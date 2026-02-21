Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलात वाढ, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले? जाणून घ्या आजचा भाव

Petrol Diesel Price Today 21 Feb 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सलग वाढ होत असून त्याचा परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरही दिसू लागला आहे. शनिवारी (21 फेब्रुवारी) जागतिक बाजारात WTI क्रूड 0.08 डॉलरने वाढून 66.48 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले, तर ब्रेंट क्रूड 0.10 डॉलरने वाढून 71.76 डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत होते. या पार्श्वभूमीवर देशातील तेल कंपन्यांनी आजचे सुधारित दर जाहीर केले असून ते सकाळी 6 वाजल्यापासून लागू झाले आहेत.
भारतात इंधन दर ठरवताना आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर, व्हॅट, सेस आणि डीलर कमिशन यांचा विचार केला जातो.
दिल्ली – पेट्रोल 94.77 | डिझेल 87.67
मुंबई – पेट्रोल 103.50 | डिझेल 90.03
कोलकत्ता – पेट्रोल 105.41 | डिझेल 92.02
चेन्नई – पेट्रोल 101.06 | डिझेल 92.39
इतर शहरांतील ताजे दर
नोएडा – पेट्रोल 94.74 | डिझेल 87.81
गुरुग्राम – पेट्रोल 95.65 | डिझेल 88.10
लखनौ – पेट्रोल 94.51 | डिझेल 87.60
पटना – पेट्रोल 105.54 | डिझेल 91.78
चंदीगड – पेट्रोल 94.30 | डिझेल 82.45
जयपूर – पेट्रोल 104.72 | डिझेल 90.21
हैद्राबाद – पेट्रोल 107.50 | डिझेल 95.70
बेंगलोर – पेट्रोल 102.98 | डिझेल 91.04
कच्च्या तेलातील चढ-उतार लक्षात घेता पुढील काही दिवसांत दरांमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वाहनधारकांनी दररोज अपडेट तपासणे आवश्यक आहे.
इंधनाच्या किमती तीन मुख्य घटकांवर अवलंबून असतात:
कच्चा तेल (Crude Oil) – जागतिक बाजारातील किंमत.
डॉलरची किंमत – भारत तेल डॉलरमध्ये खरेदी करतो, त्यामुळे रुपया कमजोर झाल्यास तेल महाग होते.
सरकारी कर – केंद्राची एक्साईज ड्यूटी आणि राज्यांचा VAT मिळून अंतिम दर ठरवतात.
Indian Oil Corporation ग्राहक: शहराचा कोड टाइप करून “RSP” लिहून 9224992249 वर SMS पाठवा.
Bharat Petroleum ग्राहक: “RSP” लिहून 9223112222 वर पाठवा.
Hindustan Petroleum ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 वर SMS करा.
दररोजचे इंधन दर तपासणे ही केवळ सवय नसून आर्थिक नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. योग्य माहितीमुळे खर्चाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते