Petrol Diesel Price Today: घराबाहेर पडण्याआधी जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर!

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 19 February: दररोज सकाळी ६ वाजता देशभरातील तेल विपणन कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, तसेच डॉलर–रुपया विनिमय दरातील चढ-उतार यावर इंधन दर ठरतात. त्यामुळे या किंमतींचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होतो. काही शहरांमध्ये दर स्थिर असले तरी राज्यनिहाय कररचनेमुळे विविध शहरांमध्ये किंमतींमध्ये फरक दिसून येतो. त्यामुळे दररोजचे अपडेट्स तपासणे गरजेचे ठरते.
नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17
बंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21
लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80
पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45
इंदूर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80
सुरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00
नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50
Indian Oil Corporation ग्राहक: शहराचा कोड टाइप करून “RSP” लिहून 9224992249 वर SMS पाठवा.
Bharat Petroleum ग्राहक: “RSP” लिहून 9223112222 वर पाठवा.
Hindustan Petroleum ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 वर SMS करा.
दररोजचे इंधन दर तपासणे ही केवळ सवय नसून आर्थिक नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. योग्य माहितीमुळे खर्चाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते