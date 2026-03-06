English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Petrol Price Today: युद्धादरम्यान पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की कमी झाले? जाणून घ्या आजचे भाव

Petrol Diesel Price Today 6 March 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): तेल कंपन्यांनी आज सकाळी नवीन दर (पेट्रोल आणि डिझेलचे दर) जाहीर केले. तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवीनतम दर तपासा. युद्धादरम्यान पेट्रोल-डिझेलचे दर वर खाली होताना दिसत आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 6, 2026, 10:38 AM IST
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 6 March: देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आज (6 मार्च 2026) सकाळी अपडेट करण्यात आल्या आहेत. रोजच्या नियमानुसार सकाळी 6 वाजता तेल कंपन्यांनी नवीन दर जाहीर केले. दिल्ली, मुंबई, लखनौसह देशातील अनेक प्रमुख शहरांमधील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर समोर आले आहेत. देशातील प्रमुख तेल कंपन्या Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांनी आजचे दर अद्ययावत केले आहेत. मध्यपूर्वेत वाढत असलेला तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम आता हळूहळू देशांतर्गत बाजारात दिसू लागला आहे.

6 मार्च 2026: प्रमुख शहरांमधील पेट्रोल-डिझेलचे दर

दिल्ली – पेट्रोल ₹94.77, डिझेल ₹87.67

कोलकाता – पेट्रोल ₹105.41, डिझेल ₹92.02

मुंबई – पेट्रोल ₹103.50, डिझेल ₹90.03

चेन्नई – पेट्रोल ₹101.06, डिझेल ₹92.61

गुरुग्राम – पेट्रोल ₹95.51, डिझेल ₹87.97

नोएडा – पेट्रोल ₹94.90, डिझेल ₹88.01

बेंगळुरू – पेट्रोल ₹102.96, डिझेल ₹90.99

भुवनेश्वर – पेट्रोल ₹101.19, डिझेल ₹92.77

चंदीगड – पेट्रोल ₹94.30, डिझेल ₹82.45

हैदराबाद – पेट्रोल ₹107.50, डिझेल ₹95.70

जयपूर – पेट्रोल ₹105.11, डिझेल ₹90.56

लखनौ – पेट्रोल ₹94.57, डिझेल ₹87.67

पटना – पेट्रोल ₹105.48, डिझेल ₹91.72

तिरुवनंतपुरम – पेट्रोल ₹107.48, डिझेल ₹96.48

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीचा परिणाम

जागतिक बाजारात सध्या Brent Crude सुमारे 84 डॉलर प्रति बॅरल दराने व्यवहार करत आहे. मध्यपूर्वेत Israel आणि Iran यांच्यात वाढत असलेल्या तणावामुळे तेल पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, भारताने अलीकडेच Russia आणि United States येथून तेल आयात करण्याच्या धोरणात काही बदल केले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत इंधन दर नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

तुमच्या शहरातील दर कसे तपासाल?

तुम्ही घरी बसून फक्त एका एसएमएसद्वारे आपल्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे अचूक दर जाणून घेऊ शकता.

Indian Oil: मोबाईलवर RSP आणि पेट्रोल पंप कोड टाइप करून 9224992249 वर एसएमएस करा.

BPCL: RSP आणि पेट्रोल पंप कोड लिहून 9223112222 वर पाठवा.

HPCL: HPPRICE आणि पेट्रोल पंप कोड लिहून 9222201122 वर पाठवा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

