Marathi News
Petrol Diesel Price Today: आज विकेंडला घराबाहेर पडण्याआधी जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे ताजे दर

Petrol Diesel Price Today 15 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): आज, १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पेट्रोल-डिझेलचे दर आणि CNG चे तुमच्या शहरातील नवीनतम दर जाणून घ्या.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 15, 2026, 11:27 AM IST
Petrol Diesel Price Today: रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशी वाहनचालकांसाठी दिलासा देणारी बाब म्हणजे इंधन दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. अनेक महिन्यांपासून देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जवळपास स्थिर आहेत. काही शहरांत पैशांच्या हिशोबाने थोडाफार फरक दिसत असला, तरी एकूण चित्र शांत आहे.

पेट्रोलचे आजचे दर (१५ फेब्रुवारी २०२६)

नवी दिल्ली – ₹94.77

मुंबई – ₹103.54

कोलकाता – ₹105.45

चेन्नई – ₹100.80

बंगळुरू – ₹102.96

हैदराबाद – ₹107.46

पटणा – ₹105.33

गुरुग्राम – ₹95.56

नोएडा – ₹95.12

भुवनेश्वर – ₹101.11

चंदीगड – ₹94.30

झारखंड (राज्य सरासरी) – ₹98.44

मुंबईत पेट्रोल अद्याप १०३ रुपयांच्या वरच आहे, तर दिल्लीमध्ये ते ९५ रुपयांच्या खाली आहे.

डिझेलचे आजचे दर

नवी दिल्ली – ₹87.67

मुंबई – ₹90.03

कोलकाता – ₹92.02

चेन्नई – ₹92.39

बंगळुरू – ₹90.99

हैदराबाद – ₹95.70

पटणा – ₹91.58

गुरुग्राम – ₹88.02

नोएडा – ₹88.29

भुवनेश्वर – ₹92.69

चंदीगड – ₹82.45

झारखंड (राज्य सरासरी) – ₹93.20डिझेलचे दर गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात बदललेले नाहीत. त्यामुळे वाहतूक क्षेत्र आणि शेतकरी वर्गासाठी ही स्थिरता सकारात्मक मानली जाते.

दर स्थिर राहण्यामागची कारणे

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढ-उतार सुरू असले तरी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केलेली करकपात, तसेच तेल कंपन्यांचे दर व्यवस्थापन यामुळे देशांतर्गत दर नियंत्रणात राहिले आहेत. याशिवाय रशियाकडून मिळणाऱ्या तुलनेने स्वस्त कच्च्या तेलाचाही प्रभाव दिसतो.

महाराष्ट्रातील CNG दरात वाढ

महाराष्ट्रात आज सीएनजीचा सरासरी दर ₹86.12 प्रति किलो आहे. कालच्या तुलनेत ₹1.55 ने वाढ झाली आहे (कालचा दर ₹84.57 प्रति किलो होता). सीएनजीचे दर तेल कंपन्या दररोज सकाळी जाहीर करतात.

टीप: आपल्या शहरातील अंतिम दर स्थानिक करांनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे इंधन भरण्यापूर्वी अधिकृत स्त्रोतावर ताजे दर तपासणे योग्य ठरेल.

