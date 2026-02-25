Petrol Diesel Price 25 February 2026: गाडीची टाकी फुल करण्याआधी जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डीझेल रेट्स!

Petrol Diesel Price 25 February 2026: देशभरातील तेल कंपन्यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी नवीन पेट्रोल आणि डिझेलचे रेट जाहीर केले आहेत. राजधानी New Delhi मध्ये पेट्रोल ९४.७७ रुपये आणि डिझेल ८७.६७ रुपये प्रति लिटर आहे. वाहन चालवणार्यांनी आपली टाकी भरण्यापूर्वी आपल्या शहराचे ताजे रेट्स तपासणे महत्वाचे आहे, जेणेकरून प्रवासाचा खर्च अंदाजे ठरवता येईल.
आज, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या नवीन दर जाहीर केले आहेत. राजधानी नवी दिल्लीमध्ये पेट्रोल ९४.७७ रुपये तर डिझेल ८७.६७ रुपये प्रति लिटर आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोल १०३.५४ रुपये आणि डिझेल ९०.०३ रुपये तर कोलकातामध्ये पेट्रोल १०५.४५ रुपये आणि डिझेल ९२.०२ रुपये प्रति लिटर आहेत. चेन्नईमध्ये पेट्रोल १००.८५ रुपये आणि डिझेल ९२.४० रुपये आहे.
याशिवाय, गुरुग्राममध्ये पेट्रोल ९५.६५ रुपये आणि डिझेल ८८.१० रुपये, नोएडामध्ये पेट्रोल ९५.०५ रुपये आणि डिझेल ८८.१९ रुपये, बेंगळुरूमध्ये पेट्रोल १०२.९२ रुपये आणि डिझेल ९०.९९ रुपये आहेत. भुवनेश्वरमध्ये पेट्रोल १०१.११ रुपये आणि डिझेल ९२.६९ रुपये तर चंदीगडमध्ये पेट्रोल ९४.३० रुपये आणि डिझेल ८२.४५ रुपये आहेत. हैदराबादमध्ये पेट्रोल १०७.४६ रुपये आणि डिझेल ९५.७० रुपये तर जयपूरमध्ये पेट्रोल १०४.७२ रुपये आणि डिझेल ९०.२१ रुपये प्रति लिटर आहेत.
काही शहरांत आज पेट्रोल-डीझेलच्या किमतीत हलके बदल दिसून आले आहेत. नोएडा आणि पटना येथे पेट्रोलचे दर वाढले आहेत, तर चेन्नई आणि लखनऊमध्ये किंचित घट नोंदली गेली आहे. हे बदल आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि रुपयाच्या विनिमय दरावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांनी रोज या दरांची माहिती घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रवासाचा खर्च योग्यरित्या ठरवता येईल.