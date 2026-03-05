English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
Petrol Diesel Price Today: तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेलचे आजचे दर जाहीर! CNG च्याही किंमती तपासा

Petrol Diesel Price Today 5 March 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): तेल कंपन्यांनी आज सकाळी नवीन दर (पेट्रोल आणि डिझेलचे दर) जाहीर केले. तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवीनतम दर तपासा. याशिवाय सीएनजी-पीएनजी पुरवठ्यात तुटवडा येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान CNG चे आजचे  दर किती आहेत तेही जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 5, 2026, 09:51 AM IST
URL: Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 5 March Updated CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates in Mumbai Pune Nagpur Nashik

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 5 March: देशातील तेल कंपन्यांनी आज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपया-डॉलर विनिमय दर यावर इंधनाचे दर ठरवले जातात. बहुतांश शहरांमध्ये दर स्थिर आहेत, मात्र काही ठिकाणी स्थानिक कर आणि इतर कारणांमुळे किरकोळ बदल दिसून आले आहेत. ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर अपडेट करतात. या दरांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर होतो. ऑफिसला जाणारे कर्मचारी असोत किंवा छोट्या व्यवसायावर उदरनिर्वाह करणारे व्यापारी — इंधनाच्या किमतीतील बदलांचा प्रभाव सर्वांवर पडतो.

सरकारने ही दर अपडेट करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना योग्य माहिती मिळावी आणि बाजारातील गोंधळ टाळता यावा.

05 मार्च 2026 रोजी प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर):

नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62

मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15

कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76

चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34

अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17

बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02

हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70

जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21

लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80

पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57

चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45

इंदौर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88

पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80

सूरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00

नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50

आजचे CNG दर (प्रमुख शहरांमध्ये):

मुंबई: सुमारे ₹80.50 प्रति किलो

नवी दिल्ली: सुमारे ₹77.09 प्रति किलो

चेन्नई: सुमारे ₹91.50 प्रति किलो

कोलकाता: सुमारे ₹93.50 प्रति किलो ()

CNG दर शहरानुसार वेगवेगळे असतात कारण स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि गॅस पुरवठा कंपन्यांच्या किंमत धोरणावर त्यांचा परिणाम होतो.

SMS द्वारे आपल्या शहरातील दर कसे तपासाल?

Indian Oil ग्राहक: शहराचा कोड लिहून “RSP” सोबत 9224992249 या क्रमांकावर SMS पाठवा.

BPCL ग्राहक: “RSP” लिहून 9223112222 या क्रमांकावर पाठवा.

HPCL ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 या क्रमांकावर SMS करा.

यामुळे काही सेकंदांतच तुम्हाला तुमच्या शहरातील ताजे इंधन दर मिळू शकतात.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

