Petrol Diesel Price Today 22 Feb: रविवारी टाकी फुल करण्यापूर्वी तपासा आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे ताजे भाव

Petrol Diesel Price Today 22 Feb 2026: 22 फेब्रुवारी 2026 (रविवार) रोजी सकाळी 6 वाजता सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे अद्ययावत दर जाहीर केले. भारतात इंधनाचे दर दररोज पुनरावलोकन केले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, रुपया-डॉलर विनिमय दर, केंद्र व राज्यांचे कर तसेच डीलर कमिशन या घटकांवर हे दर अवलंबून असतात. खाली प्रमुख शहरांतील आजचे दर दिले आहेत.
नवी दिल्ली – पेट्रोल ₹94.72, डिझेल ₹87.62
इंदूर – पेट्रोल ₹106.48, डिझेल ₹91.88
सुरत – पेट्रोल ₹95.00, डिझेल ₹89.00
जयपूर – पेट्रोल ₹104.72, डिझेल ₹90.21
बंगळुरू – पेट्रोल ₹102.92, डिझेल ₹89.02
पटना – पेट्रोल ₹105.58, डिझेल ₹93.80
चंदीगड – पेट्रोल ₹94.30, डिझेल ₹82.45
हैदराबाद – पेट्रोल ₹107.46, डिझेल ₹95.70
लखनऊ – पेट्रोल ₹94.69, डिझेल ₹87.80
पुणे – पेट्रोल ₹104.04, डिझेल ₹90.57
चेन्नई – पेट्रोल ₹100.75, डिझेल ₹92.34
अहमदाबाद – पेट्रोल ₹94.49, डिझेल ₹90.17
कोलकाता – पेट्रोल ₹103.94, डिझेल ₹90.76
मुंबई – पेट्रोल ₹104.21, डिझेल ₹92.15
नाशिक – पेट्रोल ₹95.50, डिझेल ₹89.50
नवी दिल्ली – ₹77.09
मेरठ – ₹86.05
भरतपूर – ₹92.50
मुंबई – ₹77.00
सोनीपत – ₹86.60
बंगळुरू – ₹90.00
मथुरा – ₹93.85
हैदराबाद – ₹96.00
चेन्नई – ₹91.50
1) SMS द्वारे
IOC: RSP <City Code> पाठवा 9224992249 वर
BPCL: RSP <City Name> पाठवा 9223112222 वर
HPCL: HPPRICE <City Name> पाठवा 9222201122 वर
2) अधिकृत संकेतस्थळावरून
संबंधित तेल कंपनीच्या वेबसाइटवर “Fuel Price” विभागात आपले शहर निवडा.
3) मोबाईल अॅप
कंपनीचे अधिकृत अॅप डाउनलोड करून शहर निवडा.
4) गूगल शोध
“Petrol price in + शहराचे नाव” असे टाइप करून तत्काळ दर पाहू शकता.
5) न्यूज अॅप/टीव्ही
दैनिक इंधनदरांसाठी न्यूज अॅप किंवा वृत्तवाहिन्या तपासा.
टाकी फुल करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील अद्ययावत दर एकदा जरूर पाहा, कारण रोजच्या पुनरावलोकनामुळे किंमतीत किरकोळ बदल होऊ शकतात.