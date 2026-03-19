Petrol Diesel Price Today: गुढी पाडव्याला काय आहेत पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर? जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 19 March: ईराण आणि इजराइलमधील संघर्षाचा सगळ्यात मोठा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दिसून येतो आहे. जागतिक बाजारात क्रूड ऑयलची किंमत 113 डॉलरपेक्षा जास्त झाली आहे. मात्र, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर या टंचाईचा थेट परिणाम अद्याप झालेला नाही. आज (19 मार्च 2026, बुधवार) सकाळी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांनी नवीन दर जाहीर केले, ज्यात मोठा बदल नाही. तरीही, राज्यांनिहाय कर व स्थानिक कराच्या फरकामुळे काही शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत हलकासा बदल दिसून आले आहेत.
पटना: पेट्रोल 58 पैशांनी वाढून 106.12 रुपये; डिझेल 54 पैशांनी वाढून 92.32 रुपये.
नोएडा: पेट्रोल 16 पैशांनी वाढून 94.90 रुपये; डिझेल 20 पैशांनी वाढून 88.01 रुपये.
गुडगाव: पेट्रोल 49 पैशांनी घसरून 95.36 रुपये; डिझेल 47 पैशांनी कमी होऊन 87.83 रुपये.
जयपूर: पेट्रोल 49 पैशांनी कमी होऊन 104.72 रुपये; डिझेल 44 पैशांनी कमी होऊन 90.21 रुपये.
लखनऊ: पेट्रोल 15 पैशांनी कमी होऊन 94.69 रुपये; डिझेल 17 पैशांनी कमी होऊन 87.81 रुपये.
दिल्ली: पेट्रोल 94.77 रुपये; डिझेल 87.67 रुपये.
मुंबई: पेट्रोल 103.44 रुपये; डिझेल 89.97 रुपये.
कोलकाता: पेट्रोल 104.95 रुपये; डिझेल 91.76 रुपये.
चेन्नई: पेट्रोल 101.03 रुपये; डिझेल 92.61 रुपये.
कच्च्या तेलाच्या किंमतींचा ट्रेंड पाहिला तर, गेल्या दिवसापेक्षा त्यात मोठा वाढ झाला आहे. ब्रेंट क्रूड ऑयल आज (19 मार्च 2026) सकाळी 113.74 डॉलर प्रति बॅरलवर आहे, तर याआधी ही किंमत 101.91 डॉलर होती.
महाराष्ट्रातील सध्या CNG (Compressed Natural Gas) ची अंदाजे किंमत शहरानुसार पुढीलप्रमाणे आहे (मार्च 2026 पर्यंतची सामान्य माहिती):
मुंबई: सुमारे 88–90 रुपये प्रति किलो
पुणे: सुमारे 90–92 रुपये प्रति किलो
ठाणे: सुमारे 88–90 रुपये प्रति किलो
नाशिक: सुमारे 86–88 रुपये प्रति किलो
नागपूर: सुमारे 87–89 रुपये प्रति किलो
ही किंमत शहरानिहाय थोडीफार बदलू शकते कारण स्थानिक कर, स्थानिक पुरवठा आणि सरकारी सबसिडी यावर परिणाम होतो.