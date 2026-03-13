English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Petrol Diesel Prices Today: कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतारादरम्यान पेट्रोल-डिझेलचे दर जाहीर; जाणून घ्या CNG चेही ताजे रेट

Petrol Diesel Prices Today: कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतारादरम्यान पेट्रोल-डिझेलचे दर जाहीर; जाणून घ्या CNG चेही ताजे रेट

Petrol Diesel Rate in India  (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): मध्य पूर्वेतील वाढत्या पाण्यामुळे आणि कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या पुढे गेल्याने टेन्शन आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात सतत चढ-उतार होत आहे. चला आजचे पेट्रोल-डिझेलचे तुमच्या शहरातील दर काय आहेत हे जाणून घ्या..    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 13, 2026, 10:43 AM IST
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 13  March: सध्या सर्वसामान्य माणूस फारच चिंतेत आहे. आंतराराष्ट्रीय स्थरावर सुरु असलेल्या तणावामुळे अनेक गोष्टींबाबतीत चिंता निर्माण झाली आहे.  मध्यपूर्वेतील तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीमुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या पुढे गेल्यानंतर अनेक देशांप्रमाणे भारतातही इंधन दर वाढतील का?, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाल्याने वाहनधारकांचे लक्ष आज जाहीर होणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांकडे लागले होते. 13 मार्च 2026 रोजी सकाळी देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले. मात्र दिलासा देणारी बाब म्हणजे आजही दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. भारतात इंधनाचे दर दररोज अपडेट केले जात असले तरी गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळापासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठा बदल झालेला नाही.

देशातील प्रमुख तेल कंपन्या म्हणजे Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum दररोज सकाळी नवीन दर जाहीर करतात. मात्र विविध राज्यांमध्ये लागू असलेल्या वेगवेगळ्या करांमुळे आणि स्थानिक करांमुळे शहरानुसार किमतींमध्ये थोडाफार फरक दिसून येतो.

देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर

नवी दिल्ली – पेट्रोल ₹94.77, डिझेल ₹87.67 प्रति लिटर

मुंबई – पेट्रोल ₹103.50, डिझेल ₹90.03 प्रति लिटर

कोलकाता – पेट्रोल ₹105.41, डिझेल ₹92.02 प्रति लिटर

चेन्नई – पेट्रोल ₹100.85, डिझेल ₹92.40 प्रति लिटर

गुरुग्राम – पेट्रोल ₹95.36, डिझेल ₹87.82 प्रति लिटर

नोएडा – पेट्रोल ₹94.90, डिझेल ₹88.01 प्रति लिटर

बेंगळुरू – पेट्रोल ₹102.55, डिझेल ₹90.65 प्रति लिटर

भुवनेश्वर – पेट्रोल ₹101.19, डिझेल ₹92.76 प्रति लिटर

चंदीगड – पेट्रोल ₹94.30, डिझेल ₹82.45 प्रति लिटर

जयपूर – पेट्रोल ₹104.72, डिझेल ₹90.21 प्रति लिटर

लखनऊ – पेट्रोल ₹94.69, डिझेल ₹87.81 प्रति लिटर

पटना – पेट्रोल ₹105.23, डिझेल ₹91.49 प्रति लिटर

तिरुवनंतपुरम – पेट्रोल ₹107.49, डिझेल ₹96.48 प्रति लिटर

पुढील काळात दर वाढण्याची शक्यता?

तज्ज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेत तणाव वाढत राहिला आणि कच्च्या तेलाचा दर 110 ते 120 डॉलर्स प्रति बॅरलच्या पुढे गेला, तर दीर्घकाळ पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवणे तेल कंपन्यांसाठी कठीण ठरू शकते. सध्या मात्र अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीसाठी दिलेल्या 30 दिवसांच्या परवानगीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजाराला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे भारतात इंधनाचे दर सध्या स्थिर ठेवले गेले असले तरी जागतिक घडामोडींवर पुढील दरवाढ अवलंबून असणार आहे.

महाराष्ट्रातील CNG दर (13 मार्च 2026)

मुंबई – ₹77.00 प्रति किलो

पुणे – ₹92.50 प्रति किलो

अकोला – ₹94.25 प्रति किलो

अमरावती – ₹94.50 प्रति किलो

औरंगाबाद – ₹93.00 प्रति किलो

भंडारा – ₹89.50 प्रति किलो

गडचिरोली, गोंदिया – ₹89.50 प्रति किलो

हिंगोली – ₹84.95 प्रति किलो

जलगांव – ₹91.00 प्रति किलो

नंदुरबार – ₹89.95 प्रति किलो

पालघर – ₹76.50 प्रति किलो

ठाणे – ₹80.50 प्रति किलो

टीप: CNG दर शहरानुसार बदलू शकतात आणि स्थानिक वितरण कंपनीच्या अपडेटनुसार दर वेळोवेळी बदलले जाऊ शकतात.

तेजश्री गायकवाड

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

