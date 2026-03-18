English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Petrol Diesel Price Today: भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार असल्याच्या अफवा की सत्यता? जाणून घ्या आजचे दर

Petrol Diesel Price Today: भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार असल्याच्या अफवा की सत्यता? जाणून घ्या आजचे दर

Petrol Diesel Rate in India (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होणार असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. दरम्यान सध्या सुरु असलेल्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर काय परिणाम झाला आहे याबद्दल अधिक जाणून घ्या.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 18, 2026, 02:44 PM IST
Petrol Diesel Price Today: भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार असल्याच्या अफवा की सत्यता? जाणून घ्या आजचे दर
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 18 March Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 18 March: देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार असल्याच्या अफवा पसरल्या असल्या तरी सरकारने त्या फेटाळून लावल्या आहेत. आज दिल्ली, मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये दर स्थिर आहेत, तर काही ठिकाणी किरकोळ वाढ आणि घट दिसून आली आहे. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे गॅसच्या किमतीत वाढ झाल्याने पेट्रोल-डिझेलही महागणार असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे गॅस व इंधन बाजारावर दबाव आहे. तरीही सरकारनुसार देशात पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. आज इंधन बाजार स्थिर असून काही शहरांमध्येच किरकोळ बदल दिसत आहेत. CNG दरही बहुतांश शहरांमध्ये स्थिर राहिले आहेत. चला आजचे ताजे दर जाणून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

पेट्रोलचे दर (18 मार्च 2026)

मुंबई – ₹103.50 (−0.04)

दिल्ली – ₹94.77 (स्थिर)

कोलकाता – ₹105.45 (+0.04)

चेन्नई – ₹100.90 (+0.10)

बंगळुरू – ₹102.96 (स्थिर)

पटना – ₹105.34 (+0.11)

गुरुग्राम – ₹95.51 (+0.20)

नोएडा – ₹94.90 (+0.16)

 मुंबईमध्ये पेट्रोलच्या दरात किंचित घट झाली, तर कोलकाता, चेन्नई आणि पटना येथे थोडी वाढ दिसून आली. बिहारमधील गया, मुजफ्फरपूर आणि भागलपूर येथे दर तुलनेने जास्त आहेत.

डिझेलचे दर (18 मार्च 2026)

मुंबई – ₹90.03 (स्थिर)

दिल्ली – ₹87.67 (स्थिर)

कोलकाता – ₹92.02 (स्थिर)

चेन्नई – ₹92.48 (+0.09)

बंगळुरू – ₹90.99 (स्थिर)

पटना – ₹91.60 (+0.11)

गुरुग्राम – ₹87.98 (+0.20)

नोएडा – ₹88.01 (+0.20)

डिझेलच्या दरातही शहरानुसार फरक दिसतो. चेन्नई आणि पटना येथे किंचित वाढ झाली, तर रांची आणि मुजफ्फरपूर येथे दरात घट झाली आहे. गया येथे डिझेलचा दर सर्वाधिक आहे.

दरवाढीवर सरकारचे स्पष्टीकरण काय?

महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की राज्यात एलपीजी तसेच पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.

एकूणच, आज देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा बदल नाही, तर काही शहरांमध्येच किरकोळ चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत.

आजचा CNG दर (प्रति किलो)

मुंबई – ₹77.00

दिल्ली – ₹77.09

अहमदाबाद – ₹82.38

सूरत – ₹79.26

चेन्नई – ₹91.50

लखनऊ – ₹96.75

 देशातील CNG दर साधारण ₹75 ते ₹95 प्रति किलो या दरम्यान आहेत आणि सध्या मोठे बदल दिसत नाही

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Petrol Diesel Price TodayFuel RatesCNG PriceMaharashtra News

