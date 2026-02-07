Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले? जाणून घ्या CNGचे ही नवीनतम दर

Petrol Diesel Price Today 7 Feb 2026: इंधनाच्या किमतींमध्ये नेहमीच एक अस्थिरता राहते, आणि त्यामुळे प्रत्येक नागरिकासाठी पेट्रोल, डिझेल आणि CNG च्या दरांची माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरते. प्रत्येक शहरात इंधनाचे दर वेगळे असतात, आणि प्रत्येक बदल आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलर-रुपयाचा विनिमय दर, आणि सरकारकडून लावलेल्या करांवर अवलंबून असतो. दररोज सकाळी ६ वाजता इंधन कंपन्या त्यांच्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अपडेट करतात, आणि काही वेळा यामध्ये कमी-जास्त होणारी चढ-उतार ही सामान्य बाब आहे. 7 फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. रोजप्रमाणे सकाळी ६ वाजता दर अद्ययावत करण्यात आले असून, काही मोठ्या शहरांमध्ये किंचित घट दिसून आली आहे. विशेषतः मुंबई आणि चेन्नईत दरात हलकीशी घसरण नोंदवण्यात आली आहे, तर इतर अनेक शहरांमध्ये दर स्थिर आहेत.
इंधनाच्या किमती ठरवताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे भाव आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती हे महत्त्वाचे घटक मानले जातात.
आज पेट्रोलच्या किमतींमध्ये मोठा बदल दिसत नाही. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल पूर्वीप्रमाणेच ₹94.77 प्रति लिटर आहे. मुंबईत मात्र थोडी घट होऊन पेट्रोल ₹103.50 प्रति लिटर झाले आहे. कोलकाता, पटणा यांसारख्या शहरांमध्ये दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
डिझेलच्या किमती बराच काळ स्थिर राहिल्याचे चित्र आहे. अनेक शहरांमध्ये मागील काही महिन्यांपासून दर जवळपास समान आहेत. मुंबईत डिझेल आजही ₹90.03 प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. डिझेलचे दर स्थिर राहणे महागाईच्या दृष्टीने दिलासादायक मानले जाते.
CNGच्या किमतीही दररोज सकाळी ६ वाजता अद्ययावत केल्या जातात. स्थानिक कररचना आणि वितरण कंपन्यांनुसार या दरांमध्ये फरक पडतो.
टीप: CNGचे दर शहरानुसार आणि स्थानिक वितरकांनुसार बदलू शकतात.
मुंबईत पेट्रोल, डिझेल आणि CNGच्या किमती ठरवताना बेस रेटसोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आकारले जाणारे कर महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रत्येक राज्याचा VAT वेगळा असल्यानेच मुंबईतील दर इतर शहरांपेक्षा वेगळे दिसून येतात.