Petrol Diesel Price Today: तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेलचे आजचे दर जाहीर! CNG च्याही किंमती तपासा

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 5 March: देशातील तेल कंपन्यांनी आज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपया-डॉलर विनिमय दर यावर इंधनाचे दर ठरवले जातात. बहुतांश शहरांमध्ये दर स्थिर आहेत, मात्र काही ठिकाणी स्थानिक कर आणि इतर कारणांमुळे किरकोळ बदल दिसून आले आहेत. ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर अपडेट करतात. या दरांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर होतो. ऑफिसला जाणारे कर्मचारी असोत किंवा छोट्या व्यवसायावर उदरनिर्वाह करणारे व्यापारी — इंधनाच्या किमतीतील बदलांचा प्रभाव सर्वांवर पडतो.
सरकारने ही दर अपडेट करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना योग्य माहिती मिळावी आणि बाजारातील गोंधळ टाळता यावा.
नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17
बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21
लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80
पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45
इंदौर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80
सूरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00
नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50
मुंबई: सुमारे ₹80.50 प्रति किलो
नवी दिल्ली: सुमारे ₹77.09 प्रति किलो
चेन्नई: सुमारे ₹91.50 प्रति किलो
कोलकाता: सुमारे ₹93.50 प्रति किलो ()
CNG दर शहरानुसार वेगवेगळे असतात कारण स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि गॅस पुरवठा कंपन्यांच्या किंमत धोरणावर त्यांचा परिणाम होतो.
Indian Oil ग्राहक: शहराचा कोड लिहून “RSP” सोबत 9224992249 या क्रमांकावर SMS पाठवा.
BPCL ग्राहक: “RSP” लिहून 9223112222 या क्रमांकावर पाठवा.
HPCL ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 या क्रमांकावर SMS करा.
यामुळे काही सेकंदांतच तुम्हाला तुमच्या शहरातील ताजे इंधन दर मिळू शकतात.