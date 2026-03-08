Petrol Price Today: विकेंडला फिरायला जाण्याआधी जाणून घ्या आजचे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती! CNG चे दरही तपासा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
Petrol Diesel Price Today 8 March 2026 (आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर): तेल कंपन्यांनी आज सकाळी नवीन दर (पेट्रोल आणि डिझेलचे दर) जाहीर केले. पेट्रोल-डिझेलचे दर वर खाली होताना दिसत आहेत. चला आजच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 8, 2026, 10:10 AM IST
Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 8 March: आज 8 मार्च 2026 रोजी सकाळी 6 वाजता देशातील प्रमुख तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या कंपन्या दररोज इंधनाचे दर अपडेट करतात. मध्यपूर्वेत वाढत असलेला तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होत असलेली वाढ याचा परिणाम हळूहळू देशातील इंधन दरांवर दिसू लागला आहे. 

प्रमुख शहरांमधील पेट्रोल-डिझेलचे दर

देशातील काही मोठ्या शहरांमधील पेट्रोल आणि डिझेलचे आजचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • नवी दिल्ली : पेट्रोल ₹94.77, डिझेल ₹87.67
  • कोलकाता : पेट्रोल ₹105.41, डिझेल ₹92.02
  • मुंबई : पेट्रोल ₹103.50, डिझेल ₹90.03
  • चेन्नई : पेट्रोल ₹101.06, डिझेल ₹92.61
  • गुरुग्राम : पेट्रोल ₹95.51, डिझेल ₹87.97
  • नोएडा : पेट्रोल ₹94.90, डिझेल ₹88.01
  • बेंगळुरू : पेट्रोल ₹102.96, डिझेल ₹90.99
  • भुवनेश्वर : पेट्रोल ₹101.19, डिझेल ₹92.77
  • चंदीगड : पेट्रोल ₹94.30, डिझेल ₹82.45
  • हैदराबाद : पेट्रोल ₹107.50, डिझेल ₹95.70
  • जयपूर : पेट्रोल ₹105.11, डिझेल ₹90.56
  • लखनऊ : पेट्रोल ₹94.57, डिझेल ₹87.67
  • पटना : पेट्रोल ₹105.48, डिझेल ₹91.72
  • तिरुवनंतपुरम : पेट्रोल ₹107.48, डिझेल ₹96.48

CNG चे आजचे दर

देशातील काही प्रमुख शहरांमध्ये CNG चे दर देखील स्थिर आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार:

मुंबई : सुमारे ₹77 ते ₹80.50 प्रति किलो
नवी दिल्ली : सुमारे ₹77.09 प्रति किलो
पुणे : सुमारे ₹92.50 प्रति किलो
चेन्नई : सुमारे ₹91.50 प्रति किलो ()

शहरानुसार राज्य कर, वाहतूक खर्च आणि स्थानिक धोरणांमुळे CNG च्या दरांमध्ये फरक दिसतो. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडची किंमत सुमारे 84 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत आहे. इस्रायल-इराणमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे.

दर वाढण्याची शक्यता

तज्ज्ञांच्या मते, जर जागतिक पातळीवरील तणाव वाढत राहिला तर येत्या काही आठवड्यांत पेट्रोलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर 2 ते 3 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. सध्या मात्र दर स्थिर असल्याने नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

