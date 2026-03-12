English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Petrol Diesel Prices Today: देशभरात LPG सिलिंडरच्या तुटवड्यादरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत बदल? जाणून घ्या आजचे दर

Petrol Diesel Rate in India  (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): देशभरात एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्यादरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणता बदल झालेला आहे की नाही याबद्दल आणि आजच्या दरांबद्दल जाणून घ्या.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 12, 2026, 02:21 PM IST
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 8 March: देशभरात एलपीजी सिलेंडरच्या टंचाईची चर्चा सुरू असताना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबतही सोशल मीडियावर अनेक दावे केले जात आहेत. काही पोस्टमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी 12 मार्च रोजी बहुतांश शहरांमध्ये किमतींमध्ये मोठा बदल झालेला नाही. परंतु, काही शहरांमध्ये किरकोळ बदल दिसून आले आहेत. उदाहरणार्थ, बेंगळुरू आणि पाटणा येथे पेट्रोलचे दर किंचित कमी झाले आहेत, तर गुरुग्राम येथे पेट्रोलच्या किमतीत हलकी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे डिझेलच्या दरात बिहार आणि झारखंड मधील काही शहरांमध्ये किंचित वाढ झाली आहे.

आज प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दर (₹ प्रति लिटर)

नवी दिल्ली – ₹94.77

मुंबई – ₹103.54

कोलकाता – ₹105.41

चेन्नई – ₹100.84 (₹0.06 घट)

बेंगळुरू – ₹102.63 (₹0.33 घट)

गुरुग्राम – ₹95.65 (₹0.29 वाढ)

नोएडा – ₹94.90 (₹0.22 घट)

पटना – ₹105.42 (₹0.70 घट)

आज प्रमुख शहरांतील डिझेलचे दर (₹ प्रति लिटर)

नवी दिल्ली – ₹87.67

मुंबई – ₹90.03

कोलकाता – ₹92.02

चेन्नई – ₹92.39 (₹0.09 घट)

बेंगळुरू – ₹90.72 (₹0.27 घट)

गुरुग्राम – ₹88.10 (₹0.27 वाढ)

नोएडा – ₹88.01 (₹0.28 घट)

पटना – ₹91.67 (₹0.65 घट)

घरबसल्या कसे तपासाल पेट्रोल-डिझेलचे दर?

पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर जाणून घेण्यासाठी Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांसारख्या तेल कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाईल अॅपचा वापर करता येतो. या कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर जाहीर करतात.

याशिवाय एसएमएस सेवेद्वारेही दर तपासता येतात. Indian Oil Corporation च्या सेवेनुसार RSP <पिनकोड> असा मेसेज 92249-92249 या क्रमांकावर पाठवून आपल्या शहरातील ताजे दर जाणून घेता येतात.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

