Petrol Diesel Price Today: तुमच्या शहरात आज पेट्रोल-डिझेल आणि CNG स्वस्त झाले? जाणून घ्या आजचे ताजे दर

Petrol Diesel Price Today: दररोजप्रमाणेच आज 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 6 वाजता सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर, केंद्र व राज्यांचे कर तसेच डीलर मार्जिन या घटकांवर इंधनदर अवलंबून असतात. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू असताना देशांतर्गत दर स्थिर राहिले आहेत का, याकडे वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय CNG चे दरांमध्ये काही बदल आहेत का? याबद्दलही जाणून घ्या...
शहर पेट्रोल (₹) डिझेल (₹)
नवी दिल्ली 94.77- 87.67
कोलकाता 105.45 -92.02
मुंबई 103.54 - 90.03
चेन्नई 100.90 - 92.49
गुरुग्राम 95.44 - 92.49
नोएडा 95.12 - 87.90
बेंगळुरू 102.92 - 88.29
भुवनेश्वर 100.94 - 90.99
चंदीगड 94.30 - 92.52
हैदराबाद 107.50 - 82.45
जयपूर 104.62 - 95.70
शहर CNG दर (₹)
नवी दिल्ली- 77.09
हैदराबाद -96.00
मेरठ -86.05
चेन्नई- 91.50
रेवाडी -82.70
मुंबई -77.00
मथुरा- 93.35
बेंगळुरू -89.50
एनसीआर -77.09
जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूड आणि WTI कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. या वाढीचा परिणाम भारतातील इंधन दरांवर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किरकोळ वाढही देशांतर्गत दरांवर परिणाम करू शकते.
कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतार असूनही भारतीय तेल कंपन्या – HPCL, BPCL आणि IOCL – गेल्या काही महिन्यांपासून किरकोळ दरात मोठा बदल टाळत आहेत. केंद्र सरकारने अबकारी शुल्कात (Excise Duty) कपात केली असून काही राज्यांनी व्हॅटमध्ये (VAT) सुसूत्रता आणली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अचानक दरवाढीचा धक्का बसलेला नाही.
घरबसल्या मोबाईलवरून संदेश पाठवून तुम्ही आपल्या शहरातील ताजे दर जाणून घेऊ शकता:
Indian Oil: RSP <शहराचा कोड> लिहून 9224992249 वर पाठवा
BPCL: RSP <शहराचा कोड> लिहून 9223112222 वर पाठवा
HPCL: HP Price <शहराचा कोड> लिहून 9222201122 वर पाठवा
दररोज सकाळी नवीन दर जाहीर होत असल्याने वाहनधारकांनी घराबाहेर पडण्यापूर्वी ताज्या किमती तपासणे फायद्याचे ठरते.