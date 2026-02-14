English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
  • Petrol Diesel Price Today: व्हॅलेंटाईन डे दिवशी फिरायला बाहेर पडण्याआधी जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol Diesel Price Today: व्हॅलेंटाईन डे दिवशी फिरायला बाहेर पडण्याआधी जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol Diesel Price Today 14 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर):  आज सकाळी ६ वाजता देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. इंधनाचे दर प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या स्थितीवर अवलंबून असतात. चला आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर जाणून घ्या...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 14, 2026, 10:51 AM IST
Petrol Diesel Price Today: दररोज सकाळी ६ वाजता देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार यावर इंधनदर अवलंबून असतात. त्यामुळे या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होतो—ऑफिसला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून ते छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत. अनेक शहरांत आज दर स्थिर राहिले असले तरी राज्यनिहाय कररचनेमुळे किंमतींमध्ये फरक दिसून येतो. पारदर्शकता राखण्यासाठी दररोज सकाळी निश्चित वेळी दर जाहीर करण्याची पद्धत ठेवण्यात आली आहे.

 प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेल दर

नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62

मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15

कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76

चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34

अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17

बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02

हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70

जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21

लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80

पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57

चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45

इंदौर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88

पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80

सूरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00

नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50

मागील दोन वर्षांपासून दर तुलनेने स्थिर का?

मे २०२२ नंतर केंद्र सरकार आणि काही राज्यांनी इंधनावरील करात कपात केली. त्यानंतर देशांतर्गत दरांमध्ये मोठी वाढ दिसून आलेली नाही. जरी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती बदलत असल्या तरी ग्राहकांसाठी दर तुलनेने स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील CNG दर

महाराष्ट्रात आज CNG चा सरासरी दर ₹86.12 प्रति किलो आहे. काल (१३-०२-२०२६) हा दर ₹84.57 प्रति किलो होता. म्हणजेच एका दिवसात ₹1.55 प्रति किलोने वाढ झाली आहे.

ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईलवरून RSP कोडद्वारे SMS पाठवूनही पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर तपासता येतात. त्यामुळे घरबसल्या दरांची माहिती मिळवणे आता अधिक सोपे झाले आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

