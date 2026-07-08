/Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलाच्या दरात उसळी, महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल आणि CNG च्या किमतीवर काय परिणाम? जाणून घ्या दर

इराण आणि अमेरिकेमधील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारावर दिसून येत आहे. अमेरिकेने बुधवारी पहाटे इराणमधील काही ठिकाणांवर हवाई कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याआधी होर्मुझ सामुद्रधुनीत तीन व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळेही बाजारात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये जवळपास तीन टक्क्यांची वाढ झाली. पण, या घडामोडींचा भारतातील इंधन दरांवर अद्याप कोणताही परिणाम झालेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी ८ जुलै २०२६ रोजीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. देशात २५ मे २०२६ पासून इंधनाचे दर स्थिर आहेत.
मे महिन्यात चार वेळा वाढले होते इंधनाचे दर
यंदा मे महिन्यात पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर तेल कंपन्यांनी अवघ्या अकरा दिवसांत चार वेळा पेट्रोल आणि डिझेल महाग केले होते.
- १५ मे: पेट्रोल ₹३.००, डिझेल ₹३.२९ ने वाढले.
- १९ मे: पेट्रोल ₹०.८७, डिझेल ₹०.९१ ने वाढले.
- २३ मे: पुन्हा पेट्रोल ₹०.८७ आणि डिझेल ₹०.९१ ने महागले.
- २५ मे: पेट्रोल ₹२.६१ तर डिझेल ₹२.७१ ने वाढले.
त्यानंतर आजपर्यंत दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
कच्च्या तेलाच्या बाजारात पुन्हा तेजी
इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यसंस्काराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने केलेल्या नव्या कारवाईमुळे मध्यपूर्वेतील तणाव अधिक वाढल्याचे चित्र आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर या घडामोडींनी जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता निर्माण केली.
यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले आहेत.
ब्रेंट क्रूड: २.७४ टक्क्यांनी वाढून ७६.१९ डॉलर प्रति बॅरल
डब्ल्यूटीआय (WTI) क्रूड: २.८८ टक्क्यांनी वाढून ७२.४७ डॉलर प्रति बॅरल
मुरबन क्रूड: ३.४३ टक्क्यांनी वाढून ६८.९७ डॉलर प्रति बॅरल
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (₹ प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹112.33
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹112.17
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.08
- भंडारा – ₹112.81
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹112.63
- चंद्रपूर – ₹112.58
- धुळे – ₹112.19
- गडचिरोली – ₹112.95
- गोंदिया – ₹113.04
- मुंबई (ग्रेटर मुंबई) – ₹111.21
- हिंगोली – ₹113.17
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.21
- कोल्हापूर – ₹112.60
- लातूर – ₹113.03
- नागपूर – ₹111.72
- नांदेड – ₹113.18
- नंदुरबार – ₹112.48
- नाशिक – ₹112.44
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹112.45
- पालघर – ₹112.04
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹112.02
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.17
- सांगली – ₹112.44
- सातारा – ₹113.03
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹111.85
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹111.76
- वाशीम – ₹112.63
- यवतमाळ – ₹113.17
डिझेलचे दर (₹ प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹98.98
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹98.85
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹98.72
- भंडारा – ₹99.47
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.28
- चंद्रपूर – ₹99.26
- धुळे – ₹98.84
- गडचिरोली – ₹99.61
- गोंदिया – ₹99.66
- मुंबई (ग्रेटर मुंबई) – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.87
- कोल्हापूर – ₹99.25
- लातूर – ₹99.66
- नागपूर – ₹98.38
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.13
- नाशिक – ₹99.05
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.11
- पालघर – ₹98.66
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.66
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.83
- सांगली – ₹99.11
- सातारा – ₹99.64
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.52
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹98.46
- वाशीम – ₹99.28
- यवतमाळ – ₹99.83
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹103.02
- भंडारा – ₹92.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹92.93
- गोंदिया – ₹92.93
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹101.00
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹90.00
- पालघर – ₹82.25
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹87.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹82.25
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78
सध्या भारतातील इंधन दर स्थिर असले तरी जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय घडामोडी लक्षात घेता आगामी काळात इंधनाच्या दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.