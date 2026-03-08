Petrol Price Today: विकेंडला फिरायला जाण्याआधी जाणून घ्या आजचे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती! CNG चे दरही तपासा

Petrol Diesel Price Today in Maharashtra 8 March: आज 8 मार्च 2026 रोजी सकाळी 6 वाजता देशातील प्रमुख तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या कंपन्या दररोज इंधनाचे दर अपडेट करतात. मध्यपूर्वेत वाढत असलेला तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होत असलेली वाढ याचा परिणाम हळूहळू देशातील इंधन दरांवर दिसू लागला आहे.
देशातील काही मोठ्या शहरांमधील पेट्रोल आणि डिझेलचे आजचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
देशातील काही प्रमुख शहरांमध्ये CNG चे दर देखील स्थिर आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार:
मुंबई : सुमारे ₹77 ते ₹80.50 प्रति किलो
नवी दिल्ली : सुमारे ₹77.09 प्रति किलो
पुणे : सुमारे ₹92.50 प्रति किलो
चेन्नई : सुमारे ₹91.50 प्रति किलो ()
शहरानुसार राज्य कर, वाहतूक खर्च आणि स्थानिक धोरणांमुळे CNG च्या दरांमध्ये फरक दिसतो.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडची किंमत सुमारे 84 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत आहे. इस्रायल-इराणमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर जागतिक पातळीवरील तणाव वाढत राहिला तर येत्या काही आठवड्यांत पेट्रोलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर 2 ते 3 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. सध्या मात्र दर स्थिर असल्याने नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.