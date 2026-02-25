English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
  Petrol Diesel Price 25 February 2026: गाडीची टाकी फुल करण्याआधी जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डीझेल रेट्स!

Petrol Diesel Price 25 February 2026: गाडीची टाकी फुल करण्याआधी जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डीझेल रेट्स!

Petrol Diesel Price Today 25 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): तेल कंपन्यांनी आज सकाळी ९ वाजता नवीन दर (पेट्रोल आणि डिझेलचे दर) जाहीर केले. जर तुम्हाला तुमच्या गाडीची टाकी फुल करायची असेल तर, तुमच्या खर्चाचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी नवीनतम दर तपासा.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 25, 2026, 11:19 AM IST
Petrol Diesel Price 25 February 2026: गाडीची टाकी फुल करण्याआधी जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डीझेल रेट्स!
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 25 February Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price 25 February 2026: देशभरातील तेल कंपन्यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी नवीन पेट्रोल आणि डिझेलचे रेट जाहीर केले आहेत. राजधानी New Delhi मध्ये पेट्रोल ९४.७७ रुपये आणि डिझेल ८७.६७ रुपये प्रति लिटर आहे. वाहन चालवणार्‍यांनी आपली टाकी भरण्यापूर्वी आपल्या शहराचे ताजे रेट्स तपासणे महत्वाचे आहे, जेणेकरून प्रवासाचा खर्च अंदाजे ठरवता येईल.

आजच्या शहरानुसार पेट्रोल-डीझेल रेट्स

आज मुंबईत पेट्रोल १०३.५४ रुपये आणि डिझेल ९०.०३ रुपये प्रति लिटर आहे. कोलकात्यात पेट्रोल १०५.४५ रुपये आणि डिझेल ९२.०२ रुपये आहेत. चेन्नईमध्ये पेट्रोल १००.८५ रुपये आणि डिझेल ९२.४० रुपये आहे.

आज, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या नवीन दर जाहीर केले आहेत. राजधानी नवी दिल्लीमध्ये पेट्रोल ९४.७७ रुपये तर डिझेल ८७.६७ रुपये प्रति लिटर आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोल १०३.५४ रुपये आणि डिझेल ९०.०३ रुपये तर कोलकातामध्ये पेट्रोल १०५.४५ रुपये आणि डिझेल ९२.०२ रुपये प्रति लिटर आहेत. चेन्नईमध्ये पेट्रोल १००.८५ रुपये आणि डिझेल ९२.४० रुपये आहे.

याशिवाय, गुरुग्राममध्ये पेट्रोल ९५.६५ रुपये आणि डिझेल ८८.१० रुपये, नोएडामध्ये पेट्रोल ९५.०५ रुपये आणि डिझेल ८८.१९ रुपये, बेंगळुरूमध्ये पेट्रोल १०२.९२ रुपये आणि डिझेल ९०.९९ रुपये आहेत. भुवनेश्वरमध्ये पेट्रोल १०१.११ रुपये आणि डिझेल ९२.६९ रुपये तर चंदीगडमध्ये पेट्रोल ९४.३० रुपये आणि डिझेल ८२.४५ रुपये आहेत. हैदराबादमध्ये पेट्रोल १०७.४६ रुपये आणि डिझेल ९५.७० रुपये तर जयपूरमध्ये पेट्रोल १०४.७२ रुपये आणि डिझेल ९०.२१ रुपये प्रति लिटर आहेत.

देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या भावावर, रुपये-डॉलर विनिमय दरावर, केंद्र सरकारच्या कर धोरणांवर आणि डीलर मार्जिनवर अवलंबून ठरतात. त्यामुळे दररोज किंचित बदल होणे सामान्य आहे. काही शहरांत आज हलकासा वाढ किंवा घट दिसून आली आहे; नोएडा आणि पटना येथे पेट्रोलचे दर वाढले आहेत, तर चेन्नई आणि लखनऊमध्ये किंचित घट नोंदली गेली आहे.

भारतात पेट्रोल-डीझेल दर कसे ठरतात?

भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती केंद्र सरकारच्या धोरणांवर, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारभावावर, रुपये-डॉलर्सच्या विनिमय दरावर आणि डीलर मार्जिनवर अवलंबून असतात. त्यामुळे दररोज किंमतींमध्ये किंचित बदल होणे सामान्य आहे. वाहन चालवणाऱ्यांसाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे कारण त्यावर प्रवासाचा अंदाज ठरतो.

बदल आणि हलकासा उतार-चढाव

काही शहरांत आज पेट्रोल-डीझेलच्या किमतीत हलके बदल दिसून आले आहेत. नोएडा आणि पटना येथे पेट्रोलचे दर वाढले आहेत, तर चेन्नई आणि लखनऊमध्ये किंचित घट नोंदली गेली आहे. हे बदल आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि रुपयाच्या विनिमय दरावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांनी रोज या दरांची माहिती घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रवासाचा खर्च योग्यरित्या ठरवता येईल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

