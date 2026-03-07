Petrol Diesel Price Today: युद्धाचा परिणाम! देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत आज वाढ? CNG चेही दर जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 7 March: देशात आज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर इंधनाचे दर ठरतात. आज अनेक शहरांमध्ये दर स्थिर राहिले असले तरी राज्यनिहाय करांमुळे शहरानुसार किंमतीत फरक दिसून येतो. दररोजची सकाळ फक्त सूर्यकिरणांनीच सुरू होत नाही, तर पेट्रोल-डिझेलच्या नव्या दरांमुळेही सुरू होते. कारण या दरांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होतो. दररोज सकाळी 6 वाजता देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करतात. हे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील बदल आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरावर आधारित असतात.
या बदलांचा परिणाम प्रत्येकाच्या दैनंदिन आयुष्यावर होतो. अगदी मोठ्या ते छोटे काम करणाऱ्या सर्वांवर त्याचा परिणाम जाणवतो. त्यामुळे दररोजच्या इंधन दरांची माहिती ठेवणे हे केवळ आवश्यकच नाही, तर महत्त्वाचे ठरते. सरकारने दररोज दर जाहीर करण्याची पद्धत सुरू केल्यामुळे ग्राहकांना योग्य माहिती मिळते.
नवी दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
मुंबई: पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17
बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
जयपूर: पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21
लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80
पुणे: पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45
इंदूर: पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
पटना: पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80
सुरत: पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00
नाशिक: पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50
महाराष्ट्रात आज सीएनजीची सरासरी किंमत ₹८४.१० प्रति किलो आहे. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस, महाराष्ट्रात सीएनजीची सरासरी किंमत ₹८५.०३ प्रति किलो होती, जी ०.९३% ची घट आहे. गेल्या १० दिवसांत, महाराष्ट्रात सीएनजीची सरासरी किंमत ₹८४.१० प्रति किलो आहे.
मोबाईलद्वारे आपल्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर जाणून घेण्यासाठी सोपी पद्धत उपलब्ध आहे.
Indian Oil ग्राहक: आपल्या शहराचा कोड लिहून “RSP” सोबत 9224992249 या क्रमांकावर SMS पाठवा.
BPCL ग्राहक: “RSP” लिहून 9223112222 या क्रमांकावर SMS पाठवा.
HPCL ग्राहक: “HP Price” लिहून 9222201122 या क्रमांकावर SMS पाठवा.
या सुविधेमुळे तुम्हाला घरबसल्या आपल्या शहरातील ताजे इंधन दर सहजपणे कळू शकतात.