English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Petrol Diesel Price Today: तेल बाजारपेठेत युद्धामुळे भडका! भारतावर परिणाम; बघा पेट्रोल‑डिझेलचे ताजे दर

Petrol Diesel Price Today: तेल बाजारपेठेत युद्धामुळे भडका! भारतावर परिणाम; बघा पेट्रोल‑डिझेलचे ताजे दर

Petrol Diesel Price Today 1 March 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): तेल कंपन्यांनी आज सकाळी नवीन दर (पेट्रोल आणि डिझेलचे दर) जाहीर केले. तुमच्या खर्चाचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी नवीनतम दर तपासा.        

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 1, 2026, 11:00 AM IST
Petrol Diesel Price Today: तेल बाजारपेठेत युद्धामुळे भडका! भारतावर परिणाम; बघा पेट्रोल‑डिझेलचे ताजे दर
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 1 March Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 1 March: आज सकाळी ६ वाजता संपूर्ण देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. या दरांची गणना आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या भाव, डॉलर‑रुपया विनिमय दर आणि राज्य-केन्द्र सरकारच्या कर धोरणांवर आधारित केली जाते. अनेक शहरांमध्ये दर स्थिर राहिले, तर काही ठिकाणी राज्यांच्या कर संरचनेमुळे किंचित बदल दिसून आला.

Add Zee News as a Preferred Source

आजच्या ताज्या दरांनुसार, काही प्रमुख शहरांतील पेट्रोल‑डिझेल दर पुढीलप्रमाणे आहेत:

मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15

पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57

नासिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50

दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62

चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34

कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
(इतर शहरांमध्ये किंमती याच रेंजमध्ये आहेत.)

पेट्रोल‑डिझेलचे दर स्थिर राहण्यामागे २०२२ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करात केलेली कपात आणि कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारातील तुलनात्मक स्थिरता महत्त्वाची आहे.

दर कसे ठरतात?

कच्च्या तेलाची किंमत: आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड आणि इतर तेल बेंचमार्क्सच्या दरानुसार.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची हालचाल: भारत तेल आयातासाठी डॉलर वापरतो; रुपया कमजोर झाला तर पेट्रोल‑डिझेल महाग होतो.

सरकारी कर आणि शुल्क: केंद्र व राज्य सरकार पेट्रोल‑डिझेलवर भरपूर कर आकारतात, ज्यामुळे शहरांनुसार किंमतीत फरक दिसतो.

रिफायनिंग व वितरण खर्च: कच्च्या तेलाला वापरयोग्य बनवण्याची प्रक्रिया आणि लॉजिस्टिक खर्च दरावर परिणाम करतात.

मांग आणि पुरवठा: उत्सव, हिवाळा, उन्हाळा किंवा इंधनाची मागणी जास्त असताना किंमती वाढतात.

जागतिक परिस्थितीचा प्रभाव

अमेरिका‑इस्रायल‑इराण संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव वाढला आहे, ज्याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर होण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८५% हून अधिक तेल आयात करतो, मुख्यतः होर्मुझ आखाती मार्गाने. इराण सध्या जगातील आघाडीच्या तेल उत्पादकांमध्ये असून, त्याचे उत्पादन दररोज ३.१ दशलक्ष बॅरल आहे आणि देशाच्या साठ्यातील तेल जागतिक बाजारात महत्त्वाचा मानला जातो.

जर कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलर किंवा त्याहून अधिक झाली, तर भारतातील पेट्रोल‑डिझेल दर प्रति लिटर ५–१० रुपये वाढण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर, महागाईवर आणि आर्थिक स्थिरतेवर होऊ शकतो.

टीप

दर रोज सकाळी ६ वाजता OMCs (IOC/HPCL/BPCL) द्वारे अद्यतनित केले जातात.

आपल्या शहराचे ताजे दर SMS द्वारे देखील तपासता येतात.

Indian Oil: शहराचा कोड + “RSP” → 9224992249

BPCL: “RSP” → 9223112222

HPCL: “HP Price” → 9222201122

पेट्रोल‑डिझेलच्या दरांवर लक्ष ठेवणे केवळ उपयुक्त नाही, तर जागतिक घटनांमुळे होणाऱ्या अचानक वाढीच्या तयारीसाठीही महत्वाचे ठरते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Petrol Diesel Price TodayCNG PriceMaharashtra News

इतर बातम्या

प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तरुणाचा केला निर्घृण अंत; फलटणमध्ये...

महाराष्ट्र बातम्या