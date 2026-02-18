English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीझेलच्या दर जाहीर, कुठे स्वस्त झालं इंधन? जाणून घ्या ताजे रेट

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीझेलच्या दर जाहीर, कुठे स्वस्त झालं इंधन? जाणून घ्या ताजे रेट

Petrol Diesel Price Today 18 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत बदल दिसून येत आहेत. ज्याचा परिणाम आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींवरही होत आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 18, 2026, 11:00 AM IST
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीझेलच्या दर जाहीर, कुठे स्वस्त झालं इंधन? जाणून घ्या ताजे रेट
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 18 February Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 18 February: ग्लोबल मार्केटमध्ये कच्च्या तेलाच्या दरात सतत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. ब्रेंट क्रूड सध्या अंदाजे 67 डॉलर प्रति बॅरलवर स्थिर झाला असून त्याचा थेट परिणाम आज देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींवर दिसून येत आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशपासून बिहारपर्यंत अनेक शहरांमध्ये तेलाच्या दरात किंचित घट झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी बुधवारी सकाळी पेट्रोल-डीझेलच्या नवीन दरांची घोषणा केली. आज अनेक शहरांमध्ये तेल कमी भावात उपलब्ध आहे. मात्र देशातील चार महानगरांमध्ये आजही दरात कोणताही बदल झालेला नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रमुख शहरांतील नवीन दर

नोएडा : पेट्रोल 94.74 रुपये प्रति लीटर (3 पैसे कमी), डिझेल 87.81 रुपये प्रति लीटर (8 पैसे कमी)

गाजियाबाद: पेट्रोल 94.58 रुपये प्रति लीटर (12 पैसे कमी), डिझेल 87.67 रुपये प्रति लीटर (14 पैसे कमी)

पटना: पेट्रोल 105.23 रुपये प्रति लीटर (37 पैसे कमी), डिझेल 91.49 रुपये प्रति लीटर (35 पैसे कमी)

चार महानगरांमधील दर

दिल्ली: पेट्रोल 94.72 रुपये, डिझेल 87.62 रुपये प्रति लीटर

मुंबई: पेट्रोल 103.44 रुपये, डिझेल 89.97 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई: पेट्रोल 100.76 रुपये, डिझेल 92.35 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता: पेट्रोल 104.95 रुपये, डिझेल 91.76 रुपये प्रति लीटर

कच्च्या तेलाबाबत बोलायचे झाले तर गेल्या २४ तासांत ब्रेंट क्रूडचा भाव सुमारे 1.25 डॉलर घटून 67.42 डॉलर प्रति बॅरल झाला आहे. डब्ल्यूटीआयचे दरही 62.23 डॉलर प्रति बॅरलवर खाली आले आहेत.

आजच्या बदलांमुळे देशभरातील ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे, आणि पुढील काही दिवसात कच्च्या तेलाच्या जागतिक दरानुसार ही किंमत पुन्हा बदलू शकते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Petrol Diesel Price TodayCNG PriceMaharashtra News

इतर बातम्या

पुणे - भिगवण अपहरण प्रकरणी मोठी अपडेट! कॉल रेकॉर्डसमधून धक्...

महाराष्ट्र बातम्या