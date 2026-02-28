Petrol Diesel Price Today: विकेंडला काय आहे इंधन स्वस्त की महाग? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price Today 28 February 2026: दररोज सकाळी ६ वाजता देशातील तेल विपणन कंपन्या इंधनाचे ताजे दर अपडेट करतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारभावावर तसेच डॉलर-रुपया विनिमय दरावर अवलंबून असतात. त्यामुळे जागतिक बाजारात चढउतार झाले की त्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होतो.
काही शहरांमध्ये आज दर स्थिर राहिले आहेत, तर काही ठिकाणी राज्यनिहाय कररचनेमुळे किरकोळ बदल दिसून आले. दैनंदिन प्रवास करणारे नागरिक, मालवाहतूक करणारे व्यावसायिक आणि सामान्य ग्राहक सर्वांवर या दरांचा परिणाम होतो. त्यामुळे दरांची नियमित माहिती ठेवणे आवश्यक ठरते.
नवी दिल्ली
पेट्रोल – ₹94.72
डिझेल – ₹87.62
मुंबई
पेट्रोल – ₹104.21
डिझेल – ₹92.15
कोलकाता
पेट्रोल – ₹103.94
डिझेल – ₹90.76
चेन्नई
पेट्रोल – ₹100.75
डिझेल – ₹92.34
अहमदाबाद
पेट्रोल – ₹94.49
डिझेल – ₹90.17
बेंगळुरू
पेट्रोल – ₹102.92
डिझेल – ₹89.02
हैदराबाद
पेट्रोल – ₹107.46
डिझेल – ₹95.70
जयपूर
पेट्रोल – ₹104.72
डिझेल – ₹90.21
लखनऊ
पेट्रोल – ₹94.69
डिझेल – ₹87.80
पुणे
पेट्रोल – ₹104.04
डिझेल – ₹90.57
चंदीगड
पेट्रोल – ₹94.30
डिझेल – ₹82.45
इंदौर
पेट्रोल – ₹106.48
डिझेल – ₹91.88
पटना
पेट्रोल – ₹105.58
डिझेल – ₹93.80
सूरत
पेट्रोल – ₹95.00
डिझेल – ₹89.00
नाशिक
पेट्रोल – ₹95.50
डिझेल – ₹89.50
मे २०२२ नंतर केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारांनी इंधनावरील करात कपात केली. त्यानंतर दरांमध्ये मोठे चढउतार दिसले नाहीत. जरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात अस्थिरता असली तरी देशांतर्गत ग्राहकांसाठी किंमती बऱ्याच प्रमाणात स्थिर राहिल्या आहेत.
घरबसल्या एसएमएसद्वारेही दर जाणून घेता येतात:
Indian Oil ग्राहक: आपल्या शहराचा कोड “RSP” सोबत 9224992249 वर पाठवा.
BPCL ग्राहक: “RSP” लिहून 9223112222 वर पाठवा.
HPCL ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 वर पाठवा.
दररोज सकाळी दर तपासणे ही केवळ सवय नसून आर्थिकदृष्ट्या शहाणपणाची गोष्ट आहे.