Petrol Diesel Prices Today: देशभरात LPG सिलिंडरच्या तुटवड्यादरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत बदल? जाणून घ्या आजचे दर

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 8 March: देशभरात एलपीजी सिलेंडरच्या टंचाईची चर्चा सुरू असताना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबतही सोशल मीडियावर अनेक दावे केले जात आहेत. काही पोस्टमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी 12 मार्च रोजी बहुतांश शहरांमध्ये किमतींमध्ये मोठा बदल झालेला नाही. परंतु, काही शहरांमध्ये किरकोळ बदल दिसून आले आहेत. उदाहरणार्थ, बेंगळुरू आणि पाटणा येथे पेट्रोलचे दर किंचित कमी झाले आहेत, तर गुरुग्राम येथे पेट्रोलच्या किमतीत हलकी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे डिझेलच्या दरात बिहार आणि झारखंड मधील काही शहरांमध्ये किंचित वाढ झाली आहे.
नवी दिल्ली – ₹94.77
मुंबई – ₹103.54
कोलकाता – ₹105.41
चेन्नई – ₹100.84 (₹0.06 घट)
बेंगळुरू – ₹102.63 (₹0.33 घट)
गुरुग्राम – ₹95.65 (₹0.29 वाढ)
नोएडा – ₹94.90 (₹0.22 घट)
पटना – ₹105.42 (₹0.70 घट)
नवी दिल्ली – ₹87.67
मुंबई – ₹90.03
कोलकाता – ₹92.02
चेन्नई – ₹92.39 (₹0.09 घट)
बेंगळुरू – ₹90.72 (₹0.27 घट)
गुरुग्राम – ₹88.10 (₹0.27 वाढ)
नोएडा – ₹88.01 (₹0.28 घट)
पटना – ₹91.67 (₹0.65 घट)
पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर जाणून घेण्यासाठी Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांसारख्या तेल कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाईल अॅपचा वापर करता येतो. या कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर जाहीर करतात.
याशिवाय एसएमएस सेवेद्वारेही दर तपासता येतात. Indian Oil Corporation च्या सेवेनुसार RSP <पिनकोड> असा मेसेज 92249-92249 या क्रमांकावर पाठवून आपल्या शहरातील ताजे दर जाणून घेता येतात.