Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डिझेल स्वस्त की महाग? CNG चे दर काय? जाणून घ्या आजचे इंधनदर

Petrol Diesel Price Today: दररोज सकाळी 6 वाजता देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार यावर या किंमती ठरतात. त्यामुळे इंधनदरातील बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होतो. गेल्या काही महिन्यांनंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा दर पुन्हा एकदा 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास पोहोचला आहे. त्यानुसार काही शहरांमध्ये इंधनाच्या किरकोळ दरात किरकोळ वाढ दिसून आली आहे. मात्र दिल्ली, मुंबईसारख्या प्रमुख महानगरांमध्ये दर स्थिर आहेत.
दिल्ली: पेट्रोल 94.72 रुपये, डिझेल 87.62 रुपये
मुंबई: पेट्रोल 103.44 रुपये, डिझेल 89.97 रुपये
चेन्नई: पेट्रोल 100.76 रुपये, डिझेल 92.35 रुपये
कोलकाता: पेट्रोल 104.95 रुपये, डिझेल 91.76 रुपये
महाराष्ट्रात आज CNG चा दर 84.10 रुपये प्रति किलो आहे. काल (11 फेब्रुवारी 2026) हा दर 84.60 रुपये होता. मागील महिन्याच्या तुलनेत CNGच्या किमतीत सुमारे 0.5 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या मूळ किमतीवर केंद्र सरकारची अबकारी कर (Excise Duty), राज्यांचा व्हॅट, डीलर कमिशन आणि इतर शुल्क जोडले जातात. त्यामुळे अंतिम विक्री किंमत मूळ दराच्या जवळपास दुप्पट होते.
दररोज सकाळी 6 वाजता जाहीर होणारे हे दर त्वरित लागू होतात. त्यामुळे वाहनधारकांनी इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील अद्ययावत दर तपासणे फायद्याचे ठरते.