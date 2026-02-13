English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  Petrol Diesel Price Today: तुमच्या शहरात आज पेट्रोल-डिझेल आणि CNG स्वस्त झाले? जाणून घ्या आजचे ताजे दर

Petrol Diesel Price Today: तुमच्या शहरात आज पेट्रोल-डिझेल आणि CNG स्वस्त झाले? जाणून घ्या आजचे ताजे दर

Petrol Diesel Price Today 13 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर):  दररोजप्रमाणे, आज गुरुवार, 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी, सरकारी तेल कंपन्यांनी सकाळी 6 वाजता देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर केले. याशिवाय CNG चेही दर जाहीर झाले आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 13, 2026, 09:05 AM IST
Petrol Diesel Price Today: तुमच्या शहरात आज पेट्रोल-डिझेल आणि CNG स्वस्त झाले? जाणून घ्या आजचे ताजे दर
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 13 February Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today: दररोजप्रमाणेच आज 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 6 वाजता सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर, केंद्र व राज्यांचे कर तसेच डीलर मार्जिन या घटकांवर इंधनदर अवलंबून असतात. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू असताना देशांतर्गत दर स्थिर राहिले आहेत का, याकडे वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय CNG चे दरांमध्ये काही बदल आहेत का? याबद्दलही जाणून घ्या... 

प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेल दर (₹ प्रति लिटर)

शहर पेट्रोल (₹) डिझेल (₹)

नवी दिल्ली 94.77- 87.67

कोलकाता 105.45 -92.02

मुंबई 103.54 - 90.03

चेन्नई 100.90 - 92.49

गुरुग्राम 95.44 - 92.49

नोएडा 95.12 - 87.90

बेंगळुरू 102.92 - 88.29

भुवनेश्वर 100.94 - 90.99

चंदीगड 94.30 - 92.52

हैदराबाद 107.50 - 82.45

जयपूर 104.62 - 95.70

आजचे CNG दर (₹ प्रति किलो)

शहर CNG दर (₹)

नवी दिल्ली- 77.09

हैदराबाद -96.00

मेरठ -86.05

चेन्नई- 91.50

रेवाडी -82.70

मुंबई -77.00

मथुरा- 93.35

बेंगळुरू -89.50

एनसीआर -77.09

कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ

जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूड आणि WTI कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. या वाढीचा परिणाम भारतातील इंधन दरांवर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किरकोळ वाढही देशांतर्गत दरांवर परिणाम करू शकते.

दर स्थिर का?

कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतार असूनही भारतीय तेल कंपन्या – HPCL, BPCL आणि IOCL – गेल्या काही महिन्यांपासून किरकोळ दरात मोठा बदल टाळत आहेत. केंद्र सरकारने अबकारी शुल्कात (Excise Duty) कपात केली असून काही राज्यांनी व्हॅटमध्ये (VAT) सुसूत्रता आणली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अचानक दरवाढीचा धक्का बसलेला नाही.

SMS द्वारे ताजे दर कसे जाणून घ्याल?

घरबसल्या मोबाईलवरून संदेश पाठवून तुम्ही आपल्या शहरातील ताजे दर जाणून घेऊ शकता:

Indian Oil: RSP <शहराचा कोड> लिहून 9224992249 वर पाठवा

BPCL: RSP <शहराचा कोड> लिहून 9223112222 वर पाठवा

HPCL: HP Price <शहराचा कोड> लिहून 9222201122 वर पाठवा

दररोज सकाळी नवीन दर जाहीर होत असल्याने वाहनधारकांनी घराबाहेर पडण्यापूर्वी ताज्या किमती तपासणे फायद्याचे ठरते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

