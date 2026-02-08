Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG च्या दरांमध्ये आज दिलासा मिळाला? तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today 8 Feb 2026: दररोज सकाळी दिवसाची सुरुवात केवळ सूर्योदयानेच नाही, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या नव्या दरांनीही होते. कारण हे दर थेट सामान्य माणसाच्या खिशावर परिणाम करतात. आज, ८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ६ वाजता देशभरातील तेल विपणन कंपन्यांनी इंधनाचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारातील हालचाली आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती लक्षात घेऊन हे दर ठरवले जातात. बहुतांश शहरांमध्ये आज दर स्थिर राहिले असले, तरी वेगवेगळ्या राज्यांतील कररचनेमुळे शहरागणिक किंमतींमध्ये फरक दिसून येतो. ऑफिसला जाणारा कर्मचारी असो किंवा बाजारात भाजी विकणारा व्यापारी इंधनाच्या किमतींचा परिणाम प्रत्येकावर होतो. त्यामुळे दररोजचे दर जाणून घेणं ही आता गरजच बनली आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने ही दररोजची प्रणाली लागू केली आहे. आज, ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजीचे दर जाणून घ्या...
दररोज सकाळी ६ वाजता इंधनाच्या किमतींमध्ये सुधारणा केली जाते. पेट्रोलप्रमाणेच CNG चे दरही वेळोवेळी बदलत असतात. तुमच्या शहरात सध्या CNG कोणत्या दराने मिळत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही या पेजचा वापर करू शकता.
मुंबईत CNG आणि इतर इंधनांच्या किमती अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. गॅसचा मूळ दर, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आकारले जाणारे विविध कर हे त्यातील प्रमुख घटक आहेत. प्रत्येक राज्यात VAT वेगवेगळा असल्यामुळे, मुंबईतील CNG चे दर इतर शहरांच्या तुलनेत वेगळे असतात.
याशिवाय, मागणी-पुरवठ्याचा समतोल, वाहतूक खर्च आणि वितरण प्रणाली यांचाही दरांवर परिणाम होतो.
८ फेब्रुवारी २०२६
दर: ₹80.50 प्रति किलो
बदल: कोणताही बदल नाही (₹0.00)