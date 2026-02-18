Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीझेलच्या दर जाहीर, कुठे स्वस्त झालं इंधन? जाणून घ्या ताजे रेट

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 18 February: ग्लोबल मार्केटमध्ये कच्च्या तेलाच्या दरात सतत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. ब्रेंट क्रूड सध्या अंदाजे 67 डॉलर प्रति बॅरलवर स्थिर झाला असून त्याचा थेट परिणाम आज देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींवर दिसून येत आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशपासून बिहारपर्यंत अनेक शहरांमध्ये तेलाच्या दरात किंचित घट झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी बुधवारी सकाळी पेट्रोल-डीझेलच्या नवीन दरांची घोषणा केली. आज अनेक शहरांमध्ये तेल कमी भावात उपलब्ध आहे. मात्र देशातील चार महानगरांमध्ये आजही दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
नोएडा : पेट्रोल 94.74 रुपये प्रति लीटर (3 पैसे कमी), डिझेल 87.81 रुपये प्रति लीटर (8 पैसे कमी)
गाजियाबाद: पेट्रोल 94.58 रुपये प्रति लीटर (12 पैसे कमी), डिझेल 87.67 रुपये प्रति लीटर (14 पैसे कमी)
पटना: पेट्रोल 105.23 रुपये प्रति लीटर (37 पैसे कमी), डिझेल 91.49 रुपये प्रति लीटर (35 पैसे कमी)
दिल्ली: पेट्रोल 94.72 रुपये, डिझेल 87.62 रुपये प्रति लीटर
मुंबई: पेट्रोल 103.44 रुपये, डिझेल 89.97 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई: पेट्रोल 100.76 रुपये, डिझेल 92.35 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता: पेट्रोल 104.95 रुपये, डिझेल 91.76 रुपये प्रति लीटर
कच्च्या तेलाबाबत बोलायचे झाले तर गेल्या २४ तासांत ब्रेंट क्रूडचा भाव सुमारे 1.25 डॉलर घटून 67.42 डॉलर प्रति बॅरल झाला आहे. डब्ल्यूटीआयचे दरही 62.23 डॉलर प्रति बॅरलवर खाली आले आहेत.
आजच्या बदलांमुळे देशभरातील ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे, आणि पुढील काही दिवसात कच्च्या तेलाच्या जागतिक दरानुसार ही किंमत पुन्हा बदलू शकते.