:52 PM IST
Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता कायम? तेल कंपन्यांवर अजूनही तोट्याचा भार; जाणून घ्या आजचे इंधन दर

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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