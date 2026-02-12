English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डिझेल स्वस्त की महाग? CNG चे दर काय? जाणून घ्या आजचे इंधनदर

Petrol Diesel Price Today 12 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर):  Petrol Diesel Price Today: आज सकाळी 6 वाजता देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या दरांवर आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या दरावर आधारित आहेत. याचप्रमाणे  CNG चे दरही जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 12, 2026, 09:31 AM IST
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 12 February Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today:  दररोज सकाळी 6 वाजता देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार यावर या किंमती ठरतात. त्यामुळे इंधनदरातील बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होतो. गेल्या काही महिन्यांनंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा दर पुन्हा एकदा 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास पोहोचला आहे. त्यानुसार काही शहरांमध्ये इंधनाच्या किरकोळ दरात किरकोळ वाढ दिसून आली आहे. मात्र दिल्ली, मुंबईसारख्या प्रमुख महानगरांमध्ये दर स्थिर आहेत.

चार महानगरांतील दर

 

दिल्ली: पेट्रोल 94.72 रुपये, डिझेल 87.62 रुपये

मुंबई: पेट्रोल 103.44 रुपये, डिझेल 89.97 रुपये

चेन्नई: पेट्रोल 100.76 रुपये, डिझेल 92.35 रुपये

कोलकाता: पेट्रोल 104.95 रुपये, डिझेल 91.76 रुपये

महाराष्ट्रातील CNG दर (Maharashtra CNG Price Today)

महाराष्ट्रात आज CNG चा दर 84.10 रुपये प्रति किलो आहे. काल (11 फेब्रुवारी 2026) हा दर 84.60 रुपये होता. मागील महिन्याच्या तुलनेत CNGच्या किमतीत सुमारे 0.5 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

दर इतके जास्त का दिसतात?

पेट्रोल-डिझेलच्या मूळ किमतीवर केंद्र सरकारची अबकारी कर (Excise Duty), राज्यांचा व्हॅट, डीलर कमिशन आणि इतर शुल्क जोडले जातात. त्यामुळे अंतिम विक्री किंमत मूळ दराच्या जवळपास दुप्पट होते.

दररोज सकाळी 6 वाजता जाहीर होणारे हे दर त्वरित लागू होतात. त्यामुळे वाहनधारकांनी इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील अद्ययावत दर तपासणे फायद्याचे ठरते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

