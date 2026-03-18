Petrol Diesel Price Today: भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार असल्याच्या अफवा की सत्यता? जाणून घ्या आजचे दर

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 18 March: देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार असल्याच्या अफवा पसरल्या असल्या तरी सरकारने त्या फेटाळून लावल्या आहेत. आज दिल्ली, मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये दर स्थिर आहेत, तर काही ठिकाणी किरकोळ वाढ आणि घट दिसून आली आहे. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे गॅसच्या किमतीत वाढ झाल्याने पेट्रोल-डिझेलही महागणार असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे गॅस व इंधन बाजारावर दबाव आहे. तरीही सरकारनुसार देशात पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. आज इंधन बाजार स्थिर असून काही शहरांमध्येच किरकोळ बदल दिसत आहेत. CNG दरही बहुतांश शहरांमध्ये स्थिर राहिले आहेत. चला आजचे ताजे दर जाणून घेऊयात...
मुंबई – ₹103.50 (−0.04)
दिल्ली – ₹94.77 (स्थिर)
कोलकाता – ₹105.45 (+0.04)
चेन्नई – ₹100.90 (+0.10)
बंगळुरू – ₹102.96 (स्थिर)
पटना – ₹105.34 (+0.11)
गुरुग्राम – ₹95.51 (+0.20)
नोएडा – ₹94.90 (+0.16)
मुंबईमध्ये पेट्रोलच्या दरात किंचित घट झाली, तर कोलकाता, चेन्नई आणि पटना येथे थोडी वाढ दिसून आली. बिहारमधील गया, मुजफ्फरपूर आणि भागलपूर येथे दर तुलनेने जास्त आहेत.
मुंबई – ₹90.03 (स्थिर)
दिल्ली – ₹87.67 (स्थिर)
कोलकाता – ₹92.02 (स्थिर)
चेन्नई – ₹92.48 (+0.09)
बंगळुरू – ₹90.99 (स्थिर)
पटना – ₹91.60 (+0.11)
गुरुग्राम – ₹87.98 (+0.20)
नोएडा – ₹88.01 (+0.20)
डिझेलच्या दरातही शहरानुसार फरक दिसतो. चेन्नई आणि पटना येथे किंचित वाढ झाली, तर रांची आणि मुजफ्फरपूर येथे दरात घट झाली आहे. गया येथे डिझेलचा दर सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की राज्यात एलपीजी तसेच पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
एकूणच, आज देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल नाही, तर काही शहरांमध्येच किरकोळ चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत.
मुंबई – ₹77.00
दिल्ली – ₹77.09
अहमदाबाद – ₹82.38
सूरत – ₹79.26
चेन्नई – ₹91.50
लखनऊ – ₹96.75
देशातील CNG दर साधारण ₹75 ते ₹95 प्रति किलो या दरम्यान आहेत आणि सध्या मोठे बदल दिसत नाही