English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Petrol Diesel Price Today: विकेंडला काय आहे इंधन स्वस्त की महाग? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price Today: विकेंडला काय आहे इंधन स्वस्त की महाग? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price Today 28 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): तेल कंपन्यांनी आज सकाळी नवीन दर (पेट्रोल आणि डिझेलचे दर) जाहीर केले. तुमच्या खर्चाचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी नवीनतम दर तपासा.      

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 28, 2026, 12:14 PM IST
Petrol Diesel Price Today: विकेंडला काय आहे इंधन स्वस्त की महाग? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 28 February Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today 28 February 2026: दररोज सकाळी ६ वाजता देशातील तेल विपणन कंपन्या इंधनाचे ताजे दर अपडेट करतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारभावावर तसेच डॉलर-रुपया विनिमय दरावर अवलंबून असतात. त्यामुळे जागतिक बाजारात चढउतार झाले की त्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होतो.

Add Zee News as a Preferred Source

काही शहरांमध्ये आज दर स्थिर राहिले आहेत, तर काही ठिकाणी राज्यनिहाय कररचनेमुळे किरकोळ बदल दिसून आले. दैनंदिन प्रवास करणारे नागरिक, मालवाहतूक करणारे व्यावसायिक आणि सामान्य ग्राहक सर्वांवर या दरांचा परिणाम होतो. त्यामुळे दरांची नियमित माहिती ठेवणे आवश्यक ठरते.

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजीचे प्रमुख शहरांतील दर

नवी दिल्ली
पेट्रोल – ₹94.72
डिझेल – ₹87.62

मुंबई
पेट्रोल – ₹104.21
डिझेल – ₹92.15

कोलकाता
पेट्रोल – ₹103.94
डिझेल – ₹90.76

चेन्नई
पेट्रोल – ₹100.75
डिझेल – ₹92.34

अहमदाबाद
पेट्रोल – ₹94.49
डिझेल – ₹90.17

बेंगळुरू
पेट्रोल – ₹102.92
डिझेल – ₹89.02

हैदराबाद
पेट्रोल – ₹107.46
डिझेल – ₹95.70

जयपूर
पेट्रोल – ₹104.72
डिझेल – ₹90.21

लखनऊ
पेट्रोल – ₹94.69
डिझेल – ₹87.80

पुणे
पेट्रोल – ₹104.04
डिझेल – ₹90.57

चंदीगड
पेट्रोल – ₹94.30
डिझेल – ₹82.45

इंदौर
पेट्रोल – ₹106.48
डिझेल – ₹91.88

पटना
पेट्रोल – ₹105.58
डिझेल – ₹93.80

सूरत
पेट्रोल – ₹95.00
डिझेल – ₹89.00

नाशिक
पेट्रोल – ₹95.50
डिझेल – ₹89.50

मागील दोन वर्षांत दर तुलनेने स्थिर का?

मे २०२२ नंतर केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारांनी इंधनावरील करात कपात केली. त्यानंतर दरांमध्ये मोठे चढउतार दिसले नाहीत. जरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात अस्थिरता असली तरी देशांतर्गत ग्राहकांसाठी किंमती बऱ्याच प्रमाणात स्थिर राहिल्या आहेत.

मोबाईलवरून दर कसे तपासाल?

घरबसल्या एसएमएसद्वारेही दर जाणून घेता येतात:

Indian Oil ग्राहक: आपल्या शहराचा कोड “RSP” सोबत 9224992249 वर पाठवा.

BPCL ग्राहक: “RSP” लिहून 9223112222 वर पाठवा.

HPCL ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 वर पाठवा.

दररोज सकाळी दर तपासणे ही केवळ सवय नसून आर्थिकदृष्ट्या शहाणपणाची गोष्ट आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Petrol Diesel Price TodayCNG PriceMaharashtra News

इतर बातम्या

होलिकेनं भक्त प्रल्हादला जाळण्याचा प्रयत्न केलेलं ठिकाण भार...

भविष्य