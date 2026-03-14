  Petrol Diesel Prices Today: कच्च्या तेलाच्या किमती 102 डॉलर्सच्या पार, पेट्रोल आणि डिझेल महागलं? जाणून घ्या ताजे दर

Petrol Diesel Prices Today: कच्च्या तेलाच्या किमती 102 डॉलर्सच्या पार, पेट्रोल आणि डिझेल महागलं? जाणून घ्या ताजे दर

Petrol Diesel Rate in India (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): सध्या सुरु असलेल्या तणावामुळे  कच्च्या तेलाच्या किमती 102 डॉलर्सच्या पार गेल्या आहेत. यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर काय परिणाम झाला आहे याबद्दल अधिक जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 14, 2026, 12:23 PM IST
Petrol Diesel Prices Today: कच्च्या तेलाच्या किमती 102 डॉलर्सच्या पार, पेट्रोल आणि डिझेल महागलं? जाणून घ्या ताजे दर
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 14 March Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 14 March: सध्या सुरु असलेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी हालचाल दिसून येत आहे.14 मार्च 2026 (शनिवार) रोजी सकाळी सरकारी तेल विपणन कंपन्या यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांमधील कर आणि स्थानिक करांमुळे काही शहरांमध्ये किरकोळ बदल पाहायला मिळत आहेत. सकाळी लवकरच हे दर जाहीर केले जातात.  इंधनाच्या दरांची माहिती देणाऱ्या Goodreturns या संकेतस्थळानुसार, काही शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत थोडी घट तर काही ठिकाणी वाढ दिसून आली आहे.

देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये इंधनाचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:

नवी दिल्ली – पेट्रोल ₹94.77, डिझेल ₹87.67 प्रति लिटर

मुंबई – पेट्रोल ₹103.44, डिझेल ₹89.97 प्रति लिटर

कोलकाता – पेट्रोल ₹104.95, डिझेल ₹91.76 प्रति लिटर

चेन्नई – पेट्रोल ₹101.03, डिझेल ₹92.61 प्रति लिटर

कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी

कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतींमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार 14 मार्च 2026 रोजी सकाळी Brent Crude सुमारे 102.77 डॉलर प्रति बॅरल या दराने व्यवहार करत होता. यापूर्वी हा दर सुमारे 66.26 डॉलर प्रति बॅरल होता.

कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या या वाढीचा परिणाम पुढील काळात देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवरही होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे इंधनाच्या किमतींमध्ये पुढील काही दिवसांत आणखी चढ-उतार पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

सीएनजीचे आजचे दर? 

आज, 14 मार्च 2026, महाराष्ट्रातील सीएनजी (CNG) दरात काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे. तर, विविध शहरांमधील सीएनजी दर खालीलप्रमाणे आहेत:

मुंबई – ₹94.60 प्रति किलो

पुणे – ₹93.25 प्रति किलो

नवी मुंबई – ₹94.00 प्रति किलो

नाशिक – ₹94.50 प्रति किलो

ठाणे – ₹94.40 प्रति किलो

कृपया लक्षात घ्या की सीएनजीच्या दरात स्थानिक कर आणि सरकारी नियमांनुसार बदल होऊ शकतात. अधिक  माहिती आणि दरासाठी आपल्या जवळच्या पेट्रोल पंपावर संपर्क करा.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

