  • Petrol Diesel Price Today, 20 February 2026: आज पेट्रोल-डिझेल स्वस्त की महाग? जाणून घ्या ताजे भाव

Petrol Diesel Price Today, 20 February 2026: आज पेट्रोल-डिझेल स्वस्त की महाग? जाणून घ्या ताजे भाव

Petrol Diesel Price Today 20 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर):  रोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे ताजे दर जाहीर होत असतात. आज, 20 फेब्रुवारी 2026 चे नवीनतम पेट्रोल आणि डिझेल दर जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 20, 2026, 11:01 AM IST
Petrol Diesel Price Today 20 Feb 2026: 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठा बदल दिसून आला नाही. गेल्या काही काळापासून भाव स्थिर राहिल्यामुळे नागरिकांना थोडीशी दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीत असलेले चढउतार असूनही भारतीय तेल कंपन्यांनी घरगुती दर जवळजवळ स्थिर ठेवले आहेत.

पेट्रोलच्या भावात हलकी घट

मुंबईत पेट्रोलची किंमत 103.50 रुपये प्रति लीटर आहे, ज्यामध्ये मागील दिवसाच्या तुलनेत केवळ 4 पैसे घट झाली आहे. दिल्ली आणि कोलकाता सारख्या शहरांमध्ये किंमत पूर्णपणे स्थिर आहे, तर बेंगलुरू आणि पटना यांसारख्या शहरांमध्ये थोडीशी कपात झाली आहे, ज्यामुळे स्थानिक वाहनधारकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.

पेट्रोल-डीझेलचे आजचे भाव – 20 फेब्रुवारी 2026

आज देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठा बदल दिसून आलेला नाही. मुंबईत पेट्रोल 103.50 रुपये प्रति लीटर आहे, बेंगलुरूमध्ये 102.55 रुपये, पटना 105.23 रुपये आणि दिल्लीत 94.77 रुपये प्रति लीटर आहेत. कोलकाता, चेन्नई, नोएडा आणि झारखंडसारख्या शहरांमध्ये भाव स्थिर आहेत.

डीझेलच्या किमती देखील आज स्थिर राहिल्या आहेत. मुंबईत डिझेल 90.03 रुपये प्रति लीटर आहे, दिल्ली 87.67 रुपये, चेन्नई 92.48 रुपये, कोलकाता 92.02 रुपये, बेंगलुरू 90.65 रुपये, पटना 91.49 रुपये आणि गुरुग्राम 87.98 रुपये प्रति लीटर दराने विक्रीस उपलब्ध आहे.

गेल्या काही काळापासून भाव स्थिर राहिल्यामुळे नागरिकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढउतार असूनही भारतीय तेल कंपन्यांनी घरगुती दर जवळजवळ स्थिर ठेवले आहेत. महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि वाहतूक खर्च स्थिर राहावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत.

किंमतीत जास्त उतार-चढाव का नाही?

मे 2022 पासून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केलेल्या कर कपातीनं पेट्रोल-डीझेलच्या भावांना स्थिर ठेवले आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वाढले किंवा घटले तरी घरगुती दरात मोठा बदल होत नाही.

इंधनाचे दर कसे ठरतात?

इंधनाच्या किमती तीन मुख्य घटकांवर अवलंबून असतात:

कच्चा तेल (Crude Oil) – जागतिक बाजारातील किंमत.

डॉलरची किंमत – भारत तेल डॉलरमध्ये खरेदी करतो, त्यामुळे रुपया कमजोर झाल्यास तेल महाग होते.

सरकारी कर – केंद्राची एक्साईज ड्यूटी आणि राज्यांचा VAT मिळून अंतिम दर ठरवतात.

