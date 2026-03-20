पेट्रोल महाग झाल्यानंतर आणखी एक झटका! 22 रुपयांनी महागलं इंडस्ट्रियल डिझेल; असे असतील नवे दर

Diesel Price Hike in India: पेट्रोलनंतर आता इंडस्ट्रियल डिझेलही (Industrial Diesel) महाग झालं आहे. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनने (IOC) इंडस्ट्रियल डिझेलच्या किंमतीत वाढ केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 20, 2026, 05:01 PM IST
Diesel Price Hike in India: प्रीमिअम पेट्रोलच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यानंतर आता इंडस्ट्रियल डिझेलही (Diesel Price Hike in India) महाग झालं आहे. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनने (IOC) इंडस्ट्रियल डिझेलच्या किंमतीत वाढ केली आहे. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनने इंडस्ट्रियल डिझेलची किंमत प्रती लिटर 87.67 रुपयांवरुन 109.59 रुपये केली आहे.  यामुळे औद्योगिक क्षेत्रावर, तसेच लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

इंडस्ट्रियल डिझेल हे सर्वसामान्य पेट्रोल पंपांवर विकलं जात नाही.  कारखाने, मोठे जनरेटर, खाण कंपन्या, बांधकाम ठिकाणं आणि वीज निर्मिती केंद्रे यांच्याकडून ते थेट खरेदी केलं जाते. यापूर्वी, तेल कंपन्यांनी ब्रँडेड आणि हाय-ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर सुमारे 2 रुपयांची वाढ केली होती. तथापि, सध्या नियमित पेट्रोलच्या किमती मात्र स्थिर राहिल्या आहेत, ज्यामुळे सामान्य ग्राहकांना तात्काळ दिलासा मिळाला आहे.

महागाई वाढण्याची शक्यता

आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, जर इंधनाच्या किमतीं वाढत राहिल्या तर त्याचा परिणाम महागाई आणि पुरवठा साखळी या दोन्हीवर दिसू शकतो. इंधनाच्या किमतींमधील अशा प्रकारच्या वाढीचा अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांवरही होण्याची शक्यता असते. औद्योगिक उत्पादन आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्यास वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवरही त्याचा परिणाम दिसतो; ज्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती असते. 

पेट्रोलच्या दरात वाढ

इराण-इस्रायल युद्धाचा परिणाम इंधनाच्या दरांवर झाला स्पीड पेट्रोल महागलं आहे. पॉवर आणि स्पीड प्रिमिअम पेट्रोलचे दर प्रती लिटर 2 रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुरुवारी मध्यरात्रीपासून ही दरवाढ लागू झाली आहे. कालपर्यंत 111.68 रुपये लिटरला मिळणारं पॉवर तसेच स्पीड प्रिमिअम पेट्रोल आता 113.77 रुपये प्रती लिटर दराने मिळत आहे. 

भारत आपल्या तेलाच्या गरजांचा एक मोठा हिस्सा आयात करतो. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांचा देशांतर्गत इंधन दरांवर थेट परिणाम होतो. जरी सध्या नियमित पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ झाली नसल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा असला तरी तरी ऊर्जा बाजारात सध्या असलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात दरांमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

