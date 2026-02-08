English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG च्या दरांमध्ये आज दिलासा मिळाला? तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG च्या दरांमध्ये आज दिलासा मिळाला? तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today 6 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर):  आज सकाळी ६ वाजता देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीनतम दर जाहीर करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर आधारित इंधनाचे दर निश्चित केले जातात. जाणून घ्या आजचे दर...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 8, 2026, 12:54 PM IST
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG च्या दरांमध्ये आज दिलासा मिळाला? तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today 8 Feb 2026: दररोज सकाळी दिवसाची सुरुवात केवळ सूर्योदयानेच नाही, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या नव्या दरांनीही होते. कारण हे दर थेट सामान्य माणसाच्या खिशावर परिणाम करतात. आज, ८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ६ वाजता देशभरातील तेल विपणन कंपन्यांनी इंधनाचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारातील हालचाली आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती लक्षात घेऊन हे दर ठरवले जातात. बहुतांश शहरांमध्ये आज दर स्थिर राहिले असले, तरी वेगवेगळ्या राज्यांतील कररचनेमुळे शहरागणिक किंमतींमध्ये फरक दिसून येतो. ऑफिसला जाणारा कर्मचारी असो किंवा बाजारात भाजी विकणारा व्यापारी इंधनाच्या किमतींचा परिणाम प्रत्येकावर होतो. त्यामुळे दररोजचे दर जाणून घेणं ही आता गरजच बनली आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने ही दररोजची प्रणाली लागू केली आहे. आज, ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजीचे दर जाणून घ्या... 

Add Zee News as a Preferred Source

८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेल दर (₹/लिटर)

  • नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
  • मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
  • कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
  • चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
  • अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17
  • बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
  • हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
  • जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21
  • लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80
  • पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
  • चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45
  • इंदूर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
  • पाटणा: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80
  • सूरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00
  • नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50

तुमच्या शहरातील CNG चे ताजे दर 

दररोज सकाळी ६ वाजता इंधनाच्या किमतींमध्ये सुधारणा केली जाते. पेट्रोलप्रमाणेच CNG चे दरही वेळोवेळी बदलत असतात. तुमच्या शहरात सध्या CNG कोणत्या दराने मिळत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही या पेजचा वापर करू शकता.

मुंबईत CNG चे दर रोज का बदलतात?

मुंबईत CNG आणि इतर इंधनांच्या किमती अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. गॅसचा मूळ दर, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आकारले जाणारे विविध कर हे त्यातील प्रमुख घटक आहेत. प्रत्येक राज्यात VAT वेगवेगळा असल्यामुळे, मुंबईतील CNG चे दर इतर शहरांच्या तुलनेत वेगळे असतात.

याशिवाय, मागणी-पुरवठ्याचा समतोल, वाहतूक खर्च आणि वितरण प्रणाली यांचाही दरांवर परिणाम होतो.

८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी CNG दराचा आढावा

८ फेब्रुवारी २०२६
दर: ₹80.50 प्रति किलो
बदल: कोणताही बदल नाही (₹0.00)

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Petrol Diesel Price TodayCNG PriceMahararashtra news

इतर बातम्या

Police Recruitment 2026: पोलीस भरतीला सुरुवात कधी? अशी असेल...

महाराष्ट्र बातम्या