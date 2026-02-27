Petrol Diesel Price Today: काय आहेत आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर? देशभरात आज बदलले इंधनाच्या किंमती

Petrol Diesel Price 27 February 2026: आज 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 6 वाजता देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले. इंधनाचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या चढ-उतारावर अवलंबून असतात. काही शहरांत दर स्थिर राहिले असले तरी राज्यनिहाय कररचनेमुळे अनेक ठिकाणी किंमतींमध्ये किरकोळ बदल दिसून आले. आजच्या काळात दिवसाची सुरुवात फक्त चहाच्या कपाने होत नाही, तर इंधनाच्या नव्या दरांकडे लक्ष देऊनही होते. कारण पेट्रोल-डिझेलचे दर थेट सर्वसामान्यांच्या खर्चावर परिणाम करतात. कामावर जाणारा कर्मचारी असो किंवा रोजच्या गरजेच्या वस्तू विकणारा व्यापारी – इंधनदरातील बदल प्रत्येकावर परिणाम करतात. त्यामुळे दररोजच्या किंमतींची माहिती ठेवणे गरजेचेच नव्हे, तर शहाणपणाचेही आहे.
नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17
बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21
लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80
पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45
इंदूर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80
सूरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00
नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50
1. कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती:
पेट्रोल आणि डिझेल कच्च्या तेलापासून तयार होते. त्यामुळे जागतिक दरवाढीचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारावर होतो.
2. डॉलर-रुपया विनिमय दर:
भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. रुपया कमकुवत झाल्यास आयात महाग होते आणि त्याचा परिणाम इंधनदरांवर होतो.
3. केंद्र व राज्यांचे कर:
इंधनाच्या किंमतीत करांचा मोठा वाटा असतो. प्रत्येक राज्यातील कररचना वेगळी असल्याने दरांत फरक दिसतो.
4. रिफायनिंग खर्च:
कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करण्यासाठी लागणारा खर्चही अंतिम दरात समाविष्ट असतो.
5. मागणी आणि पुरवठा:
हंगामी बदल, सणासुदीचा काळ किंवा विशेष परिस्थितीत मागणी वाढल्यास किंमती वाढण्याची शक्यता असते.
मोबाइलवरूनही तुम्ही सहज दर तपासू शकता:
Indian Oil ग्राहक: आपल्या शहराचा कोड लिहून “RSP” सोबत 9224992249 या क्रमांकावर पाठवा.
BPCL ग्राहक: “RSP” लिहून 9223112222 वर पाठवा.
HPCL ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 वर पाठवा.
दररोज इंधनाचे दर तपासून तुमचा खर्च नियोजनबद्ध ठेवा.