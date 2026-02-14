Petrol Diesel Price Today: व्हॅलेंटाईन डे दिवशी फिरायला बाहेर पडण्याआधी जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol Diesel Price Today: दररोज सकाळी ६ वाजता देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार यावर इंधनदर अवलंबून असतात. त्यामुळे या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होतो—ऑफिसला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून ते छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत. अनेक शहरांत आज दर स्थिर राहिले असले तरी राज्यनिहाय कररचनेमुळे किंमतींमध्ये फरक दिसून येतो. पारदर्शकता राखण्यासाठी दररोज सकाळी निश्चित वेळी दर जाहीर करण्याची पद्धत ठेवण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17
बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21
लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80
पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45
इंदौर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80
सूरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00
नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50
मे २०२२ नंतर केंद्र सरकार आणि काही राज्यांनी इंधनावरील करात कपात केली. त्यानंतर देशांतर्गत दरांमध्ये मोठी वाढ दिसून आलेली नाही. जरी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती बदलत असल्या तरी ग्राहकांसाठी दर तुलनेने स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात आज CNG चा सरासरी दर ₹86.12 प्रति किलो आहे. काल (१३-०२-२०२६) हा दर ₹84.57 प्रति किलो होता. म्हणजेच एका दिवसात ₹1.55 प्रति किलोने वाढ झाली आहे.
ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईलवरून RSP कोडद्वारे SMS पाठवूनही पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर तपासता येतात. त्यामुळे घरबसल्या दरांची माहिती मिळवणे आता अधिक सोपे झाले आहे.