Petrol Diesel Price Today: देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, CNG च्याही किंमती जाहीर; तुमच्या शहराचा भाव तपासा!

Petrol Diesel Price Today 9 February 2026: देशभरात आज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर इंधन दर ठरवले जातात. बहुतांश शहरांमध्ये आज दर स्थिर असले तरी, राज्यनिहाय कररचनेमुळे शहरागणिक किंमतींमध्ये फरक दिसून येतो. दररोज सकाळी ६ वाजता इंधनाच्या किमतींमध्ये सुधारणा केली जाते. पेट्रोलप्रमाणेच CNG चे दरही वेळोवेळी बदलत असतात. तुमच्या शहरात सध्या CNG कोणत्या दराने मिळत आहे, हे जाणून घ्या
प्रत्येक दिवसाची सुरुवात केवळ सकाळच्या उजेडानेच नाही, तर पेट्रोल-डिझेलच्या नव्या दरांपासूनही होते. हे दर सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चावर थेट परिणाम करतात. ऑफिसला जाणारा कर्मचारी असो किंवा माल वाहतूक करणारा व्यापारी—इंधनाच्या किमतींचा प्रभाव सर्वांवर पडतो. तेल विपणन कंपन्या (OMCs) दररोज सकाळी 6 वाजता दर अद्ययावत करतात, ज्यामुळे प्रणाली अधिक पारदर्शक राहते.
नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17
बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21
लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80
पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45
इंदूर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
पटणा: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80
सुरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00
नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50
मे 2022 नंतर केंद्र सरकार आणि काही राज्यांनी इंधनावरील करांमध्ये कपात केल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये मोठा बदल झालेला नाही. जरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढ-उतार होत असले, तरी देशांतर्गत ग्राहकांसाठी दर तुलनेने स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
9 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाराष्ट्रात CNG चे दर साधारणपणे ₹77 ते ₹95 प्रति किलो दरम्यान आहेत. मुंबईत दर सर्वात कमी असून महानगर गॅस लिमिटेड (MGL) कडून ते निश्चित केले जातात.
मुंबई: ₹77.00 – ₹80.50 प्रति किलो
नवी मुंबई: ₹77.00 प्रति किलो
ठाणे: ₹80.50 प्रति किलो
नागपूर: ₹90.00 प्रति किलो
जळगाव: ₹91.00 प्रति किलो
नाशिक: ₹93.65 प्रति किलो
CNG चे दरही दररोज सकाळी 6 वाजता बदलू शकतात. अचूक माहितीसाठी जवळच्या पंपावर दर तपासणे आवश्यक आहे.