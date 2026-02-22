English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Petrol Diesel Price Today 22 Feb: रविवारी टाकी फुल करण्यापूर्वी तपासा आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे ताजे भाव

Petrol Diesel Price Today 22 Feb: रविवारी टाकी फुल करण्यापूर्वी तपासा आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे ताजे भाव

Petrol Diesel Price Today 22 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): रोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे ताजे दर जाहीर होत असतात. आज, 22 फेब्रुवारी 2026 विकेंडला  पेट्रोल आणि डिझेल दर काय आहेत हे जाणून घ्या.       

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 22, 2026, 11:21 AM IST
Petrol Diesel Price Today 22 Feb: रविवारी टाकी फुल करण्यापूर्वी तपासा आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे ताजे भाव
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 22 February Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today 22 Feb 2026: 22 फेब्रुवारी 2026 (रविवार) रोजी सकाळी 6 वाजता सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे अद्ययावत दर जाहीर केले. भारतात इंधनाचे दर दररोज पुनरावलोकन केले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, रुपया-डॉलर विनिमय दर, केंद्र व राज्यांचे कर तसेच डीलर कमिशन या घटकांवर हे दर अवलंबून असतात. खाली प्रमुख शहरांतील आजचे दर दिले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

आजचे पेट्रोल-डिझेल दर (₹ प्रति लिटर)

नवी दिल्ली – पेट्रोल ₹94.72, डिझेल ₹87.62
इंदूर – पेट्रोल ₹106.48, डिझेल ₹91.88
सुरत – पेट्रोल ₹95.00, डिझेल ₹89.00
जयपूर – पेट्रोल ₹104.72, डिझेल ₹90.21
बंगळुरू – पेट्रोल ₹102.92, डिझेल ₹89.02
पटना – पेट्रोल ₹105.58, डिझेल ₹93.80
चंदीगड – पेट्रोल ₹94.30, डिझेल ₹82.45
हैदराबाद – पेट्रोल ₹107.46, डिझेल ₹95.70
लखनऊ – पेट्रोल ₹94.69, डिझेल ₹87.80
पुणे – पेट्रोल ₹104.04, डिझेल ₹90.57
चेन्नई – पेट्रोल ₹100.75, डिझेल ₹92.34
अहमदाबाद – पेट्रोल ₹94.49, डिझेल ₹90.17
कोलकाता – पेट्रोल ₹103.94, डिझेल ₹90.76
मुंबई – पेट्रोल ₹104.21, डिझेल ₹92.15
नाशिक – पेट्रोल ₹95.50, डिझेल ₹89.50

आजचे CNG दर (₹ प्रति किलो)

नवी दिल्ली – ₹77.09
मेरठ – ₹86.05
भरतपूर – ₹92.50
मुंबई – ₹77.00
सोनीपत – ₹86.60
बंगळुरू – ₹90.00
मथुरा – ₹93.85
हैदराबाद – ₹96.00
चेन्नई – ₹91.50

घरबसल्या दर कसे तपासाल?

1) SMS द्वारे

IOC: RSP <City Code> पाठवा 9224992249 वर

BPCL: RSP <City Name> पाठवा 9223112222 वर

HPCL: HPPRICE <City Name> पाठवा 9222201122 वर

2) अधिकृत संकेतस्थळावरून

संबंधित तेल कंपनीच्या वेबसाइटवर “Fuel Price” विभागात आपले शहर निवडा.

3) मोबाईल अ‍ॅप

कंपनीचे अधिकृत अ‍ॅप डाउनलोड करून शहर निवडा.

4) गूगल शोध

“Petrol price in + शहराचे नाव” असे टाइप करून तत्काळ दर पाहू शकता.

5) न्यूज अ‍ॅप/टीव्ही

दैनिक इंधनदरांसाठी न्यूज अ‍ॅप किंवा वृत्तवाहिन्या तपासा.

टाकी फुल करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील अद्ययावत दर एकदा जरूर पाहा, कारण रोजच्या पुनरावलोकनामुळे किंमतीत किरकोळ बदल होऊ शकतात.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Petrol Diesel Price TodayCNG PriceMaharashtra News

इतर बातम्या

संसदीय कारकीर्दीच्या साठाव्या वर्षांत पदार्पण करणारा महाराष...

महाराष्ट्र बातम्या