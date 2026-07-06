/Petrol Diesel Price Today : कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण, 6 जुलै रोजी किती आहे तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचा भाव?

Petrol and Diesel Price : देशभरात 6 जुलै 2026 चे पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर समोर आले आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनी सकाळी 6 वाजता पेट्रोल डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले असून अनेक शहरांमधील किंमती स्थिर आहेत. तर काही ठिकाणी पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींमध्ये थोडेफार बदल झालेत. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढ उतार पाहायला मिळतो. मात्र असं असलं तरीही भारतीय बाजारात पेट्रोल डिझेलच्या किमतीत मोठे बदल झालेले नाहीत. मात्र वेगवेगळ्या शहरात टॅक्स आणि वॅटमुळे इंधनाचे दर हे वेगवेगळे आहेत.
जागतिक बाजारपेठेत 'ब्रेंट क्रूड'चा दर प्रति बॅरल 86 डॉलर्सच्या आसपास आहे, तर 'डब्ल्यूटीआय क्रूड'चा (WTI crude) दर प्रति बॅरल 82 डॉलर्सच्या वर कायम आहे. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि पुरवठ्याबाबतच्या चिंतेमुळे तेल बाजारपेठेवर दबाव आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलची बेस किंमत ही जवळपास समान असते. मात्र राज्यांमध्ये लागणारा VAT, स्थानीय टॅक्स तसेच वाहतुकीचा खर्च हा वेगवेगळा असतो. त्यामुळे प्रत्येक शहरात तेलाचे दर हे वेगवेगळे असतात. सध्या सर्वांचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे लागले आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घट झाली, तर नजीकच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात. मात्र, कंपन्यांनी अद्याप किमतीत मोठी कपात करण्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत.
दिल्ली : पेट्रोलची किंमत - 94.72 रुपये
डिझेलची किंमत - 87.62 रुपये
मुंबई : पेट्रोलची किंमत - 103.44 रुपये
डिझेलची किंमत - 89.97 रुपये
कोलकाता : पेट्रोलची किंमत - 104.95 रुपये
डिझेलची किंमत - 91.76 रुपये
भोपाळ : पेट्रोलची किंमत - 106.31 रुपये
डिझेलची किंमत - 91.72 रुपये
गुरुग्राम : पेट्रोलची किंमत - 95.19 रुपये
डिझेलची किंमत - 88.05 रुपये
पुणे : पेट्रोलची किंमत - 111.85 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.50 रुपये
पटना : पेट्रोलची किंमत - 105.58 रुपये
डिझेलची किंमत - 92.42 रुपये
चंदीगड : पेट्रोलची किंमत - 101.51 रुपये
डिझेलची किंमत - 89.47 रुपये