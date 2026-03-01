Petrol Diesel Price Today: तेल बाजारपेठेत युद्धामुळे भडका! भारतावर परिणाम; बघा पेट्रोल‑डिझेलचे ताजे दर

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 1 March: आज सकाळी ६ वाजता संपूर्ण देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. या दरांची गणना आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या भाव, डॉलर‑रुपया विनिमय दर आणि राज्य-केन्द्र सरकारच्या कर धोरणांवर आधारित केली जाते. अनेक शहरांमध्ये दर स्थिर राहिले, तर काही ठिकाणी राज्यांच्या कर संरचनेमुळे किंचित बदल दिसून आला.
मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
नासिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50
दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
(इतर शहरांमध्ये किंमती याच रेंजमध्ये आहेत.)
पेट्रोल‑डिझेलचे दर स्थिर राहण्यामागे २०२२ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करात केलेली कपात आणि कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारातील तुलनात्मक स्थिरता महत्त्वाची आहे.
कच्च्या तेलाची किंमत: आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड आणि इतर तेल बेंचमार्क्सच्या दरानुसार.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची हालचाल: भारत तेल आयातासाठी डॉलर वापरतो; रुपया कमजोर झाला तर पेट्रोल‑डिझेल महाग होतो.
सरकारी कर आणि शुल्क: केंद्र व राज्य सरकार पेट्रोल‑डिझेलवर भरपूर कर आकारतात, ज्यामुळे शहरांनुसार किंमतीत फरक दिसतो.
रिफायनिंग व वितरण खर्च: कच्च्या तेलाला वापरयोग्य बनवण्याची प्रक्रिया आणि लॉजिस्टिक खर्च दरावर परिणाम करतात.
मांग आणि पुरवठा: उत्सव, हिवाळा, उन्हाळा किंवा इंधनाची मागणी जास्त असताना किंमती वाढतात.
अमेरिका‑इस्रायल‑इराण संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव वाढला आहे, ज्याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर होण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८५% हून अधिक तेल आयात करतो, मुख्यतः होर्मुझ आखाती मार्गाने. इराण सध्या जगातील आघाडीच्या तेल उत्पादकांमध्ये असून, त्याचे उत्पादन दररोज ३.१ दशलक्ष बॅरल आहे आणि देशाच्या साठ्यातील तेल जागतिक बाजारात महत्त्वाचा मानला जातो.
जर कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलर किंवा त्याहून अधिक झाली, तर भारतातील पेट्रोल‑डिझेल दर प्रति लिटर ५–१० रुपये वाढण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर, महागाईवर आणि आर्थिक स्थिरतेवर होऊ शकतो.
दर रोज सकाळी ६ वाजता OMCs (IOC/HPCL/BPCL) द्वारे अद्यतनित केले जातात.
आपल्या शहराचे ताजे दर SMS द्वारे देखील तपासता येतात.
Indian Oil: शहराचा कोड + “RSP” → 9224992249
BPCL: “RSP” → 9223112222
HPCL: “HP Price” → 9222201122
पेट्रोल‑डिझेलच्या दरांवर लक्ष ठेवणे केवळ उपयुक्त नाही, तर जागतिक घटनांमुळे होणाऱ्या अचानक वाढीच्या तयारीसाठीही महत्वाचे ठरते.