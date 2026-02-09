English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Petrol Diesel Price Today: देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, CNG च्याही किंमती जाहीर; तुमच्या शहराचा भाव तपासा!

Petrol Diesel Price Today: देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, CNG च्याही किंमती जाहीर; तुमच्या शहराचा भाव तपासा!

Petrol Diesel Price Today 9 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): आज सकाळी 6 वाजता देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. बहुतेक शहरांमध्ये दर स्थिर राहिले, परंतु वेगवेगळ्या राज्यांमधील करांमुळे, शहरांनुसार किंमतींमध्ये फरक आहे. याशिवाय सकाळी CNG चे दरही जाहीर झाले आहेत ते सुद्धा तपासा...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 9, 2026, 08:36 AM IST
Petrol Diesel Price Today: देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, CNG च्याही किंमती जाहीर; तुमच्या शहराचा भाव तपासा!
Petrol Diesel Price Today in Mahararashtra 9 February Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today 9 February 2026: देशभरात आज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर इंधन दर ठरवले जातात. बहुतांश शहरांमध्ये आज दर स्थिर असले तरी, राज्यनिहाय कररचनेमुळे शहरागणिक किंमतींमध्ये फरक दिसून येतो. दररोज सकाळी ६ वाजता इंधनाच्या किमतींमध्ये सुधारणा केली जाते. पेट्रोलप्रमाणेच CNG चे दरही वेळोवेळी बदलत असतात. तुमच्या शहरात सध्या CNG कोणत्या दराने मिळत आहे, हे जाणून घ्या 

Add Zee News as a Preferred Source

 

रोजच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारे दर

प्रत्येक दिवसाची सुरुवात केवळ सकाळच्या उजेडानेच नाही, तर पेट्रोल-डिझेलच्या नव्या दरांपासूनही होते. हे दर सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चावर थेट परिणाम करतात. ऑफिसला जाणारा कर्मचारी असो किंवा माल वाहतूक करणारा व्यापारी—इंधनाच्या किमतींचा प्रभाव सर्वांवर पडतो. तेल विपणन कंपन्या (OMCs) दररोज सकाळी 6 वाजता दर अद्ययावत करतात, ज्यामुळे प्रणाली अधिक पारदर्शक राहते.

9 फेब्रुवारी 2026: प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेल दर

नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62

मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15

कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76

चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34

अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17

बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02

हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70

जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21

लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80

पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57

चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45

इंदूर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88

पटणा: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80

सुरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00

नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50

गेल्या दोन वर्षांपासून दर स्थिर का?

मे 2022 नंतर केंद्र सरकार आणि काही राज्यांनी इंधनावरील करांमध्ये कपात केल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये मोठा बदल झालेला नाही. जरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढ-उतार होत असले, तरी देशांतर्गत ग्राहकांसाठी दर तुलनेने स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रातील CNG चे आजचे दर

9 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाराष्ट्रात CNG चे दर साधारणपणे ₹77 ते ₹95 प्रति किलो दरम्यान आहेत. मुंबईत दर सर्वात कमी असून महानगर गॅस लिमिटेड (MGL) कडून ते निश्चित केले जातात.

मुंबई: ₹77.00 – ₹80.50 प्रति किलो

नवी मुंबई: ₹77.00 प्रति किलो

ठाणे: ₹80.50 प्रति किलो

नागपूर: ₹90.00 प्रति किलो

जळगाव: ₹91.00 प्रति किलो

नाशिक: ₹93.65 प्रति किलो

CNG चे दरही दररोज सकाळी 6 वाजता बदलू शकतात. अचूक माहितीसाठी जवळच्या पंपावर दर तपासणे आवश्यक आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Petrol Diesel Price TodayCNG PriceMaharashtra News

इतर बातम्या

'संपूर्ण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच गद्दार शिंदे......

महाराष्ट्र बातम्या