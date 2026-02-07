English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले? जाणून घ्या CNGचे ही नवीनतम दर

Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले? जाणून घ्या CNGचे ही नवीनतम दर

Petrol Diesel Price Today 7 February 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या नवीन किंमती  जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दररोज सकाळी 6 वाजता सुधारित किंमती जारी केल्या जातात. आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाणून घेऊयात. तसेच तुमच्या शहरातील नवीनतम सीएनजी किंमती  काय आहेत जाणून घेऊयात.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 7, 2026, 10:09 AM IST
Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले? जाणून घ्या CNGचे ही नवीनतम दर
CNG Price Petrol Diesel Fuel Rates on 7 Feb 2026

Petrol Diesel Price Today 7 Feb 2026: इंधनाच्या किमतींमध्ये नेहमीच एक अस्थिरता राहते, आणि त्यामुळे प्रत्येक नागरिकासाठी पेट्रोल, डिझेल आणि CNG च्या दरांची माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरते. प्रत्येक शहरात इंधनाचे दर वेगळे असतात, आणि प्रत्येक बदल आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलर-रुपयाचा विनिमय दर, आणि सरकारकडून लावलेल्या करांवर अवलंबून असतो. दररोज सकाळी ६ वाजता इंधन कंपन्या त्यांच्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अपडेट करतात, आणि काही वेळा यामध्ये कमी-जास्त होणारी चढ-उतार ही सामान्य बाब आहे. 7 फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. रोजप्रमाणे सकाळी ६ वाजता दर अद्ययावत करण्यात आले असून, काही मोठ्या शहरांमध्ये किंचित घट दिसून आली आहे. विशेषतः मुंबई आणि चेन्नईत दरात हलकीशी घसरण नोंदवण्यात आली आहे, तर इतर अनेक शहरांमध्ये दर स्थिर आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

इंधनाच्या किमती ठरवताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे भाव आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती हे महत्त्वाचे घटक मानले जातात.

आज पेट्रोलचे दर कसे आहेत?

आज पेट्रोलच्या किमतींमध्ये मोठा बदल दिसत नाही. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल पूर्वीप्रमाणेच ₹94.77 प्रति लिटर आहे. मुंबईत मात्र थोडी घट होऊन पेट्रोल ₹103.50 प्रति लिटर झाले आहे. कोलकाता, पटणा यांसारख्या शहरांमध्ये दरात कोणताही बदल झालेला नाही.

प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दर (7 फेब्रुवारी 2026):

  • नवी दिल्ली: ₹94.77 (बदल नाही)
  • मुंबई: ₹103.50 (किंचित घट)
  • कोलकाता: ₹105.41 (बदल नाही)
  • चेन्नई: ₹100.80 (घसरण)
  • पटणा: ₹105.23 (बदल नाही)

डिझेलच्या दरांमध्ये काय स्थिती आहे?

डिझेलच्या किमती बराच काळ स्थिर राहिल्याचे चित्र आहे. अनेक शहरांमध्ये मागील काही महिन्यांपासून दर जवळपास समान आहेत. मुंबईत डिझेल आजही ₹90.03 प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. डिझेलचे दर स्थिर राहणे महागाईच्या दृष्टीने दिलासादायक मानले जाते.

प्रमुख शहरांतील डिझेलचे दर (7 फेब्रुवारी 2026):

  • नवी दिल्ली: ₹87.67
  • मुंबई: ₹90.03
  • कोलकाता: ₹92.02
  • चेन्नई: ₹92.39 (अतिशय किरकोळ घट)
  • पटणा: ₹91.49

CNG दरांबाबत ताजी माहिती

CNGच्या किमतीही दररोज सकाळी ६ वाजता अद्ययावत केल्या जातात. स्थानिक कररचना आणि वितरण कंपन्यांनुसार या दरांमध्ये फरक पडतो.

आजचे अंदाजे CNG दर (7 फेब्रुवारी 2026):

  • दिल्ली: ₹77.09 प्रति किलो
  • मुंबई: ₹80.50 प्रति किलो
  • नोएडा/गाझियाबाद: ₹85.70 प्रति किलो
  • पुणे: ₹92.50 प्रति किलो
  • नाशिक: ₹93.65 प्रति किलो
  • बिहार (सरासरी): ₹93.00 प्रति किलो

टीप: CNGचे दर शहरानुसार आणि स्थानिक वितरकांनुसार बदलू शकतात.

मुंबईत इंधनाचे दर वेगळे का असतात?

मुंबईत पेट्रोल, डिझेल आणि CNGच्या किमती ठरवताना बेस रेटसोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आकारले जाणारे कर महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रत्येक राज्याचा VAT वेगळा असल्यानेच मुंबईतील दर इतर शहरांपेक्षा वेगळे दिसून येतात.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Petrol Diesel Price TodayCNG PriceMahararashtra news

इतर बातम्या

आर्थिक अडचणींमुळे शाळांमध्ये डान्स? Govindaच्या मॅनेजरने सा...

मनोरंजन