/Petrol Diesel Price Today: 6 ऑगस्टचे पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; मुंबई, नागपूर, नाशिकसह महाराष्ट्रातील ताजे भाव जाणून घ्या

देशभरातील वाहनचालकांसाठी आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू असतानाही देशातील बहुतांश शहरांमध्ये इंधनाच्या दरात मोठा बदल झालेला नाही. मात्र काही शहरांमध्ये किरकोळ वाढ किंवा घट नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनाची टाकी भरून घेण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासून घेणे फायद्याचे ठरेल.
कच्च्या तेलाच्या किमतींवर जागतिक घडामोडींचा प्रभाव
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 79.31 डॉलर, तर अमेरिकन WTI क्रूडची किंमत 74.96 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आहे. दोन्ही निर्देशांकांमध्ये किरकोळ घसरण झाली असली, तरी जागतिक घडामोडींमुळे तेल बाजारावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष कायम आहे. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, अमेरिका, इराण आणि ओमान हे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्गावरील जहाजांच्या वाहतुकीसंदर्भात अंतरिम व्यवस्था करण्याच्या तयारीत आहेत. भारताकडे येणाऱ्या जहाजांसाठी इराणच्या समुद्री मार्गाचा, तर बाहेर जाणाऱ्या जहाजांसाठी ओमानच्या समुद्री क्षेत्राचा वापर करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे. या घडामोडींचा परिणाम आगामी काळात कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होऊ शकतो.
भारतावर काय होऊ शकतो परिणाम?
भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहिल्यास देशाचा आयात खर्च वाढू शकतो. याचा परिणाम महागाईवर होण्याची शक्यता असून, भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पेट्रोल-डिझेलचे दर कसे ठरतात?
देशातील इंधनाचे दर केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतींवर अवलंबून नसतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूड ऑइलचे दर, रुपया-डॉलर विनिमय दर, केंद्र व राज्य सरकारांचे कर, रिफायनिंगचा खर्च, वाहतूक आणि वितरण खर्च अशा अनेक घटकांचा अंतिम किंमतीवर परिणाम होत असतो.
प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दर
- दिल्ली: ₹102.12 प्रति लिटर
- मुंबई: ₹111.12 प्रति लिटर
- कोलकाता: ₹113.43 प्रति लिटर
- चेन्नई: ₹107.75 प्रति लिटर
- हैदराबाद: ₹115.69 प्रति लिटर (प्रमुख शहरांमध्ये सर्वाधिक)
- बंगळुरू: ₹110.93 प्रति लिटर
प्रमुख शहरांतील डिझेलचे दर
- दिल्ली: ₹95.20 प्रति लिटर
- मुंबई: ₹97.78 प्रति लिटर
- कोलकाता: ₹99.78 प्रति लिटर
- चेन्नई: ₹99.57 प्रति लिटर
- हैदराबाद: ₹103.82 प्रति लिटर
- बंगळुरू: ₹98.79 प्रति लिटर
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- बुलढाणा: ₹112.48 प्रति लिटर (15 पैशांनी घट)
- जळगाव: ₹111.89 प्रति लिटर (65 पैशांनी घट)
- नागपूर: ₹111.72 प्रति लिटर (कोणताही बदल नाही)
- नाशिक: ₹112.46 प्रति लिटर (2 पैशांनी वाढ)
- परभणी: ₹113.17 प्रति लिटर (कोणताही बदल नाही)
- रायगड: ₹111.46 प्रति लिटर (कोणताही बदल नाही)
- ठाणे: ₹111.31 प्रति लिटर (7 पैशांनी घट)
- वाशीम: ₹112.63 प्रति लिटर (कोणताही बदल नाही)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- बुलढाणा: ₹99.14 प्रति लिटर (14 पैशांनी घट)
- जळगाव: ₹98.54 प्रति लिटर (63 पैशांनी घट)
- नागपूर: ₹98.38 प्रति लिटर (कोणताही बदल नाही)
- नाशिक: ₹99.07 प्रति लिटर (2 पैशांनी वाढ)
- परभणी: ₹99.83 प्रति लिटर (कोणताही बदल नाही)
- रायगड: ₹98.11 प्रति लिटर (कोणताही बदल नाही)
- ठाणे: ₹97.97 प्रति लिटर (5 पैशांनी घट)
- वाशीम: ₹99.28 प्रति लिटर (कोणताही बदल नाही)
महाराष्ट्रातील सीएनजीचे दर
- अहमदनगर: ₹104.19 प्रति किलो (₹1.17 वाढ)
- अकोला: ₹99.53 प्रति किलो
- अमरावती: ₹99.78 प्रति किलो
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹104.19 प्रति किलो (₹1.17 वाढ)
- भंडारा: ₹94.93 प्रति किलो
- बीड: ₹96.50 प्रति किलो
- चंद्रपूर: ₹99.00 प्रति किलो
- धुळे: ₹93.65 प्रति किलो
- गडचिरोली: ₹94.93 प्रति किलो
- गोंदिया: ₹94.93 प्रति किलो
- हिंगोली: ₹99.53 प्रति किलो
- जळगाव: ₹96.50 प्रति किलो
- जालना: ₹96.50 प्रति किलो
- कोल्हापूर: ₹101.00 प्रति किलो (₹4.05 वाढ)
- लातूर: ₹90.00 प्रति किलो
- मुंबई: ₹86.00 प्रति किलो
- नागपूर: ₹94.90 प्रति किलो
- नांदेड: ₹94.00 प्रति किलो
- नंदुरबार: ₹94.64 प्रति किलो
- नाशिक: ₹96.50 प्रति किलो
- धाराशिव: ₹90.00 प्रति किलो
- पालघर: ₹84.25 प्रति किलो
- परभणी: ₹90.65 प्रति किलो
- पुणे: ₹97.50 प्रति किलो
- रायगड: ₹89.07 प्रति किलो
- रत्नागिरी: ₹90.00 प्रति किलो
- सांगली: ₹103.02 प्रति किलो
- सातारा: ₹103.02 प्रति किलो
- सिंधुदुर्ग: ₹89.00 प्रति किलो
- सोलापूर: ₹93.00 प्रति किलो
- ठाणे: ₹84.25 प्रति किलो
- वर्धा: ₹99.00 प्रति किलो
- वाशीम: ₹99.53 प्रति किलो
- यवतमाळ: ₹99.78 प्रति किलो
थर्ड पार्टी विम्याशिवाय पेट्रोल मिळणार नाही?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने वैध थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांबाबत केंद्र सरकारला कठोर भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पायलट प्रकल्पाच्या माध्यमातून विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन नाकारण्याची शक्यता तपासण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी काही मार्गांवर स्वयंचलित टोल प्रणाली लागू करण्याचाही विचार सुरू आहे.