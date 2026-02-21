English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलात वाढ, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले? जाणून घ्या आजचा भाव

Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलात वाढ, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले? जाणून घ्या आजचा भाव

Petrol Diesel Price Today 21 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर):  रोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे ताजे दर जाहीर होत असतात. आज, 21 फेब्रुवारी 2026 चे नवीनतम पेट्रोल आणि डिझेल दर काय आहेत हे जाणून घ्या.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 21, 2026, 10:04 AM IST
Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलात वाढ, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले? जाणून घ्या आजचा भाव
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 21 February 2026 Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today 21 Feb 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सलग वाढ होत असून त्याचा परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरही दिसू लागला आहे. शनिवारी (21 फेब्रुवारी) जागतिक बाजारात WTI क्रूड 0.08 डॉलरने वाढून 66.48 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले, तर ब्रेंट क्रूड 0.10 डॉलरने वाढून 71.76 डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत होते. या पार्श्वभूमीवर देशातील तेल कंपन्यांनी आजचे सुधारित दर जाहीर केले असून ते सकाळी 6 वाजल्यापासून लागू झाले आहेत.

भारतात इंधन दर ठरवताना आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर, व्हॅट, सेस आणि डीलर कमिशन यांचा विचार केला जातो.

प्रमुख महानगरांतील दर (₹ प्रति लिटर)

दिल्ली – पेट्रोल 94.77 | डिझेल 87.67

मुंबई – पेट्रोल 103.50 | डिझेल 90.03

कोलकत्ता – पेट्रोल 105.41 | डिझेल 92.02

चेन्नई – पेट्रोल 101.06 | डिझेल 92.39

इतर शहरांतील ताजे दर

नोएडा – पेट्रोल 94.74 | डिझेल 87.81

गुरुग्राम – पेट्रोल 95.65 | डिझेल 88.10

लखनौ  – पेट्रोल 94.51 | डिझेल 87.60

पटना – पेट्रोल 105.54 | डिझेल 91.78

चंदीगड  – पेट्रोल 94.30 | डिझेल 82.45

जयपूर  – पेट्रोल 104.72 | डिझेल 90.21

हैद्राबाद  – पेट्रोल 107.50 | डिझेल 95.70

बेंगलोर – पेट्रोल 102.98 | डिझेल 91.04

कच्च्या तेलातील चढ-उतार लक्षात घेता पुढील काही दिवसांत दरांमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वाहनधारकांनी दररोज अपडेट तपासणे आवश्यक आहे.

इंधनाचे दर कसे ठरतात?

इंधनाच्या किमती तीन मुख्य घटकांवर अवलंबून असतात:

कच्चा तेल (Crude Oil) – जागतिक बाजारातील किंमत.

डॉलरची किंमत – भारत तेल डॉलरमध्ये खरेदी करतो, त्यामुळे रुपया कमजोर झाल्यास तेल महाग होते.

सरकारी कर – केंद्राची एक्साईज ड्यूटी आणि राज्यांचा VAT मिळून अंतिम दर ठरवतात.

SMS द्वारे दर कसे तपासाल?

Indian Oil Corporation ग्राहक: शहराचा कोड टाइप करून “RSP” लिहून 9224992249 वर SMS पाठवा.

Bharat Petroleum ग्राहक: “RSP” लिहून 9223112222 वर पाठवा.

Hindustan Petroleum ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 वर SMS करा.

दररोजचे इंधन दर तपासणे ही केवळ सवय नसून आर्थिक नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. योग्य माहितीमुळे खर्चाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

