Marathi News
Petrol Diesel Price Today 19 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): आज सकाळी 6 वाजता संपूर्ण भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करण्यात आले. इंधनाचे दर प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपया-डॉलर विनिमय दरावर अवलंबून असतात. आजचे दर जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 19, 2026, 08:57 AM IST
Petrol Diesel Price Today: घराबाहेर पडण्याआधी जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर!
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 19 February: दररोज सकाळी ६ वाजता देशभरातील तेल विपणन कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, तसेच डॉलर–रुपया विनिमय दरातील चढ-उतार यावर इंधन दर ठरतात. त्यामुळे या किंमतींचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होतो. काही शहरांमध्ये दर स्थिर असले तरी राज्यनिहाय कररचनेमुळे विविध शहरांमध्ये किंमतींमध्ये फरक दिसून येतो. त्यामुळे दररोजचे अपडेट्स तपासणे गरजेचे ठरते.

प्रमुख शहरांतील आजचे पेट्रोल–डिझेल दर

नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62

मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15

कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76

चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34

अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17

बंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02

हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70

जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21

लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80

पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57

चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45

इंदूर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88

पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80

सुरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00

नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50

SMS द्वारे दर कसे तपासाल?

Indian Oil Corporation ग्राहक: शहराचा कोड टाइप करून “RSP” लिहून 9224992249 वर SMS पाठवा.

Bharat Petroleum ग्राहक: “RSP” लिहून 9223112222 वर पाठवा.

Hindustan Petroleum ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 वर SMS करा.

दररोजचे इंधन दर तपासणे ही केवळ सवय नसून आर्थिक नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. योग्य माहितीमुळे खर्चाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

